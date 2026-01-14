Трусова, Щербакова, Косторная — снова соперницы. Чем удивит новый «Ледниковый период»?

Возвращаются и Загитова с Ягудиным, и даже Медведева с легендарной Тарасовой! А непрофессионалы хоть на коньках стоять умеют?

Новому сезону шоу «Ледниковый период» — быть! И он обещает стать одним из самых громких за последние годы, ведь число звёзд среди участников, судей и даже ведущих зашкаливает. Илья Авербух собрал в одном месте Евгению Медведеву и Алину Загитову, Романа Костомарова, Алексея Ягудина, Татьяну Тарасову и даже устроил историческое воссоединение Александры Игнатовой (Трусовой), Анны Щербаковой и Алёны Косторной, которые вновь станут соперницами.

«Чемпионат» собрал все подробности о предстоящем проекте.

Алина Загитова вернётся к роли ведущей Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возвращение великого трио Трусова – Щербакова – Косторная на лёд

Александра Игнатова и Алёна Косторная в очередной раз подтвердили, что мамы-фигуристки — самые удивительные люди, готовые выйти на лёд в любой момент и набрать кондиции в кратчайшие сроки. После рождения сыновей обе спортсменки наглядно продемонстрировали свой стальной характер: Саша на правах Королевы квадов, то есть девушки, которой по умолчанию даются многооборотные прыжки, за очень небольшой срок вернула все тройные, так ещё и умудрилась восстановить элемент ультра-си — каскад лутц – риттбергер; в то же время Алёна установила личный рекорд, исполнив 10 чистых выбросов, параллельно с этим собрав и тройные прыжки, и подкрутку, и тодесы.

Косторная уже объявила, что возвращение в большой спорт — лишь вопрос времени для неё и её партнёра Георгия Куницы. Игнатова же пока таких обещаний не давала, однако её форма говорит сама за себя — если захочет, она сможет навязать конкуренцию. На текущий же момент фигуристки, вероятно, приняли решение отточить свои навыки в формате шоу. Им предстоит стать участницами нового сезона «Ледникового периода».

Для Саши и Алёны это отличная возможность вернуться в соревновательный ритм, так ещё и вновь вспомнить, как именно «катать программы», а с учётом того, что номера в «Ледниковом периоде» более театрализованные, ещё и поднять презентационный скилл.

Вот только в этом плане им придётся сильно постараться, ведь у них будет ещё одна талантливая соперница — их давняя коллега по легендарному трио, созданному Этери Тутберидзе, – Анна Щербакова. Да, все трое вновь выйдут на лёд, и каждая попытается одержать победу.

При этом нельзя сказать, что фокус будет только на этих участницах, ведь список других спортсменок поражает: Елизавета Туктамышева, Александра Степанова, Софья Акатьева, Елизавета Худайбердиева, Евгения Тарасова, Татьяна Волосожар, Татьяна Тотьмянина.

Успех обеспечен: партнёры фигуристок уверенно стоят на коньках

В этот раз организаторы шоу решили собрать в одном проекте самых одарённых фигуристок России, но, что важнее, они продумали всё до мелочей, обеспечив им достойных партнёров, которые смогут с первых же выпусков показать высокий уровень катания — многие из них уверенно стоят на коньках.

Так, Александре Степановой предстоит выступать с опытнейшим Иваном Скобревым, призёром Олимпиады, чемпионом Европы и мира по конькобежному спорту. Иван уже принимал участие в «Ледниковом периоде» — один раз с Викторией Синициной, и ещё один — с Оксаной Домниной, с которой и победил в шоу в 2004 году.

Ещё один победитель — уже 2021 года — Фёдор Федотов встанет в пару с Татьяной Тотьмяниной. До этого актёр, сыгравший в фильме «Серебряные коньки», катался с Татьяной Волосожар. Ей же достался Семён Елистратов — олимпийский чемпион, чемпион мира и многократный чемпион Европы по шорт-треку.

У большего числа участников есть хоккейный бэкграунд. Марк Рудаковский, партнёр Елизаветы Туктамышевой, например, активно занимается этим видом спорта. Георгий Славороссов, который составит компанию Евгении Тарасовой, также является хоккеистом и участником шоу «Титаны» на ТНТ. Его коллега по проекту и выбранной дисциплине Никита Ушнев будет выступать с Алёной Косторной.

Другие партнёры научились стоять на коньках ради роли — сразу несколько молодых людей пришли в «Ледниковый период» из «Молодёжки». Константин Раскатов попробует составить достойную партию Анне Щербаковой, Иван Жвакин будет выступать с Александрой Игнатовой, а Артур Каспранов — с Софьей Акатьевой.

Елизавета Худайбердиева выйдет на лёд вместе с Сергеем Шубенковым, легкоатлетом с золотыми медалями чемпионатов мира и Европы.

Загитова — снова ведущая, а Медведева станет судьёй вместе с Татьяной Тарасовой

Уровень предстоящего шоу ожидается очень высокий, поэтому и за пределами льда его необходимо поддерживать. Судьи обещают быть строгими, но, приятная новость, легендарная Татьяна Тарасова будет на месте! А вместе с ней оценивать выступления будут Евгения Медведева, Татьяна Навка, Роман Костомаров и Максим Траньков.

Что же касается ведущих, то к своим привычным ролям вернутся Алина Загитова и Алексей Ягудин. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана невероятно рада этому:

«За время моего отсутствия я сама очень скучала по нашему проекту, команде и зрителям и чувствовала, как сильно вы скучали по мне. Вместе с Алексеем Константиновичем мы будем стараться сделать этот сезон по‑настоящему крутым и особенным для каждого зрителя. Спасибо всем, кто ждал и поддерживал — впереди у нас новый очень яркий сезон», — сказала Алина. И с ней трудно не согласиться.