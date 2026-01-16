Петрыкина рвётся ко второму золоту подряд, а Сизерон — к первому с новой партнёршей. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Европейское первенство-2026 в самом разгаре! Первый комплект медалей уже разыгран, теперь победительницу предстоит определить женщинам. А танцоры только начнут турнир и представят свои ритм-танцы.

Особое внимание в танцевальном турнире будет приковано, конечно же, к олимпийскому чемпиону Гийому Сизерону, который впервые выступает на чемпионате Европы после возобновления карьеры и с новой партнёршей. Именно у них с Лоранс Фурнье Бодри больше всего шансов на победу — судьи полюбили новую пару с первых же выступлений.

В женском одиночном катании всё идёт ко второй подряд победе эстонской фигуристки Нины Петрыкиной. Она единственная сумела набрать 70+ баллов в короткой программе и оторвалась от соперниц почти на шесть баллов. Удивить ультра-си на европейском первенстве не может никто, так что эстонке остаётся лишь с холодной головой чисто исполнить свой контент. Или кто-то всё же сумеет побороться с ней?

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями. Оставайтесь с нами!