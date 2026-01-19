Трусова возвращается в большой спорт вместе с Тутберидзе? Уже известен первый старт Саши!

Чемпионат России по прыжкам неожиданно подарит нам сразу два крупных возвращения. Вчера о своём камбэке объявила Камила Валиева, а сегодня поступили новости о возвращении Александры Трусовой!

Что известно доподлинно? Саша – в списке 12 участниц чемпионата России по прыжкам, который опубликовал Первый канал. Фигуристка репостнула список участников в свой телеграм-канал, так что это вполне можно считать подтверждением участия в турнире.

Но сразу следом поступили инсайды о полноценном возвращении фигуристки – «Чемпионат» собрал всё, что известно на данный момент.

Итак, сейчас Александре 21 год, буквально пять с половиной месяцев назад она стала мамой. Но при этом восстановление после родов, причем после кесарева сечения пошло колоссальными темпами. На лёд фигуристка вышла уже спустя девять дней после родов и под контролем врачей начала процесс прихода в форму.

Первое выступление случилось спустя месяц с небольшим: Саша уже смогла собрать номера для шоу Евгении Медведевой. Несмотря на трудности, фигуристка не только скользила, но и пробовала выполнять прыжки. Их восстановление получилось непростым, но Саша не сворачивала с пути и вернула все тройные. На шоу в Санкт-Петербурге уже в начале ноября Трусова показала тройной лутц:

На зимних шоу были и каскады в исполнении Саши. На тренировках она делала в том числе и тройной лутц-тройной риттбергер, и каскады из трёх тройных прыжков. Наконец, сама фигуристка анонсировала первый влог в 2026 году – и кажется, нас ждёт честный и откровенный разговор о том, что же решила Трусова по поводу своего будущего.

Почему в возвращение Александры не ради одного старта можно поверить? При условии возвращения российских спортсменов на международные старты Игнатова – одна из немногих, кто мог бы воспользоваться «правилом возвращенцев». Саша является бронзовым призёром чемпионата мира, а значит, может рассчитывать на два этапа Гран-при ISU, если российских спортсменов в ближайшее время допустят и если фигуристка получит нейтральный статус. На самом деле, не случись этого отстранения российских спортсменов, неизвестно, делала бы Трусова такую длинную паузу в карьере вообще.

Как сообщает корреспондент РИА Новости Спорт Влад Жуков, окончательное решение по возвращению ещё не принято, но всё к этому идёт. На ЧРПП пройдёт проба пера Саши под руководством Тутберидзе – четверных от «русской ракеты» пока не ждать, но сложный контент с тройными прыжками точно будет.

Камбэк фигуристки именно в штаб Тутберидзе тоже как будто бы читался, пусть Саша и активно принимала участие в шоу Евгения Плющенко. Ещё в 2024 году Саша приняла участие в туре команды Этери Георгиевны, и тогда о ней говорили, как о полноценном члене команды, словно фигуристка никуда и не уходила. В последние дни в соцсетях Саши стали появляться ролики с тренировками – на одном из них слышно закадровые комментарии Сергея Дудакова.

Чемпионат России по прыжкам – это хорошая возможность мягко попробовать свои силы. Не нужно представлять полноценные программы, сами соревнования – достаточно развлекательные, но при этом это старт, к которому будет приковано большое внимание. Да и именно прыжки всегда были сильной стороной Саши. При этом в прошлом году в призах на ЧРПП была фигуристка без ультра-си – Анна Фролова засчёт своей стабильности и качества тройных дошла до финального раунда и заняла призовое место.

Хочется верить, что всё запланированное у Саши получится. В своём влоге фигуристка обронила фразу: «Можно ли говорить про потенциал, когда тебе 21?» – в случае Саши Трусовой точно можно. До конца себя в спорте она совершенно точно ещё не реализовала.