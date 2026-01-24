Щербакову укусил Дракула, Косторная доверилась хоккеисту. Как начался «Ледниковый период»?

Разбираем первый выпуск нового сезона — как дебютировали наши чемпионки и что им поставили члены жюри.

Новый «Ледниковый период» с россыпью звёзд фигурного катания – уже на ваших экранах! 10 чемпионок встали в пару с представителями мира искусства и спорта. Легендарное трио Трусова – Щербакова – Косторная, молодые титулованные танцорши Степанова и Худайбердиева, вернувшаяся в «Ледниковый» в новом амплуа Акатьева – в новом сезоне, безусловно, есть на кого посмотреть.

В первых четырёх выпусках пары будут приносить очки в копилку своих команд – Ильи Авербуха и Александра Жулина, каждый из хореографов поставил для первого выпуска по пять номеров.

Каким получился дебют знаменитых чемпионок в популярном ТВ-шоу и что им поставили судьи? Разбираемся вместе с «Чемпионатом».

Александра Игнатова встала в пару с актёром из любимого сериала «Молодёжка» Иваном Жвакиным. Фигуристка много раз повторила, что больше всего боится того, что её уронят – но в первом выпуске всё прошло хорошо. Фигуристы обошлись без высоких поддержек, исполнили парную ласточку, подпрыжки, провозки. Элементы одиночного катания были за Сашей – она сделала двойной аксель, повращалась в либеле, и технику оценили на 5,88 балла, а вот за артистизм поставили 5,94 – сразу две шестёрки за дебют получила пара от Ильдара Гайнутдинова и Евгении Медведевой.

«Запомни этот миг» – под трек с таким названием катались Александра и Иван. По словам Татьяны Тарасовой, Саша Трусова была актёрски очень хороша. В интервью после проката фигуристка отметила, что их пара сложилась благодаря тому, что график адаптируют под её занятость. «Я выбираю время, и все подстраиваются», – сказала Саша.

Александра Трусова и Иван Жвакин Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Анна Щербакова уже была ведущей проекта, была судьёй, а теперь стала и участницей. Её партнёром является актёр театра и кино Константин Раскатов – за его плечами не только спортивный разряд по хоккею, но и служба в войсках ВДВ! Пара представила романтический номер под Total eclipse of the heart на вампирскую тематику – Аню даже укусили по сюжету номера!

5,92 балла за технику, 5,94 балла за артистизм, общая оценка – 11,86. «Он неплохо едет, он неплохо тебя держит, ты не бойся», – обратилась к Анне Татьяна Тарасова, ей не хватило работы в музыку. Но от Евгении Медведевой пара получила похвалу.

Алёна Косторная в проекте катается с чемпионом России и Италии по хоккею Никитой Ушневым. Габариты партнёров и уверенное владение коньком от Никиты позволяют паре выполнять совершенно разнообразные элементы и поддержки, на что и был сделан акцент в первом номере под кавер на хит Nothing else matters от Metallica. Алёна не побоялась довериться Никите и бесстрашно шла в поддержки даже вниз головой.

5,96 балла получила пара за технику, однако всего лишь 5,82 балла за артистизм – над этим паре стоит поработать в следующих номерах. «Оба классные, но пока ещё не вместе», – отметил Роман Костомаров. Три шестёрки пара получила от Максима Транькова, Ильдара Гайнутдинова и Евгении Медведевой.

Алёна Косторная и Никита Ушнев Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Дебютировала в проекте и чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева. Ей достался партнёр без серьёзного ледового опыта, однако с мощнейшим спортивным прошлым – чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков.

Пара выбрала кавер на знаменитые «Очи чёрные», в свою первую программу фигуристы вставили несколько поддержек – и выполнили их очень уверенно. 5,92 за технику, 5,90 – за артистизм. Единственную шестёрку паре за технику поставил Ильдар Гайнутдинов. «Паники не было, но волнение присутствовало», – рассказал сам Шубенков в «кике». Худайбердиева в интервью Алине Загитовой призналась, что в день съёмок не спала до пяти утра, потому что ощущения были как на соревнованиях.

Евгения Тарасова встала в пару с Георгием Славороссовым – хоккеистом, который получил известность благодаря участию в шоу «Титаны». «Мы с Евгенией познакомились позавчера», – рассказал в профайле Георгий, пара всего за два дня поставила номер под песню «Маленький» Лолиты и Александра Цекало.

За такое короткое время пара успела выучить юмористический номер с двумя поддержками, встали в низкий кораблик и не забыли про артистизм. 5,86 балла получила пара за технику, 5,96 – за артистизм. Сразу три шестёрки во второй оценке – от Максима Транькова, Романа Костомарова и Ильдара Гайнутдинова.

Софья Акатьева – не новичок в «Ледниковом периоде», однако в паре она каталась впервые. Чемпионку России поставили в дуэт с актёром Артуром Каспрановым – ещё одним героем «Молодёжки». У пары получился очень нежный номер под песню Say something, в котором Соня не испугалась пойти в несколько поддержек, а Артур проявил себя как надёжный партнёр.

Софья Акатьева и Артур Каспранов Фото: Софья Сандурская/ТАСС

5,88 балла поставили паре за технику, а вот за артистизм Соня и Артур получили все 6,0 – общая сумма 11,88. «Артистизм – сегодня для меня это лучшее, что я увидел», – поделился впечатлениями Максим Траньков после проката.

Александре Степановой весьма повезло с партнёром в этом сезоне. Мало того, что Иван Скобрев – призёр Олимпиады в конькобежном спорте, он ещё и участвует в «Ледниковом периоде» третий раз, а в одном из сезонов становился победителем. Прокат получился очень сильным: Скобрев отлично передвигается по льду самостоятельно и хорошо работает в поддержках. Александре и Ивану удалось исполнить поддержку, подобную той, которую Степанова обычно выполняет вместе с Иваном Букиным в своих соревновательных прокатах.

Судьи поставили паре 5,92 за технику и 6,0 за артистизм – судьи единогласно решили, что прокат пары был лучшим по эмоциональной составляющей. «Актёрски был очень хорош, трогательно смотрел на неё, обнимал её», – такой похвалы от Татьяны Тарасовой удостоился партнёр.

Елизавета Туктамышева уже второй раз принимает участие в «Ледниковом», теперь – с белорусским хоккеистом Марком Рудаковским. Под драматичный трек Since when I met you фигуристы, привязанные друг к другу тросом, откатали номер. 17 лет хоккея не прошли зря – Марк чувствовал себя на льду очень уверенно, так что они с Лизой смогли продемонстрировать и сложные поддержки, и провозки, и обыграть взаимодействие с реквизитом.

5,98 за технику и 5,94 – за артистизм, 11,92 – в сумме. Две шестёрки от Татьяны Тарасовой – признак классного проката!

Елизавета Туктамышева и Марк Рудаковский Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Татьяна Волосожар и Татьяна Тотьмянина – самые опытные партнёрши текущего сезона. И если Волосожар в этот раз встала в пару с дебютантом проекта, олимпийским чемпионом в шорт-треке Семёном Елистратовым, то Тотьмяниной достался актёр Федор Федотов, для которого это уже третье участие в «Ледниковом».

11,90 балла получила пара Волосожар/Елистратов за номер «Случайный вальс» – члены жюри отметили, что программа смотрелась целостно, а Татьяна и Семён сразу стали выглядеть как пара. Отличительная черта дуэта – скоростное катание. Обе оценки 6,0 фигуристы получили от Максима Транькова и от Ильдара Гайнутдинова. Сам Елистратов признался Алине Загитовой, что этот проект – как пятые Олимпийские игры для него, потому что перестраиваться с фигурного катания на шорт-трек было очень непросто.

Тотьмянина и Федотов представили номер на кавер на песню Алсу «Зима» – и сразу удивили техническим разнообразием, низкими и высокими поддержками, синхронным катанием, высокой скоростью. При этом пара до съёмок каталась вместе всего четыре дня! Единственное снижение Татьяна и Фёдор получили от Татьяны Тарасовой за артистизм, общая оценка – 11,98 балла, они текущие лидеры проекта – и, наверное, фавориты текущего сезона.