Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2026 — онлайн-трансляция 16 января, Сизерон, Фурнье Бодри, Петрыкина, Губанова, прокаты

Петрыкина рвётся ко второму золоту подряд, а Сизерон — к первому с новой партнёршей. LIVE
Екатерина Авдонина Соня Касаткина
,
Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон, Нина Петрыкина.
Комментарии
Продолжаем следить за выступлениями.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Европейское первенство-2026 в самом разгаре! Первый комплект медалей уже разыгран, теперь победительницу предстоит определить женщинам. А танцоры только начнут турнир и представят свои ритм-танцы.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Танцы на льду. Ритм-танец
16 января 2026, пятница. 15:40 МСК
Не началось

Особое внимание в танцевальном турнире будет приковано, конечно же, к олимпийскому чемпиону Гийому Сизерону, который впервые выступает на чемпионате Европы после возобновления карьеры и с новой партнёршей. Именно у них с Лоранс Фурнье Бодри больше всего шансов на победу — судьи полюбили новую пару с первых же выступлений.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Женщины. Произвольная программа
16 января 2026, пятница. 21:00 МСК
Не началось

В женском одиночном катании всё идёт ко второй подряд победе эстонской фигуристки Нины Петрыкиной. Она единственная сумела набрать 70+ баллов в короткой программе и оторвалась от соперниц почти на шесть баллов. Удивить ультра-си на европейском первенстве не может никто, так что эстонке остаётся лишь с холодной головой чисто исполнить свой контент. Или кто-то всё же сумеет побороться с ней?

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями. Оставайтесь с нами!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android