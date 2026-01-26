Скидки
Главная Фигурное катание Статьи

Чемпионат четырёх континентов 2026 в Пекине, итоги, медали: что показали Шайдоров, Самоделкина, Миура, Ча, Накаи, Тиба

Что сделали соперники Петросян и Гуменника на ЧЧК перед Олимпиадой? Итоги турнира в Пекине
Анастасия Матросова
Михаил Шайдоров и Ами Накаи
Комментарии
Некоторые топы решили заглянуть на континентальные соревнования незадолго до битвы в Милане.

Завершилась финальная предолимпийская репетиция в Пекине – на чемпионате четырёх континентов разыграны все комплекты медалей. Обычно в России меньше следят за этим турниром, чем за чемпионатом Европы, российские фигуристы никогда в ЧЧК не участвовали, но уровень конкуренции на этом старте в среднем выше, чем на Евро – и интриг больше.

Михаил Шайдоров, к сожалению, не защитил титул чемпиона четырёх континентов, Америка с Японией поделили виды между собой, а в парном катании опасения вызывает состояние олимпийской чемпионки из Китая Вэньцзин Суй: они с партнёром взяли серебро турнира, однако после произвольной фигуристка едва могла подняться на ноги.

Ефимова и Митрофанов поехали в Пекин вместо Милана — и выиграли

Парный турнир оказался самым немногочисленным, но при этом подарил интересную развязку. Алиса Ефимова и Миша Митрофанов так и не смогли попасть в олимпийскую команду США – прямо сейчас они первая пара сборной, однако при этом из-за проблем с гражданством пропустят Олимпиаду в Милане.

Едва ли победа на ЧЧК сможет как-то перекрыть отсутствие поездки на ОИ, ведь в командном турнире у сборной США самые большие шансы на золото. Титул чемпионов четырёх континентов с золотом Олимпиады по масштабу сравнить невозможно.

Победа Ефимовой и Митрофанова также стала возможной из-за множества ошибок у ветеранов из Китая. Вэньцзин Суй и Цун Хань являлись фаворитами домашнего турнира, но произвольную проехали максимально грязно. Ещё на тренировке казалось, что Суй очень тяжело, она не всегда могла подняться со льда без помощи партнёра. Позднее в интервью CTGN фигуристка рассказала, что выступала на турнире с травмами колена и тазобедренного сустава. Стоили ли такие мучения за две недели до Олимпиады серебра ЧЧК, пусть и домашнего? Вряд ли.

А точно ли будущий олимпиец из Японии забрал победу?

Као Миура победил в мужском турнире с отрывом всего в 0,11 балла, какие-то крохи отделили от победы корейца Джун Хвана Ча. Но и сам Джун был не безупречен – в короткой упал со второго прыжка в каскаде, а в произвольной сделал тройной флип в комбинации с одинарным риттбергером. Прыгни хотя бы двойной – и взял бы золото.

У Миуры же получилась трудовая репетиция перед Олимпиадой – он единственный поехал на ЧЧК незадолго до Милана. В произвольной программе Као планирует делать четыре четверных прыжка, включая риттбергер, однако пока стабильностью не отличается. Так что золото этого турнира не так важно, как возможность сделать работу над ошибками.

Михаил Шайдоров, к сожалению, сам отдал возможную медаль глупыми ошибками. В короткой программе фигурист выступил лучше, чем в среднем по сезону, к недочётам можно отнести разве что выезд с тройного акселя – а вот в произвольной вновь настигли проблемы. Несмотря на нестабильные выступления, Шайдоров не отказывается от уникального каскада тройной аксель – ойлер – четверной сальхов. Однако когда всё идёт не по плану, перестроиться бывает сложно. С четверными прыжками Шайдоров справился, а вот на первом тройном акселе допустил степ-аут и уже во второй половине забыл прицепить ко второму сольному трикселю каскад. В итоге абсолютно чистый прыжок получил понижение в базе и по надбавкам. Но это хороший урок перед Олимпиадой.

Америка доминировала в танцах, Япония — у женщин

В танцах на льду всё сложилось очень предсказуемо – три американские пары расположились на первых трёх местах. Эмилеа Зингас и Вадим Колесник теперь едут на Олимпиаду в Милан с титулом чемпионов четырёх континентов, а Каролин Грин/Майкл Парсонс и Уна Браун/Гейдж Браун пополнили копилку медалями континентального первенства. Помешать сборной США занять весь пьедестал могли разве что представители Южной Кореи Ханна Лим и Е Куан, но пара допустила ошибку на твиззлах и выбыла из борьбы.

Аналогичная ситуация сложилась в женском одиночном катании – весь пьедестал заняли представительницы одной страны, Японии. Причём самые чистые прокаты выдала как раз одиночница, которая на Олимпиаду в Милан не поедет. Юна Аоки в свои 24 года уже несколько раз порывалась завершить спортивную карьеру, но дошла в итоге до титула чемпионки четырёх континентов.

Ами Накаи, Юна Аоки и Монэ Тиба

Ами Накаи, Юна Аоки и Монэ Тиба

Фото: International Skating Union via Getty Images

И короткую, и произвольную программу Аоки выкатала чисто, исполнив фирменный каскад тройной лутц – тройной риттбергер. Ами Накаи и Монэ Тиба пока ещё не в оптимальной форме, вероятно, все силы будут брошены уже на Милан. Тройной аксель Накаи исполняла с переменным успехом – в короткой программе вытащила выезд, а вот в произвольной упала без шансов на спасение.

Софья Самоделкина на своём втором ЧЧК в карьере заняла лишь девятое место. Далеко не всё получилось идеально, на турнир фигуристка приехала, разнашивая новую пару коньков перед ОИ, и своим выступлением осталась удовлетворена. «Я довольна на 10 из 10, потому что та задача, которая передо мной стояла — я её выполнила», – рассказала Соня после турнира.

Комментарии
