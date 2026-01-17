Книга Пападакис — главный скандал перед Олимпиадой? Исповедь может привести к суду

Прямо посреди чемпионата Европы по фигурному катанию вышла в свет книга Габриэлы Пападакис. Мемуары олимпийской чемпионки из Франции получили название «Чтобы не исчезнуть» – и пока скандал вокруг её выхода разгорается всё сильнее и сильнее.

По отрывкам, которые опубликованы на Sports, складывается впечатление, что эта книга насквозь пропитана болью фигуристки, которой она честно поделилась с аудиторией. Но при этом время выхода книги было выбрано «идеально» – перед тем как Гийом Сизерон собирался выходить на лёд вместе с Лоранс Фурнье Бодри в борьбе за золото первого совместного чемпионата Европы.

О чем Габриэла повествует в своей книге?

«Чтобы не исчезнуть» – настоящая исповедь фигуристки. На протяжении больше 200 страниц Габриэла рассказывает, каким трудом и болью ей далась её спортивная карьера. Сразу оговоримся: чтобы сделать полноценные выводы обо всём, чем поделилась Пападакис, нужно прочитать книгу полностью, однако пока она вышла на французском языке.

О чём пишет Габриэла в своей книге? Если исходить из опубликованных цитат, фигуристка рассказывает историю взаимоотношений с авторитарной матерью, которая привела её в фигурное катание, делится чувствами и мыслями, вспоминая моменты своей спортивной карьеры – переезд в Лион из родного города, победы, конкуренцию с Тессой Вирту и Скоттом Мойром, в конце концов, то самое расстегнувшееся на Олимпиаде платье. Острых моментов много – и честные мысли о том, чтобы соперники упали, и глубокое неудовлетворение собой, и эпизоды насилия.

Описана в книге история и с внезапной беременностью, которая случилась незадолго до ЧМ-2019. Ранее Пападакис рассказывала об этом в документальном фильме, но не так детально. После произошедшего состояние Габриэлы ухудшилось, у неё развилась глубокая депрессия, ей тяжело было выходить на лёд и тренироваться. С сезона-2019/2020 в результатах пары можно наблюдать спад – ЧЕ-2020 французы проиграли Виктории Синициной и Никите Кацалапову, а затем в ковидное время фактически не соревновались – даже с ЧМ-2021 пара снялась.

Как Пападакис и Сизерон всё-таки дошли до победы в Пекине, уму непостижимо. Габриэлу по-человечески очень жаль – олимпийское золото не стоит таких мучений и жертв, а вся эта красота и эстетика на льду не стоит разрушенной психики. Момент триумфа – это всего лишь короткий миг, а со своими демонами ты потом вынужден сражаться всю оставшуюся жизнь.

Ждать ли суда между бывшими партнёрами из-за откровений в книге?

Ещё до официального выхода книги в свет Гийом Сизерон отреагировал на появление мемуаров экс-партнёрши.

«Столкнувшись с клеветнической кампанией, направленной против меня, я хотел бы выразить своё непонимание и несогласие со словами, используемыми для описания меня», – приводит слова Сизерона L’Equipe. Также фигурист отметил, что у него остаётся право предпринять нужные юридические действия, чтобы защитить себя и свои интересы. Фактически это угроза судебными разбирательствами.

Гийом Сизерон вот уже больше года живёт новой жизнью: он встал в пару с Лоранс Фурнье Бодри и на всех парах мчится к олимпийской медали. Лоранс получила гражданство Франции, нет никаких препятствий к выступлению пары на Олимпиаде, по сезону фигуристы идут очень уверенно – выиграли два этапа Гран-при и стали вторыми в финале серии. Если бы не череда ошибок, то Фурнье Бодри и Сизерон набирали бы ещё больше баллов.

Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон Фото: International Skating Union via Getty Images

И прямо перед дебютным совместным чемпионатом Европы, за месяц до Игр в свет выходит книга бывшей партнёрши Гийома. Сама Габриэла в интервью L’Equipe утверждает, что её работа написана не против Гийома, а также отмечает, что дата выхода книги была определена ещё до того, как Сизерон объявил о возвращении с новой партнёршей.

Когда начинаешь вникать во взаимоотношения Пападакис и Сизерона, становится понятно, что всё запутано хуже клубка ниток. Демонстративное вычёркивание Габриэлы из жизни Гийома выглядело нелепо: когда Сизерон встал в пару с Фурнье Бодри, то на его странице в соцсетях не осталось ни одного совместного снимка с партнёршей, с которой он провёл бо́льшую часть карьеры и выиграл все значимые титулы. Обидно ли это? Наверняка. Но при этом противоречия есть и в речи Габриэлы: перед тем как встать в пару с Лоранс, Гийом пытался выйти с ней на связь, однако она не ответила – и узнала о новом дуэте уже от третьих лиц, почувствовав себя преданной.

Пока кажется, что больше проблем скандал принесёт не Гийому, а Габриэле. Публикация книги незадолго до Олимпийских игр уже ударила по Пападакис: фигуристка должна была комментировать соревнования на телеканале NBC, но этого не случится, её отстранили. Как отметила сама Габриэла, это случилось после реакции Гийома на её книгу. Скажется ли всё опубликованное на будущем пары Фурнье Бодри/Сизерон, покажут ближайшие старты. Однако выиграть ритм-танец им это уже точно не помешало.

Все эти разборки в преддверии Олимпийских игр оставляют только чувство горечи и разочарования. Пара Пападакис/Сизерон была примером для множества танцевальных пар по всему миру, им пытались и пытаются подражать до сих пор дуэты самого разного класса, но затмить так никто и не смог. Однако это наследие великой пары уже омрачено громким скандалом, масштаб которого может только увеличиться.