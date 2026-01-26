«Болела за Гуменника, когда лежала со сломанной ногой». Интервью с Лидией Плескачёвой

Помимо сумасшедших баллов Петра Гуменника, Всероссийские соревнования памяти П. С. Грушмана запомнились также захватывающим турниром юниорок. Только девушки проверяли форму не перед Олимпийскими играми, а перед чемпионатом России. Лучшей стала ученица Светланы Пановой Лидия Плескачёва — с трикселем в произвольной программе она смогла обойти действующую чемпионку России среди юниоров Елену Костылеву, которая, в свою очередь, неожиданно оказалась очень далеко от призовой тройки.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Лида поделилась мыслями об акробатике на льду, перспективах Гуменника и Петросян на Олимпиаде и атмосфере в сборной.

«Перенести сальто с пола на лёд несложно»

— Какие впечатления от этого старта? Как себя чувствуешь?

— Я очень довольна, но, конечно же, не всем. Очень хороший старт, мне всё понравилось. Организация очень хорошая, всё очень круто, даже вода была!

— Это редкость на соревнованиях?

— На таких соревнованиях — да.

— После награждения было очень много желающих с тобой сфотографироваться, взять автограф, расписаться на коньках. Каково тебе это делать?

— Это очень волнительно, вдруг я потом стану какой-нибудь некрутой фигуристкой. (Смеётся.)

— Ты в детстве давала кому-то свои коньки, чтоб на них расписались?

— У меня сестре на коньках расписывалась Аделина Сотникова. А я сама никогда не давала никому расписывать свои коньки. Это же те, на которых ты сейчас катаешься. И их же ты отдаешь на роспись.

— Тебя на турнире памяти Грушмана особенно поддерживала Агата Петрова, вы так тесно общаетесь. С кем ещё из фигуристов поддерживаешь такие тёплые взаимоотношения?

— Я хорошо общаюсь с Агатой, с Лерой Литвинчёвой, да вообще со всеми. Я очень дружелюбный человек и не люблю ни с кем портить отношения, мне это не нравится.

— Как ощущается эта поддержка? Обращаешь на неё внимание или ты больше в себе?

— Это, конечно, подбадривает. Но перед стартом больше в себе нахожусь, никого не слушаю и ничего не делаю.

— Ты занимаешься в группе с Ксенией Синицыной, вы общаетесь? Может, что-то перенимаешь, спрашиваешь советы?

— Она очень хорошо катается, это факт. Я стараюсь перенять это, очень хочется кататься так же. Она иногда даёт какие-то советы по поводу пластики и чего-то подобного. Ксюша — очень хороший человек.

— Кто работает над твоими костюмами?

— Ой, над моими костюмами работает весь тренерский состав вместе с мамой! Она в прошлом художник, хорошо рисует, постоянно делает какие-то эскизы.

— Ещё мне рассказали, что ты в детстве занималась прыжками на батуте…

— Я занималась акробатикой.

— Как ты пришла после акробатики в фигурное катание?

— Меня изначально отдавали и туда, и туда, но со временем пришлось выбрать что-то одно. Я так подумала и решила, что фигурное катание мне больше нравится.

— Хотела бы что-то акробатическое исполнить на льду? Может, сальто?

— Я бы, конечно, хотела научиться исполнять сальто на льду. А на полу я и вперёд, и назад — всё могу.

— Как думаешь, тяжело перенести все эти умения на лёд?

— Я думаю, это вообще не тяжело.

— Тогда будешь пробовать в межсезонье делать сальто на льду?

— Хотелось бы. (Смеётся.)

Александра Трусова Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

«Трусова и Валиева будут восстанавливать ультра-си, но мы тоже можем»

— На этих соревнованиях выступал Пётр Гуменник, ты следила?

— Я постоянно за всеми слежу! Смотрела его выступление в пять утра в Пекине, когда лежала со сломанной ногой. И Аделию Петросян смотрела. Я вообще за всех болею, очень жду их появления на льду. Но, к сожалению, на Грушмане мне посмотреть на Петю не удалось, потому что во время выступления мальчиков я тренировалась сама. А когда вышла с тренировки, уже всё закончилось. Я потом пересмотрела прокат: Петя молодец! Главное, чтобы теперь всё так же получилось на Олимпиаде.

— Есть ли у Аделии и Пети какие-то медальные перспективы в Милане?

— Конечно, всё есть, мы прорвемся. Мы — Россия, мы — крутые!

— Вероятно, юниоров скоро допустят до международных соревнований, ты как к такому относишься?

— Мне очень хотелось бы выступить на международной арене. Но я на следующий год уже выхожу во взрослые. Хотя по меркам ISU ещё могу кататься по юниорам.

— Если в следующем году допустят только юниоров, осталась бы ещё на один сезон в этой категории?

— Не хотелось бы. Уже хочется во взрослые.

— Сейчас в пары возвращается Алёна Косторная, в одиночное — Александра Трусова и Камила Валиева, как думаешь, каково тебе будет соревноваться с такими фигуристками?

— Со всеми очень хочется посоревноваться, на льду с ними побывать, именно как со спортсменами. Я думаю, это будет интересный опыт. Интересно посмотреть, что могут они, а что – мы.

— Как думаешь, чем они будут удивлять?

— Я думаю, что девчонки собираются восстанавливать свои ультра-си, но мы же тоже можем!

— За кем следишь на международной арене? Кто нравится?

— Конечно же, это Илья Малинин, он вообще крутой! У меня ещё девчонки подружки на международной арене выступают — Стефания Гладких и Соня Шефрина. Мы с ними очень хорошо дружим, я за них всегда болею. Они очень крутые! Я болею за всех, хочу, чтобы у всех получилось сделать то, что они хотят.