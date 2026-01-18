Медалистки чемпионата Европы катаются хуже всех участниц ЧР!

Соревнования женщин на чемпионате Европы невозможно было смотреть без слёз: в день короткой программы интерес к виду появился только на последней разминке, где был хотя бы намёк на качественное катание лучших фигуристок континента. В произвольной единственный чистый прокат показала новоиспечённая двукратная чемпионка Европы Нина Петрыкина, серебряный призёр — бельгийка Луна Хендрикс — получила медаль с двойными и одинарными прыжками в прокате, а в протоколе итальянки Лары Наки Гутман, занявшей третье место, стоит отрицательное GOE на четырёх элементах. И это лучшие фигуристки континента?!

Каскад из двух тройных стал элементом ультра-си

Просто пройдёмся по фактам. На таком крупном и серьёзном турнире об элементах повышенной сложности речи не шло от слова «совсем». За ультра-си на полном серьёзе можно было считать каскад из двух тройных прыжков. В произвольной программе в Шеффилде собрать 3-3 смогла только пара человек, среди которых была финка Иида Кархунен и грузинка Анастасия Губанова, тренирующаяся в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына. На других прыжковых элементах у Губановой были зафиксированы серьёзные недокруты, а уровни непрыжковых элементов существенно снижены. Зачётка чемпионки Европы совсем не работала в отношении Насти.

Анастасия Губанова Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Единственный безошибочный и поистине чемпионский прокат выдала Нина Петрыкина из Эстонии. Это был её первый крупный турнир в сезоне: первую половину фигуристка пропустила из-за травмы и длительного восстановления. «Я начала снова прыгать лутц и флип полторы недели назад. В прошлом году мне казалось, что я готовилась к чемпионату Европы месяц, а сейчас вся работа была проделана за неделю», — призналась Петрыкина после короткой программы.

Для сравнения: на этом чемпионате Европы вслед за Петрыкиной вполне могла бы расположиться Ксения Синицына с ошибочным прокатом образца последнего чемпионата России, где она стала лишь 11-й. Сравнивать судейство на внутренних и международных стартах — дело неблагодарное, поэтому обратимся к результатам того же чемпионата Европы пятилетней давности. Сейчас легендарное трио Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная по-прежнему доминировало бы на континентальном первенстве.

А Софья Самодурова образца 2019 года уступила бы лишь Петрыкиной. Хуже результаты у девушек были только в 2016 году, когда система судейства позволяла ставить за элементы максимум +3, и даже тогда мы видели чистейший прокат Евгении Медведевой с каскадами 3-3 во второй половине программы. Тогда она набрала 215,45 балла по сумме двух прокатов.

Страновое разнообразие в ущерб зрелищности

В чемпионате Европы принимают участие спортсмены более чем из 30 стран, однако у представительницы Литвы, занимающей последнее место в произвольной программе, — девять штрафных баллов за пять падений и лишь два чисто исполненных прыжка. В то же время танцевальный дуэт из Литвы — Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичус — после ритм-танца занимал четвёртую строчку, претендовал на медаль чемпионата и явно привлекал к фигурному катанию значительно больше внимания, чем их соотечественница, выступающая в одиночном катании.

Чемпион Европы в парном катании Дмитрий Козловский объяснил, что такой уровень женских соревнований не идёт на пользу ни ISU, ни виду спорта, ни зрителям, ни самим спортсменам:

«Надо понимать, что спорт не решает каких-то архиважных задач. В первую очередь спорт – это бизнес. 38 спортсменок – это не тот продукт, который можно качественно продать. Если бы эти 38 спортсменок были бы с четверными прыжками, с тройными акселями, с идеальными прокатами – возможно, это можно было бы продать. Но в текущих условиях чемпионат Европы в женском одиночном катании – это по факту турнир, который в первую очередь интересен самим спортсменам, которые хотят получить какую-то награду».

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

В качестве альтернативы Козловский предложил создать две лиги: для спортсменов, демонстрирующих высокий уровень сложности, и для тех, «кто хочет кататься». Такая идея после просмотра 38 одиночниц выглядит вполне разумной и действительно может пойти на пользу турниру. Однако многие обрушились на Дмитрия с критикой за его прогрессивную позицию. Но в чём он не прав?

Лидеры упускают шансы в отсутствие сильнейших

По сути, проблема даже не в уровне участниц второй половины турнирной таблицы, а в том, что лидеры не пытались бороться и при колоссальных шансах на медали в отсутствие россиянок не показали того качественного катания, на которое сами же способны. Возможно, сказалась близость Олимпийских игр, однако в эту версию верится с трудом. Чемпионка Европы Алёна Косторная, находясь на комментаторской позиции, сказала: «Лёгкие времена рождают слабых людей», — и этот чемпионат Европы лишь подтвердил её тезис.

Нина Петрыкина Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Нина Петрыкина оказалась единственной, кому действительно была нужна эта победа, и она заслуженно защитила свой титул. Эстонка откаталась за всех участниц всего чемпионата и по праву заслужила не только золотую, но и, образно говоря, все медали этого турнира. Но что делали остальные? Почему для них возможность оказаться в числе лучших фигуристок континента не является серьёзной мотивацией?

Если ситуация не изменится, чемпионат Европы в женском одиночном катании рискует окончательно потерять зрительский интерес и статус престижного турнира, а один из вариантов поднять зрелищность соревнований — вернуть сильнейших спортсменок на международную арену.