Секс-скандалы, Плющенко vs Костылева и критик-Галлямов. Непростой год в фигурном катании

В 2025-м мир спорта вздрогнул от неприятных инцидентов. Наши топы не сдерживали эмоции, а самые юные страдали от неподобающего поведения.

Олимпийский сезон никогда не бывает спокойным, и скандалы следуют один за другим, но в 2025 году в топ вышла очень болезненная для всех тема. Разборки Рудковской и Тутберидзе, Плющенко и семейства Костылевых, критические выпады Галлямова — всё меркнет на фоне этого. Неужели фигурное катание погрязло в секс-скандалах?

Плющенко спасся от Костылевой-старшей и потерял ученицу (но ненадолго)

Пожалуй, самая талантливая юниорка России на текущий момент страдает от беспрецедентно долго серии неудач с тренерами. 14-летняя Елена Костылева сменила их 13 раз и в какой-то момент нашла пристанище у Евгения Плющенко. И тандем с двукратным олимпийским чемпионом был крайне перспективным: под его руководством спортсменка стала широко известна среди болельщиков и специалистов и выиграла несколько значимых медалей, включая золото первенства страны.

Но Плющенко всё же вошёл в историю как «14-й тренер Лены Костылевой». И случилось это отнюдь не тихо.

Конфликт с матерью фигуристки, Ириной, разгорелся стремительно. Поначалу наставник пытался защищать ученицу и наладить отношения с родительницей мирным путём. Но эффекта не было, поэтому в ход пошли обоюдные громкие обвинения. Костылевой-старшей запретили появляться в «Ангелах», чтобы предотвратить психологическое и физическое насилие над фигуристкой, пресечь оскорбления и клевету в адрес сотрудников академии, включая самого Евгения Викторовича.

Долгой была эпопея с выселением из «Горок-10» и участием Лены в шоу Плющенко, однако история (на тот момент) подошла к концу. Костылева-младшая оказалась под опекой Софьи Федченко, а её экс-тренер остался переводить дух, ведь он «такого ада не встречал». Правда, в новой школе фигуристка продержалась недолго — и уже в начале 2026 года вернулась к Евгению.

Галлямов в кризисе и критикует всех подряд, включая Мишину

Острые реакции демонстрировал весь сезон и Александр Галлямов, который вместе с партнёршей Анастасией Мишиной впервые за долгое время оказался в позиции догонящего. Это не могло не сказаться на психологическом состоянии ученика Тамары Москвиной.

На первом этапе Гран-при России Саша поддался эмоциям и наговорил лишнего как на льду, так и в «кисс энд край» — Насте пришлось пресечь возмущения, попросив соблюдать приличия. Но Галлямов не остановился и уже на втором этапе кинул едкое «Вот и думай, хочешь ли ты дальше позориться», когда была допущена ошибка.

На чемпионате России накал страстей достиг пика, ведь проигрыш Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому был неприемлем для пары. Однако он случился, и Саша расстроился основательно. Он был мрачным и молчаливым, на интервью после проката — тоже, да и в пресс-конференции спортсмен никак не участвовал. А следующим утром поток негатива и критики полился не на Настю, а на… журналистку, разбудившую Галлямова.

«Я думаю: «А мозги где?..» Она забыла, когда звонит? После произволки, когда я хотел выспаться. Блин, это настолько подло, я считаю. Чтобы не дать восстановиться. Сегодня и так ещё показательные. Просто больная на всю голову, ей-богу. Ну что, тогда засветим её номер, чтобы и она теперь звонки получала? Чтобы понимала, что творит. Просто ненормальная», — сказал он.

Впоследствии фигурист отказался приносить извинения, убедив многих в том, что его поступки нарушают правила этики.

Рудковская не изменяет себе: жёсткий наезд на Тутберидзе

Вряд ли год можно было бы считать завершённым, если бы не возникло столкновения между тренерскими группами Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. Только пока наставники выясняли отношения на льду, в медиаполе вышла Яна Рудковская, которая выдала несколько громких заявлений в интервью Евгении Медведевой.

Про обиду на слова Тутберидзе:

«Начну с последнего: мне прислали кусочек интервью, в нём Борисов задаёт такой же вопрос: «А какое оно, противостояние Плющенко и Тутберидзе?». Этери Георгиевна же, многозначительно смотря на ведущего, говорит: «А он есть?» Это как минимум странный ответ человека, который варится 24/7 в спорте, посвятил свою жизнь фигурному катанию. Ты можешь его не уважать как тренера или не считаться с ним как с тренером, но сказать про такого человека, который в спорте достиг… Ну, нет такого второго, да? Ты-то как раз в спорте ничего не достигла».

Про воспитанников:

«У неё всё время считают, что кто-то кого-то переманивает. Никто никого не переманивает. Два года папа Саши Трусовой вёл переговоры с Евгением — Саша хотела уйти от Этери Георгиевны. Алёна Косторная, посмотрев, что Саша ушла, и, наверное, благодаря ещё Серёже Розанову, пошла за ним. Кто кого переманивал? Мы даём условия — люди приходят.

И потом давай я открою небольшой секрет Полишинеля: майское окно, пошёл клич по всем городам и регионам, что можно перейти, мол, мы готовы к просмотру. Они уже приходят к ней подготовленными спортсменами, которые три-три прыгают, четверные прыжки, три с половиной аксель. И, конечно, она видит, что они офигенные, она их берёт. И вот те, кого не берёт Тутберидзе, идут к Плющенко. Это абсолютнейший факт».

Рассказала Яна Александровна очень многое, и, хоть реакции от Этери Георгиевны не последовало, в экспертных кругах эти детали обсуждались долго.

Секс-скандалы по всему миру — Жилина обвинила Розанова

Локальные истории или же сюжеты, которые длятся не один сезон, — обычно таковы скандалы в фигурном катании. Но в 2025 году всплыла очень неприятная для всех тема систематических сексуальных домогательств.

Наконец был вынесен вердикт Ивану Десятову — его пожизненно дисквалифицировали из-за насилия над Солен Мазинг. Аннабель Морозова потеряла партнёра, так как Джеффри Чен также был заподозрен в неподобающем поведении.

Однако самые устрашающие истории произошли в России. Всё началось с Вероники Жилиной, которая обвинила в домогательствах Сергея Розанова. По её словам, наставник «долго уговаривал сделать ей массаж», а затем «приходил с банкой пива и тренировал её в номере». Пока эта история не получила логического завершения, но зато последствия были — другие жертвы заговорили громче.

Тревожные новости поступили из Новосибирска. Мама 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой — Татьяна — рассказала подробности ухода спортсменки от Константина Медовикова. По словам женщины, Даша сама изъявила желание сменить специалиста, а причиной назвала его странное поведение.

«Лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь. Один раз за грудь укусил», — приводит слова Антоновой «РИА Новости».

Женщина написала заявление в правоохранительные органы. Начались проверки, Медовикова уволили из новосибирского муниципального «Центра зимних видов спорта» по собственному желанию, как сообщили «Матч ТВ» в организации. При этом он остался в составе президиума Федерации фигурного катания Новосибирской области. На данный момент он продолжает работу, а следствие ведётся.

Самсонов выругался и ушёл от Тутберидзе, хлопнув дверью

Новость об уходе Даниила Самсонова из группы Этери Тутберидзе не стала шоком для тех, кто давно следит за этим тандемом. Предпосылки к такому решению были и раньше, но то, что фигурист решил отписаться в соцсетях от наставницы, не выглядело как случайность. Ведь этому предшествовал конфликт, связанный с шоу, где Самсонов нецензурно выразился, косвенно оскорбив Тутберидзе.

«Больше *** на это *** шоу ни разу не выйду. ***, ***, что я всех подменяю», — взорвался Даня в микст-зоне, не предполагая, что его эмоциональное высказывание попадёт на камеры.

Подобная реакция вызвала ажиотаж — поклонники фигуриста и его тренерской группы резко осудили Самсонова за несдержанность. Многие предположили, что Этери Георгиевна была не в восторге от выходки ученика, которому пришлось публично принести извинения. После этого разрыв многолетних отношений выглядел одновременно логично, но оставлял крайне неприятное ощущение.