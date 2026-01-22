Чемпионка Европы в одиночном катании намерена добиться успеха в парном. В «Ангелах» ей помогут правильно восстановиться после родов?

Косторная не просто возвращается, а готовит ультра-си! Ради этого Алёна и ушла к Плющенко?

Череда громких возвращений не прекращается: сначала Камила Валиева объявила, что планирует возобновить участие в соревнованиях, затем Александра Трусова поддержала коллегу по цеху, отметив, что будет вновь работать с Этери Тутберидзе. Алёна Косторная раньше всех начала говорить о том, что после перерыва (в её случае из-за беременности, а не из-за бана) вернётся на лёд в паре с Георгием Куницей.

И чемпионка Европы — 2020 в одиночном катании своё слово сдержала, так ещё и «бомбанула» новостью, что штурмовать вершины в парном будет с Евгением Плющенко.

Только вот ради чего Алёна возвращается — ради условий или подготовки элемента ультра-си?

Косторная вернулась к Плющенко уже парницей

Историю сотрудничества Алёны Косторной с Евгением Плющенко нельзя назвать сильно успешной: потеря формы, так и не доведённая до ума программа Ше-Линн Бурн и горькое «после сегодняшнего завтра уже нет» после очередного провала на соревнованиях. С той же Александрой Трусовой у руководителя «Ангелов» был куда более позитивный результат. Тем удивительнее, что именно Алёна, а не Саша вернулась к двукратному олимпийскому чемпиону.

«Утро начинаем с хороших новостей! Мы присоединяемся к академии «Ангелы Плющенко» уже в этом сезоне. Рады, что остаёмся со своими тренерами. А одним из наших наставников станет легенда, кумир, долгожитель в спорте — Евгений Викторович Плющенко. Верим, что наш союз в спорте будет насыщенный и интересный. P. S. Спустя пять лет вернусь в уже знакомые стены в «Ангелах». Но уже с мужем и сыном, к знакомой команде», — написала чемпионка Европы — 2020.

Тем не менее логика в этом переходе есть: это абсолютно новый сюжет. У Плющенко не получилось с Косторной-одиночницей, но, может, получится с Косторной-парницей?

Хотя, будем откровенны, Евгений Викторович, который специализируется на работе с одиночниками, помочь Алёне и Гоше сможет только по части техники. В этом смысле хорошо, что Сергей Росляков продолжит тренировать пару, просто в другом месте.

Косторная намерена выучить четверной выброс

Плющенко предоставит Косторной и Кунице лучшие условия — это факт. Так было до, и нет причин подозревать, что в этот раз что-то изменится. У Алёны и её партнёра будет полная свобода действий, а разве не это нужно, когда идёшь на откровенный риск?

Фигуристка делает очень сложный шаг, возвращаясь в спорт после рождения ребёнка, да ещё и в такие сжатые сроки. Однако она настроена более чем серьёзно: восстановлены тройные прыжки, отрепетированы тройные выбросы, подкрутки, тодесы. И уже это кажется колоссальным достижением, но, похоже, Косторная и правда стала сильнее, чем когда-либо, и замахнулась на ультра-си в парах.

Неизвестно, будут ли Алёна и Гоша пытаться делать параллельный тройной аксель (ведь когда-то спортсменка славилась именно им), однако они сейчас пробуют четверной выброс.

Шоу ни при чём: Косторная пойдёт за крупным титулом?

С одной стороны, тренировки Косторной могут показаться обыкновенной бравадой. Алёне достаточно заключить новый контракт с Плющенко и кататься с мужем в его шоу на особых условиях. Это было бы абсолютно логичным и правильным решением.

Но, судя по всему, этого мало. Когда на горизонте маячит возвращение российских фигуристов на международные старты, когда в зарубежном парном катании есть пробел, можно попробовать воскресить карьеру и наконец-таки взять медаль крупного турнира, помимо европейского первенства.

То, что звёздные фигуристки одна за другой возвращаются и демонстрируют невероятные успехи на тренировках, означает, что лёд тронулся и мотивация появилась всерьёз. Валиева, Трусова, Косторная — они ещё могут зажечь на больших соревнованиях.