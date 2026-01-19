Тутберидзе ведёт Грузию к олимпийской медали! Главные итоги ЧЕ по фигурке

Предолимпийская репетиция для европейских фигуристов позади! ЧЕ в Шеффилде многие уже окрестили самым слабым за последние годы – однако дело не только в уровне, но и в приближающейся Олимпиаде. Кому нервы помешали, а кому, наоборот, — помогли? Были ли вообще на чемпионате Европы виды, за которыми оказалось интересно наблюдать? Действительно ли грузинская сборная сделала заявку на медаль Олимпиады? Подводим итоги Евро-2026 вместе с «Чемпионатом».

Ника Эгадзе Фото: International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

У одиночников постарались только Эгадзе и Петрыкина?

В женском и мужском одиночном катании многие эксперты жаловались на очень низкий уровень участников. Можно сказать, что и у мужчин, и у женщин в турнире участвовали победители и все остальные. К этому факту можно добавить ещё и близость Олимпийских игр – волнение у некоторых участников буквально зашкаливало, и не все с ним справились.

Нина Петрыкина приехала в Шеффилд доказывать, что она стала чемпионкой Европы не случайно – и ей удалось это сделать. Это при том, что в октябре фигуристка перенесла операцию, а тройные лутц и флип начала напрыгивать за полторы недели до старта! Луна Хендрикс выглядела скорее тенью самой себя, совершенно непросто ей даётся олимпийский сезон – однако даже с неудачными прокатами бельгийка расположилась на второй строчке.

На этом фоне ещё сильнее обидно за короткую Анастасии Губановой – слишком уж мало получила грузинская фигуристка, будь этот тройной лутц хотя бы не с недокрутом в две галки, то Настя была бы на подиуме. Сейчас все мысли спортсменки – об олимпийском командном турнире, лучшая форма и собранность пригодятся именно там.

У мужчин два чистых проката продемонстрировал Ника Эгадзе, и благодаря техническому преимуществу он легко забрал золотую медаль. При этом ученик Этери Тутберидзе на порядок обошёл конкурентов из сборной Италии и в короткой, и в произвольной – это укрепляет позиции сборной Грузии перед ОИ.

Братья Александр и Михаил Селевко справились с нервами в короткой программе, но не справились в произвольной – и оба вылетели за пределы тройки призёров. Зато всё в порядке с нервами оказалось у Георгия Рештенко из Чехии – он стартовал в короткой программе из первой разминки, да и в произвольной катался не в сильнейшей группе, однако справился с прыжками – и 238 баллов хватило для бронзы ЧЕ.

В сборной Италии два качественных выступления продемонстрировал разве что Маттео Риццо. 27-летний фигурист взял свою первую медаль Евро семь лет назад – тогда он был третьим после Хавьера Фернандеса и Александра Самарина. В копилке Риццо с тех пор появились ещё одна бронза и два серебра – и последнее добыто в борьбе за олимпийскую путёвку, когда чистые прокаты были необходимы. Николай Мемола откатался на Евро после травмы и без четверных прыжков, а Даниэль Грассль совершенно неожиданно развалился в произвольной программе. Его сдержанно оценили и в короткой, отметив недокруты, а в произвольной Даниэль всё отдал сам. В преддверии олимпийского командника такое выступление немного пугает.

Парное катание — тоже за Грузией, но в отсутствие конкурентов

Чемпионами Европы в парах впервые стали Анастасия Метёлкина и Лука Берулава – однако и их прокаты не назовёшь безошибочными, всё-таки были помарка в короткой программе и падение в произвольной. Но на фоне того, что показали остальные пары, Настя и Лука действительно справились с тем, что заявляли, лучше всех.

Однако перспективы относительно командного и личного турнира на ОИ оценивать пока рано: с ЧЕ снялись прямые конкуренты из Италии, Сара Конти и Никколо Мачии. По официальной информации, у партнёрши травма, но в эфире Okko Даниил Глейхенгауз предположил, что Сара и Никколо просто не хотели бы встречаться с соперниками ещё раз перед Миланом.

Страшно становится за Минерву Фабьенне Хазе и Никиту Володина: весь сезон пару, которая борется за золото ОИ, штормит по разным причинам. В Шеффилде количество ошибок у пары, кажется, достигло максимума – тут и падение с выброса, и ошибка на поддержке, и проблемы с прыжками… Чтобы в Милане составлять конкуренцию паре из Японии, грузинам и итальянцам, нужно кататься только чисто, а этого как раз Минерве и Никите сейчас не хватает.

Анастасия Метёлкина и Лука Берулава на чемпионате Европы Фото: Yuan Tian/NurPhoto via Getty Images

Превосходство Франции и триллер для итальянцев в танцах

Самым насыщенным и высоким по уровню оказался турнир танцоров. До возвращения Гийома Сизерона с Лоранс Фурнье Бодри все отдавали золото домашнего ЧЕ британцам, но Лайла Фир и Льюис Гибсон, к сожалению, не смогли удержать и серебро. Поддержка трибун в Шеффилде с первых секунд оказалась оглушающей и, кажется, скорее напугала пару – выезжая с твиззлов, Лайла и Льюис столкнулись, потеряв драгоценные баллы. Фактически из-за этого Фир/Гибсон и упустили второе место.

Итальянцы же пережили настоящий хоррор перед произвольным танцем: на разминке у Марко Фаббри вылетел крючок из ботинка, в экстренном режиме ему сделали дополнительную дырку в корпусе, чтобы можно было перешнуровать коньки. Разминались они с Шарлен Гиньяр буквально минуту в очень быстром темпе, однако выдали после этого лучший прокат в сезоне – может быть, стресс из-за инвентаря помог отпустить себя. И это привело к серебру, которое они назвали самой ценной медалью в карьере.

К золоту же вообще вопросов не оказалось: если к ритм-танцу французской пары у судей продолжают возникать вопросы, то произвольный – абсолютно победная постановка. В Шеффилде Фурнье Бодри Сизерон улетели за 135 баллов, и это абсолютно лучший результат сезона в ПП. Заявка на золото Олимпиады в Милане, не иначе – выход в эти же дни книги Габриэлы Пападакис вообще никак не сказался ни на прокатах, ни на оценках французской пары.

Грузинские танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолин тоже могут занести себе этот Евро в актив – они впервые в карьере поднялись в топ-6, почти пробили отметку в 200 баллов. Прямым конкурентам в команднике – итальянцам – они всё ещё проигрывают, но при этом прогресс очевиден, в своей сборной они далеко не слабое звено.