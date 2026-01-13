Последняя репетиция перед Олимпиадой. Чего ждать от чемпионата Европы — 2026?

В Шеффилде может родиться несколько звёзд, а в танцах на льду и вовсе ожидается сенсация от Фурнье Бодри и Сизерона. А что в других видах?

Предолимпийский чемпионат Европы вот-вот стартует. Важный турнир, который даст понимание о состоянии некоторых будущих участников Олимпиады. Есть среди них те, кто готов взять золото? Ответ — да. В этом материале «Чемпионат» собрал самую важную информацию о предстоящих соревнованиях и обозначил его главные интриги.

Где и когда пройдёт чемпионат Европы

Чемпионат Европы — 2026 пройдёт в Великобритании в городе Шеффилде с 14 по 18 января. При этом в заключительный день зрители увидят показательные выступления. Соревнования завершатся 17 января.

В истории Шеффилда это второй чемпионат Европы по фигурному катанию — в предыдущий раз спортсмены выступали на местном льду в 2014 году.

Фавориты и главные интриги чемпионата Европы

В преддверии Олимпиады чемпионат Европы, равно как и национальные турниры, имеет куда большее значение: для спортсменов это шанс обкатать программы и контент, зарекомендовать себя и отобраться в олимпийскую сборную, а для судей – возможность выбрать фаворитов.

В мужском одиночном катании в Милане есть только один хедлайнер — Илья Малинин, остальные будут биться за две оставшиеся медали, и вполне вероятно, что одним из призёров будет участник европейского первенства. Наиболее сильным кажется Даниэль Грассль, у которого в арсенале множество квадов и улучшения по части недокрутов. К тому же арбитры (домашние) показали, что готовы оценивать фигуриста высоко. В игру может включиться и опытный Кевин Аймоз, если продемонстрирует чистые прокаты, а вот действующему чемпиону Лукасу Бричги будет сложно из-за контента пониженной сложности и не самой мощной выразительности. Особый интерес будут представлять выступления ученика Этери Тутберидзе — Ники Эгадзе. Он точно может спутать карты соперникам.

В женском одиночном катании нет явного лидера. Нина Петрыкина может защитить титул, а может передать его Анастасии Губановой или Луне Хендрикс. Обе фигуристки достаточно опытны, чтобы набрать нужную форму к текущему турниру.

В спортивных парах Минерве Фабьенне Хазе и Никите Володину могли бы составить конкуренцию Сара Конти и Никколо Мачии, но они снялись с чемпионата Европы из-за травмы партнёрши. Однако в строю остаются Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, которым для успеха необходимо показывать максимум. Увы, не увидят болельщики на льду Карину Акопову и Никиту Рахманина из-за того, что фигуристам не выдали визу.

В танцах на льду всё внимание будет приковано к Лоранс Фурнье Бодри и Гийому Сизерону, которые будут противостоять Лайле Фир и Льюису Гибсону. Тем не менее у французов больше шансов, даже несмотря на то, что британцы будут выступать дома. Их уровень несколько ниже, и возможность появится только при ошибках соперников. Отдельно стоит посмотреть на прогресс или его отсутствие у Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

Анастасия Губанова Фото: International Skating Union via Getty Images

Состав участников чемпионата Европы

Женщины: Анастасия Губанова, Луна Хендрикс, Нина Пинзаррон, Ольга Микутина, Наргиз Сулейманова, Александра Фейгин, Стефания Яковлева, Барбора Вранкова, Ариадна Гупта-Эспада, Нина Петрыкина, Натали Лангербаур, Кристина Лисовская, Иида Кархунен, Лорин Шильд, Леа Серна, Нина Пови, Кристен Спорс, Лукреция Дженнаро, Катинка Анна Жембери, Мария Сенюк, Лара Наки Гутманн, Анна Пеццетта, Сарина Йоос, Никола Фомченкова, Йогале Аглинските, Анастасия Грачёва, Ники Ворис, Миа Каролине Риса Гомес, Екатерина Куракова, Лаура Щесна, Юлия Заутер, Ванеса Шельмекова, Юлия Ловренчич, Антонина Дубинина, Кимми Репонд, Ливия Кайзер, Жозефин Тальегор, Елизавета Бабенко.

Мужчины: Кевин Аймоз, Франсуа Пито, Маттео Риццо, Даниэль Грассль, Николай Мемола, Лукас Бричги, Эн Вейлер, Маурицио Цандрон, Владимир Литвинцев, Александр Златков, Яри Кесслер, Георгий Рештенко, Томас-Льоренс Гуарино Сабате, Александр Селевко, Михаил Селевко, Матиас Линдфорс, Эдвард Эпплби, Ника Эгадзе, Генрих Гартунг, Тамир Куперман, Федир Кулиш, Денис Васильев, Давиде Льютон Брейн, Владимир Самойлов, Якуб Лофек, Давид Седей, Адам Гагара, Андреас Нордебек, Альп Эрен Озкан, Кирилл Марсак.

Спортивные пары: Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин, Анника Хокке/Роберт Кункель, Ирма Кальдара/Риккардо Мальо, Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини, Анна Валези/Мартин Бидар, Камий Ковалёв/Павел Ковалёв, Орели Фола/Тео Белль, Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби, Анастасия Метёлкина/Лука Берулава, Мария Павлова/Алексей Святченко, Юлия-Сильвия Гуннарсдоттир/Мануэль Пьяцца, Дарья Данилова/Мишель Циба, Юлия Щетинина/Михал Возняк, Оксана Вуйамоз/Том Бувар, София Голиченко/Артём Даренский.

Танцы на льду: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Мария Казакова/Владислав Касинский, Анита Штрауб/Андреас Штрауб, Саманта Риттер/Даниэль Брыкалов, Оливия Жозефин Шиллинг/Лео Батен, Ангелина Кудрявцева/Илья Каранкевич, Катерина Мразкова/Даниэль Мразек, Натали Ташлерова/Филип Ташлер, Оливия Смарт/Тим Дик, София Довгаль/Асаф Казимов, Юка Орихара/Юхо Пиринен, Юлия Турккила/Матиас Верслёйс, Даниэла Иваницкая/Мэтью Сперри, Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье, Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон, Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо, Фибе Беккер/Джеймс Эрнандес, Лайла Фир/Льюис Гибсон, Дженнифер Янсе ван Ренсбург/Беньямин Штеффан, Мария Игнатьева/Даниил Семко, Кэролайн Сусис/Шейн Фирус, Шира Ичилов/Михаил Носовицкий, Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, Виктория Манни/Карло Рётлисбергер, Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс, Челси Верхаг/Серим ван Геффен, София Довгаль/Виктор Кулеша, Джина Зендер/Беда-Леон Зибер, Милла Рууд Рейтан/Николай Майоров, Зои Ларсон/Андрей Капран.

Диана Дэвис/Глеб Смолкин Фото: International Skating Union via Getty Images

Расписание чемпионата Европы

14 января, среда

Спортивные пары, короткая программа — 16:00

Женщины, короткая программа — 20:00

15 января, четверг

Мужчины, короткая программа — 16:00

Спортивные пары, произвольная программа — 22:00

16 января, пятница

Танцы на льду, ритм-танец — 15:00

Женщины, произвольная программа — 21:00

17 января, суббота

Мужчины, произвольная программа — 16:00

Танцы на льду, произвольный танец — 21:30

18 января, воскресенье

Показательные выступления — 18:00

Где смотреть чемпионат Европы

В полном объёме турнир покажет сайт Okko — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.