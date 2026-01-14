Скидки
Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2026 — онлайн-трансляция 14 января, выступления Губановой, Метёлкиной/Берулавы

Экс-россияне поборются за золото чемпионата Европы! LIVE первого дня соревнований
Анастасия Матросова
Хазе/Володин и Метёлкина/Берулава
Следим за выступлениями.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В Шеффилде стартует очередной чемпионат Европы по фигурному катанию — и снова без участия российских фигуристов. Правда, русскоговорящие в Великобритании всё же будут, причём в каждой дисциплине. Да ещё у них есть и все шансы претендовать на медали!

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Спортивные пары. Короткая программа
14 января 2026, среда. 15:55 МСК
Не началось

В парном катании после снятия итальянцев Сары Конти/Никколо Мачии основная борьба, скорее всего, развернётся между двумя дуэтами, которые не так давно принимали участие в финале Гран-при: это немцы Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин и Анастасия Метёлкина/Лука Берулава. Также на медали способны претендовать Мария Павлова/Алексей Святченко. И во всех трёх парах-фаворитах есть россияне!

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Женщины. Короткая программа
14 января 2026, среда. 20:00 МСК
Не началось

Среди женщин за титул также способны побороться экс-россиянки. Причём у них в активе уже есть золото чемпионата Европы — это Анастасия Губанова, представляющая Грузию, и Нина Петрыкина, действующая победительница, которая выступает за Эстонию. Также в числе фаворитов находится бельгийка Луна Хендрикс, которая переживает непростой сезон, однако её очень любят судьи. А также на медали может претендовать швейцарка Кимми Репонд.

«Чемпионат» будет внимательно следить за соревнованиями. Оставайтесь с нами!

