Сборная США по фигурному катанию объявила состав на Олимпиаду, итоги чемпионата США: Малинин, Лью, Наумов, Гленн, Браун

Экс-россиянка без Олимпиады из-за паспорта, а Малинин всех напугал! Итоги чемпионата США
Анастасия Матросова
Итоги чемпионата США по фигурному катанию
Комментарии
Американские фигуристы мчатся к командному золоту в Милане?

Сборной США по фигурному катанию пророчат командное золото на Олимпиаде уже несколько лет подряд. После отстранения России от стартов именно американская сборная получила серьёзное преимущество и выглядит самой боеспособной за месяц перед Играми в Милане.

На днях в Сент-Луисе состоялся чемпионат США, по итогам которого и определился состав на Олимпийские игры. В каких-то видах всё предсказуемо, а в каких-то интрига висела до последнего – некоторых американских звёзд мы в Италии просто не увидим.

У девчонок всё стабильно, а вот парни удивили

В женском одиночном катании всё сложилось максимально предсказуемо. Ещё с прошлого сезона трио лидеров сформировали Эмбер Гленн, Алиса Лью и Изабо Левито – они же ровнее всех прошли сезон и заняли три места на пьедестале чемпионата США. Ультра-си из всей тройки стабильно исполняет только Гленн, но это не обеспечивает фигуристке какое-либо капитальное преимущество перед соперницами – от Алисы Эмбер оторвалась всего на пять баллов, хотя и в короткой, и в произвольной приземлила тройной аксель.

Именно Гленн, Лью и Левито стали олимпийским трио США – теперь интрига состоит лишь в том, кого из девушек поставят в командный турнир и будут ли делать замены. А ещё есть вопросы к тому, какую произвольную программу на Олимпиаде будет катать Алиса Лью: на национальном чемпионате она всё-таки показала постановку под песни Леди Гаги, но, кажется, фигуристка ещё может вернуть золотое платье и песни Донны Саммер.

Алиса Лью, Эмбер Гленн и Изабо Левито

Алиса Лью, Эмбер Гленн и Изабо Левито

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В мужском одиночном катании чемпионат США завершился неожиданно, но ещё более неожиданным стало решение федерации не включать в олимпийский состав Джейсона Брауна. Ветеран американской сборной уже долгие годы сохраняет для страны квоты в мужском одиночном катании, со своим стандартным набором он не опускался ниже определённого уровня. Казалось, что нужно ещё немного продержаться – и будет золотая для Америки Олимпиада, где Илье Малинину понадобится замена в командном турнире.

Но на чемпионате США Джейсон стал лишь восьмым, а что самое главное – развалил произвольную программу. В состав в итоге попали медалисты турнира – Эндрю Торгашев и Максим Наумов. Самым счастливым человеком в этой ситуации, наверное, был именно Максим – после гибели родителей в авиакатастрофе год назад он не сломался, а сосредоточился на том, чтобы отобраться на главный старт в карьере. В 2026 году он впервые попал в топ-3 на национальном чемпионате – до этого было три четвёртых места.

В том, что Илья Малинин отберётся в олимпийский состав, никто не сомневался, но фигурист успел напугать публику за месяц до Милана. После блестящего выступления в короткой программе Илья провёл очень странную тренировку перед произвольной – сорвал много четверных прыжков, а по видео казалось, что просто не мог нормально оттолкнуться. Само занятие Илья покинул прихрамывая, а в произвольной программе решил отказаться от излишнего риска и прыгнул всего три квада.

Как потом объяснил сам Илья, сейчас у него проблемы с ботинками. Так что абсолютно верным решением был отказ от семиквадки и каких-то немыслимых рекордов на проходном старте, чтобы бросить все силы на главный старт цикла.

Американские танцоры успели получить паспорта, а па́рники – нет

В парном катании – беда с паспортами. Из трёх медалистов текущего чемпионата США две пары просто физически не могли представлять страну на Олимпиаде. Алиса Ефимова и Миша Митрофанов выиграли второй национальный чемпионат кряду, но партнёрша так и не успела получить гражданство. Шли слухи про форсирование процесса прямо во время чемпионата США, но, увы, ко дню формирования состава Ефимова всё ещё не была гражданкой страны – и в состав чемпионы США не попали. Аналогичная ситуация и у Даниила Паркмана, уроженца Санкт-Петербурга – они с Кейти Макбит заняли третье место на турнире, однако шансов на Олимпиаду у пары не было.

В Милан в итоге едут Элли Кам/Дэниэл О’Ши, серебряные призёры чемпионата США, и Эмили Чен/Спенсер Акира Хоу, которые заняли четвёртое место. Они не показали стабильные выступления по ходу сезона, да и на национальном чемпионате не обошлись без ошибок, но не имеют никаких бюрократических проблем. В командном турнире с большой долей вероятности поставят именно Кам/О’Ши, однако уже сейчас понятно, что этот вид будет у сборной США слабым звеном.

В танцах на льду с паспортами в итоге оказалось всё в порядке у тех, кто на Олимпиаду претендовал на протяжении последних нескольких сезонов. В том, что Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграют турнир в Сент-Луисе, ни у кого сомнений не было, интересно было лишь посмотреть на домашние оценки. Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона с их 94 баллами за ритм-танец Чок/Бэйтс заочно не превзошли, но показали два сильных проката.

Ещё два места в олимпийской команде заняли серебряные и бронзовые призёры чемпионата США – Эмилия Зингас/Вадим Колесник и Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко. Второй парой почти весь цикл шли именно Каррейра/Пономаренко, но Зингас/Колесник совершили какой-то невероятный прорыв именно в олимпийском сезоне, в первую очередь благодаря отточенной технике.

Абсолютно провальным оказалось возвращение Майи и Алекса Шибутани. 173,17 балла, итоговое девятое место – их результат на национальном чемпионате. Апогеем всего стало столкновение брата и сестры на твиззлах в произвольном танце, уже тогда было понятно, что шансов на отбор у пары нет, а фатальные ошибки только это подтвердили.

