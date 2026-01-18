Валиева вернётся на старты в этом месяце! Камила покажет четверной тулуп на ЧР по прыжкам?

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева буквально ошарашила любителей фигурного катания неожиданной новостью — она официально заявила о возвращении в спорт уже в этом месяце. Пока все размышляли о том, что девушке нужно готовиться к следующему сезону, а некоторые и вовсе скептически отнеслись к самой затее, фигуристка выбрала один из самых рискованных вариантов — принять участие в грядущем чемпионате России по прыжкам.

Где впервые выступит Камила Валиева?

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) уже сообщила, что чемпионат России по прыжкам — 2026 состоится в Москве на «Навка Арене». Соревнования пройдут в два дня — 31 января и 1 февраля. Интересно, что в эти же дни изначально был запланирован и чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию, в котором ежегодно принимают участие ведущие фигуристы сборной, представляющие город.

Кроме того, с 4 по 8 февраля в Саранске состоится первенство России среди юниоров. А 9-го числа уже начнутся Олимпийские игры — 2026 в Милане. Кажется, Камила решительно настроена затмить своим появлением все близлежащие соревнования и сделать так, чтобы именно к турниру её домашней арены были прикованы все взгляды не только российских, но и зарубежных зрителей.

Камила Валиева Фото: РИА Новости

О намерениях девушки вернуться сначала сообщила Татьяна Навка, в школе которой с этого сезона занимается фигуристка. Если короткий ответ олимпийской чемпионки в танцах на льду можно было рассмотреть просто как случайную оговорку, то тот факт, что официальная фан-группа Валиевой опубликовала следующий пост, нельзя сбрасывать со счетов: «Кажется, что это сон, но ущипните себя, это действительно происходит! Мы открываем запись в наш сектор поддержки Камилы на чемпионате России по прыжкам! Мы хотим создать максимально активную, заряженную атмосферу в секторе. Вместе с Камилой и с Камиботами».

А вскоре сама Валиева опубликовала пост на своей странице в социальной сети, в котором сообщила, что действительно возвращается в большой спорт. Она планирует выступить на ЧР по прыжкам, а потом – и на Кубке Первого канала, который пройдёт с 18 по 23 марта. Правда, тренер девушки Светлана Соколовская уже сообщила, что, согласно регламенту, персональный допуск до соревнований девушке должна дать Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Сейчас команда ожидает их вердикта.

Что покажет Камила на первом старте?

На самом деле, в качестве первого соревнования после долгого перерыва Камила выбрала, пожалуй, один из самых рискованных вариантов. То, чем всегда славилась девушка, — хорошее скольжение, невероятная гибкость, быстрые вращения, в целом вторая оценка, — здесь продемонстрировать не удастся. Оцениваться будут исключительно прыжки. А для фигуристки, которая только в конце октября могла официально приступить к тренировкам, это может стать невероятно сложной задачей. Тем более что противостоять ей будут молодые звёздочки.

Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе в это время должна быть на финишной прямой своей подготовки к Олимпийским играм, зато вице-чемпионка России Алиса Двоеглазова вполне захочет похвастаться своими шикарными четверным лутцем и тулупом. Бронзовый призёр национального первенства Мария Захарова также исполнит прекрасные четверные тулупы. На этот же контент попытается замахнуться Дарья Садкова. А Дина Хуснутдинова будет демонстрировать тройные аксели. Ну, с кем тут тягаться Камиле?

Алиса Двоеглазова Фото: РИА Новости

При этом «РИА Новости Спорт» аккуратно сообщает, что и у Валиевой спрятаны свои козыри в рукаве. 19-летняя спортсменка уже вовсю активно готовит четверной тулуп. Помимо него, у неё имеются планы на восстановление тройного акселя. Правда, непонятно, насколько фигуристка сможет показать такой контент публике на прыжковом турнире, который планируется всего через две недели. Да и просто неясно, захочет ли она в целом на них заходить или всё-таки оставит как наработку для дальнейшего совершенствования.

Хотя есть большая вероятность, что Валиевой будет не страшно пойти на риск, потому что у неё нет задачи во что бы то ни стало победить. Исчезнув из спорта на несколько лет, она точно понимает, что расклады в нём сильно поменялись. А на старте, где оценивают технику, вылезти в топ благодаря лояльности судей и выслуге лет будет достаточно трудно. Скорее всего, Камиле просто хочется побыстрее начать серьёзно кататься. И такое событие — участие в официальном соревновании со всеми сильнейшими спортсменами, при полном зале, овациях, аплодисментах — может стать лучшим толчком к дальнейшему набору формы и полноценному возвращению Валиевой в мир фигурного катания.