Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2026 — онлайн-трансляция 15 января, Грассль, Эгадзе, Метёлкина/Берулава

Кто станет лидером после короткой программы мужчин? LIVE 2-го дня чемпионата Европы
Екатерина Авдонина Анастасия Рацкевич
,
Даниэль Грассль, Ника Эгадзе, Лукас Бричги.
Продолжаем следить за выступлениями.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Второй день чемпионата Европы в Шеффилде! Сегодня будет разыгран первый комплект медалей — в парном катании. Но сначала мужчинам предстоит вступить в борьбу за пьедестал — именно они откроют программу соревнований второго дня и представят свои короткие программы.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Мужчины. Короткая программа
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Не началось

Делать какие-то прогнозы в мужском одиночном катании крайне трудно — явного лидера среди европейских фигуристов нет. Претендовать на лидерство могут и итальянец Даниэль Грассль, и грузин Ника Эгадзе, и действующий чемпион Лукас Бричги, и француз Кевин Аймоз. Так что короткая программа многое расставит по своим местам. И не исключено, что в лидеры выбьется кто-то ещё — от кого этого совсем не ждут.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Спортивные пары. Произвольная программа
15 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Не началось

А вот в парном катании пьедестал уже вполне угадывается — скорее всего, экс-россияне удержат первые три строчки и поделят медали между собой. Пока ближе всех к титулу грузинская пара Анастасия Метёлкина/Лука Берулава. Но не стоит сбрасывать со счетов действующих чемпионов — немцев Минерву Фабьенне Хазе и Никиту Володина. Ну и венгерская пара Мария Павлова/Алексей Святченко также способна удивить — они единственные из тройки лидеров показали идеальный чистый прокат короткой программы.

«Чемпионат» будет внимательно следить за соревнованиями. Оставайтесь с нами!

Live Анастасия Рацкевич

Всем привет! Следим за вторым днём чемпионата Европы.

