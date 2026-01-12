Экс-россиянка без Олимпиады из-за паспорта, а Малинин всех напугал! Итоги чемпионата США

Сборной США по фигурному катанию пророчат командное золото на Олимпиаде уже несколько лет подряд. После отстранения России от стартов именно американская сборная получила серьёзное преимущество и выглядит самой боеспособной за месяц перед Играми в Милане.

На днях в Сент-Луисе состоялся чемпионат США, по итогам которого и определился состав на Олимпийские игры. В каких-то видах всё предсказуемо, а в каких-то интрига висела до последнего – некоторых американских звёзд мы в Италии просто не увидим.

У девчонок всё стабильно, а вот парни удивили

В женском одиночном катании всё сложилось максимально предсказуемо. Ещё с прошлого сезона трио лидеров сформировали Эмбер Гленн, Алиса Лью и Изабо Левито – они же ровнее всех прошли сезон и заняли три места на пьедестале чемпионата США. Ультра-си из всей тройки стабильно исполняет только Гленн, но это не обеспечивает фигуристке какое-либо капитальное преимущество перед соперницами – от Алисы Эмбер оторвалась всего на пять баллов, хотя и в короткой, и в произвольной приземлила тройной аксель.

Именно Гленн, Лью и Левито стали олимпийским трио США – теперь интрига состоит лишь в том, кого из девушек поставят в командный турнир и будут ли делать замены. А ещё есть вопросы к тому, какую произвольную программу на Олимпиаде будет катать Алиса Лью: на национальном чемпионате она всё-таки показала постановку под песни Леди Гаги, но, кажется, фигуристка ещё может вернуть золотое платье и песни Донны Саммер.

Алиса Лью, Эмбер Гленн и Изабо Левито Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В мужском одиночном катании чемпионат США завершился неожиданно, но ещё более неожиданным стало решение федерации не включать в олимпийский состав Джейсона Брауна. Ветеран американской сборной уже долгие годы сохраняет для страны квоты в мужском одиночном катании, со своим стандартным набором он не опускался ниже определённого уровня. Казалось, что нужно ещё немного продержаться – и будет золотая для Америки Олимпиада, где Илье Малинину понадобится замена в командном турнире.

Но на чемпионате США Джейсон стал лишь восьмым, а что самое главное – развалил произвольную программу. В состав в итоге попали медалисты турнира – Эндрю Торгашев и Максим Наумов. Самым счастливым человеком в этой ситуации, наверное, был именно Максим – после гибели родителей в авиакатастрофе год назад он не сломался, а сосредоточился на том, чтобы отобраться на главный старт в карьере. В 2026 году он впервые попал в топ-3 на национальном чемпионате – до этого было три четвёртых места.

В том, что Илья Малинин отберётся в олимпийский состав, никто не сомневался, но фигурист успел напугать публику за месяц до Милана. После блестящего выступления в короткой программе Илья провёл очень странную тренировку перед произвольной – сорвал много четверных прыжков, а по видео казалось, что просто не мог нормально оттолкнуться. Само занятие Илья покинул прихрамывая, а в произвольной программе решил отказаться от излишнего риска и прыгнул всего три квада.

Как потом объяснил сам Илья, сейчас у него проблемы с ботинками. Так что абсолютно верным решением был отказ от семиквадки и каких-то немыслимых рекордов на проходном старте, чтобы бросить все силы на главный старт цикла.

Американские танцоры успели получить паспорта, а па́рники – нет

В парном катании – беда с паспортами. Из трёх медалистов текущего чемпионата США две пары просто физически не могли представлять страну на Олимпиаде. Алиса Ефимова и Миша Митрофанов выиграли второй национальный чемпионат кряду, но партнёрша так и не успела получить гражданство. Шли слухи про форсирование процесса прямо во время чемпионата США, но, увы, ко дню формирования состава Ефимова всё ещё не была гражданкой страны – и в состав чемпионы США не попали. Аналогичная ситуация и у Даниила Паркмана, уроженца Санкт-Петербурга – они с Кейти Макбит заняли третье место на турнире, однако шансов на Олимпиаду у пары не было.

В Милан в итоге едут Элли Кам/Дэниэл О’Ши, серебряные призёры чемпионата США, и Эмили Чен/Спенсер Акира Хоу, которые заняли четвёртое место. Они не показали стабильные выступления по ходу сезона, да и на национальном чемпионате не обошлись без ошибок, но не имеют никаких бюрократических проблем. В командном турнире с большой долей вероятности поставят именно Кам/О’Ши, однако уже сейчас понятно, что этот вид будет у сборной США слабым звеном.

В танцах на льду с паспортами в итоге оказалось всё в порядке у тех, кто на Олимпиаду претендовал на протяжении последних нескольких сезонов. В том, что Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграют турнир в Сент-Луисе, ни у кого сомнений не было, интересно было лишь посмотреть на домашние оценки. Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона с их 94 баллами за ритм-танец Чок/Бэйтс заочно не превзошли, но показали два сильных проката.

Ещё два места в олимпийской команде заняли серебряные и бронзовые призёры чемпионата США – Эмилия Зингас/Вадим Колесник и Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко. Второй парой почти весь цикл шли именно Каррейра/Пономаренко, но Зингас/Колесник совершили какой-то невероятный прорыв именно в олимпийском сезоне, в первую очередь благодаря отточенной технике.

Абсолютно провальным оказалось возвращение Майи и Алекса Шибутани. 173,17 балла, итоговое девятое место – их результат на национальном чемпионате. Апогеем всего стало столкновение брата и сестры на твиззлах в произвольном танце, уже тогда было понятно, что шансов на отбор у пары нет, а фатальные ошибки только это подтвердили.