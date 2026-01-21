Тутберидзе укрепила свой статус тренера чемпионов. Почему победа Эгадзе на руку Петросян?

Этери сломала стереотип о том, что не умеет работать с мужчинами. В преддверии Олимпиады золото чемпионата Европы — это мощное заявление.

Бытует мнение, что Этери Тутберидзе — тренер «девочек до пубертатного периода». Критики российского специалиста давили именно на это, пытаясь принизить её уровень. Однако руководительница «Хрустального» сделала «ход коньком» и полностью перевернула ситуацию в свою пользу.

Тутберидзе привезла на чемпионат Европы бывшего нестабильного одиночника и помогла ему взять золото.

Ника Эгадзе преодолел свои проблемы и стал лидером. То же ждёт и Аделию Петросян?

«Девочки Тутберидзе» всегда обходили её «мальчиков»

Этери Тутберидзе — тренер, вписавший своё имя в историю фигурного катания. Её признавали лучшим специалистом мира в разное время, а послужной список её штаба говорит за себя до сих пор. Однако, если взглянуть объективно, у Тутберидзе есть и недостатки: её система работает на утилитарном подходе с жёсткими требованиями и ограничена возрастными особенностями подопечных. В связи с этим Этери Георгиевна выбрала для себя одно наиболее успешное направление — женское одиночное катание. Здесь заслуги «Хрустального» трудно переоценить — от триумфа Юлии Липницкой до рекордов Евгении Медведевой и ошеломительной победы Алины Загитовой, от появления непобедимого трио Трусова – Щербакова – Косторная до воспитания бойца в лице Аделии Петросян.

Тем не менее когда тренер вознамерилась расширить зону своего влияния, то её, очевидно, постигла неудача. Этери Тутберидзе не умеет работать с одиночниками — такой стереотип вырос в профессиональной среде, ведь действительно значимых прорывов у специалиста с учениками не было.

В 2014 году Сергей Воронов урвал серебро чемпионата Европы, но в то время его наставница ещё не сформировала свой стиль, а сам спортсмен пришёл к ней двукратным чемпионом России, имея багаж, которого достаточно для взятия медали на крупном международном старте. Продуктом системы Тутберидзе был другой одиночник, однако наилучшим результатом Мориса Квителашвили стала бронза на европейском первенстве.

На юниорском уровне у Этери Георгиевны блистали Адьян Питкеев, Алексей Ерохов и Даниил Самсонов, но все они по разным причинам во взрослых померкли, лишь подтвердив теорию, что выводить на пик сформированных фигуристов Тутберидзе не научилась.

Эгадзе не подавал надежд, но стал чемпионом Европы

Казалось, история повторится и с Никой Эгадзе, и на старте представшим крайне нестабильным одиночником, которому трудно даются даже младшие квады. Несколько лет он показывал под руководством Этери Тутберидзе неудовлетворительные результаты. В 2022 году на чемпионате Европы представитель Грузии не смог квалифицироваться в произвольную программу. Через год он повторил своё отрицательное достижение уже на мировом первенстве, не сумев справиться ни с одним квадом и получив чуть больше 65 баллов.

Прошла пара лет, и постепенно прогресс стал ощущаться: в 2025 году Эгадзе остановился в шаге от пьедестала чемпионата Европы, а на мире он стал девятым. Наверняка по плану тренерского штаба на следующий год Ника должен был взять в Европе медаль, и он взял, но никто не ожидал, что она будет наивысшего достоинства.

В Великобритании при наличии сильных соперников в лице Даниэля Грассля и Кевина Аймоза грузинский фигурист мог рассчитывать на бронзу, но конкуренты посыпались, а воспитанник Тутберидзе, наоборот, показал прокаты жизни. Причём в произвольной программе Ника продемонстрировал очень серьёзный технический набор из четырёх квадов — лутца, тулупа и двух сальховов, помимо этого, он приземлил триксель. С суммой в 273 балла Эгадзе стал чемпионом Европы 2026 года.

Аделия Петросян Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Петросян пойдёт по пути Эгадзе и возьмёт золото Игр?

У этой победы есть несколько оттенков, помимо стандартной радости спортсмена и его тренеров.

В первую очередь это статусный трофей для «Хрустального» и непосредственно самой Этери Георгиевны. Она наконец сломала стереотип, прикрепившийся к ней, и дала сигнал всем вокруг, что Тутберидзе может и хочет качественно работать с одиночниками.

Благодаря этому отношение к воспитанникам специалиста, и так бывшее лояльным, улучшится, причём как на внутренней, так и международной аренах. В преддверии Олимпиады прорыв на чемпионате Европы — важное событие, ведь судьи запомнят Эгадзе как победителя, а Тутберидзе — как ту, кто его подготовил.

Отсюда вытекает ещё одно последствие золота Ники — на Играх он выйдет на лёд в новом звании, более собранным и спокойным, а это поможет ему выложиться на максимум ради сборной Грузии, которая будет претендовать в Милане на медаль командника.

Что же касается другой представительницы «Хрустального», которая выступит на Олимпиаде, то для неё эта победа — знак не беспокоиться и полностью довериться своей наставнице. По сути, Аделия Петросян повторяет путь Ники Эгадзе: оба начинали с проблемами в прыжковой части, и вот один из них уже поставленной цели добился, а второй это только предстоит.

Этери Георгиевна сделала мощное заявление всему миру, что будет бороться до конца, будь то чемпионат Европы с бывшим нестабильным одиночником или же Олимпийские игры с фигуристкой, которая не боится идти ва-банк с многочисленными элементами ультра-си.