Сизерон готов побеждать на ЧЕ-2026 с Фурнье Бодри. Но удержит ли лидерство Эгадзе? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Заключительный день чемпионата Европы — 2026! На турнире осталось разыграть медали в мужском одиночном катании и в танцах на льду. И в каждой дисциплине борьба ещё не окончена!

Среди мужчин промежуточным лидером и обладателем малой золотой медали является грузинский фигурист Ника Эгадзе. Но его отрыв от соперников не самый большой — всего три балла. Такое в мужской одиночке отыгрывается достаточно легко. Тем более что братья Селевко, идущие следом, соревнуются за олимпийскую путёвку. Да и итальянцев Маттео Риццо и Даниэля Грассля не стоит сбрасывать со счетов.

А вот в танцах на льду есть явный лидер, который своего не упустит — это новая французская пара Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон. Остальные расположились достаточно плотно, так что борьба за медали ещё не окончена. Однако кажется, что мало кто способен лишить французский дуэт первой большой победы в новом тандеме. Но британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, а также итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри совершенно точно попытаются это сделать.

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями. Оставайтесь с нами!