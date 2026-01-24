Олимпийское суеверие. Не рано ли Петросян, Метёлкина и Хендрикс «пообещали» себе золото?

Психология в спорте, как показал опыт некоторых фигуристов, — важный фактор успеха, и найти правильный подход к себе — задача номер один. Кто-то обращается к специалистам, кто-то общается с семьёй, друзьями и тренерам, а некоторые поднимают себе настрой благодаря приятным мелочам, которые, впрочем, значат очень многое.

Это часть спортивных суеверий, которые так или иначе присутствуют в жизни каждого фигуриста. А сейчас — особенно, ведь в олимпийский сезон все средства для победы хороши.

Так неужели герои Игр в Милане полагаются на удачу и олимпийскую символику?

У Петросян — заставка, у Горбачёвой — браслет

В этом сезоне — тренд на аксессуары с олимпийскими кольцами. Фигуристки со всего мира, особенно те, которым предстоят важнейшие прокаты на крупнейшем старте четырёхлетия, выбрали для себя украшения, которые помогают им чувствовать себя увереннее, а некоторые пошли на отчаянные меры и увековечили главный символ Игр у себя на теле.

Всеобщему ажиотажу поддалась даже Аделия Петросян, которая неоднократно признавала, что испытывает проблемы с психологической точки зрения. Она установила себе на телефон заставку с олимпийскими кольцами, чтобы настраиваться перед прокатами.

Её коллега по цеху Алина Горбачёва, которая, увы, на Олимпиаду в этот раз не поедет, всё равно продолжает идти к своей цели, и ей помогает подарок её тренера Софьи Федченко — красивый изящный браслет.

«Этот браслет — не сувенир, его мне подарила Софья Анатольевна на 16-летие. У неё есть цепь с олимпийскими кольцами, она мне давно нравилась, я мечтала о таких кольцах, и вот Софья Анатольевна сделала такой подарок, спасибо ей большое, он очень памятный, я его не снимаю», — рассказывала фигуристка.

Алина Горбачёва Фото: Из личного архива Алины Горбачёвой

Самым популярным вариантом оказалась подвеска. Такой аксессуар носят Анастасия Губанова, Лайла Фир, Нина Петрыкина и даже юная ученица Этери Тутберидзе Полина Шешелева — в её случае этот талисман явно на будущее. А вот чемпионка Европы этого года, видимо, уже насладилась плодами своего материального мышления и теперь метит ещё выше.

К слову, кулон с олимпийскими кольцами есть и у Луны Хендрикс, но она пошла дальше и запечатлела памятное изображение на себе в виде татуировки. Так же поступила и Оливия Смарт.

У Анастасии Метёлкиной же другой вариант — она инкрустировала стразами свои коньки. Видимо, манифестирует спортсменка ежедневно, чтобы сдержать слово…

«Я в целом всегда говорила, что не закончу кататься, пока не стану олимпийской чемпионкой. И неважно, на этой Олимпиаде это будет, на следующей или мне придётся ехать ещё.

Я с детства себе поставила цель, что стану олимпийской чемпионкой. Поэтому не уйду, я это говорила всегда. Лука об этом знает, он мне обещал ещё две Олимпиады минимум», — приводит слова Насти Sports.ru.

Настраиваться перед важными соревнованиями можно по-разному. Иногда это помогает, иногда — нет. В конце концов, «обещать» себе золото на самом непредсказуемом старте — дело неблагодарное. Однако хочется надеяться, что в данном случае правило «фаворит никогда не выигрывает» не сработает.