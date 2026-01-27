Пролетел мимо Олимпиады, но вырвал медаль на ЧЕ по фигурке. Разговор с Георгием Рештенко

Недавний чемпионат Европы в британском Шеффилде подарил немало неожиданных сюжетов, но едва ли не главным удивлением стало призовое место чешского фигуриста Георгия Рештенко. Уроженец Санкт-Петербурга уже несколько лет как представляет эту европейскую страну и ранее не достигал таких больших успехов. Год назад на том же европейском первенстве фигурист занял 23-е место, а в сентябре завалил олимпийскую квалификацию в Пекине. В большом интервью «Чемпионату» Рештенко рассказал, благодаря чему он настолько мощно преобразился, поделился подробностями из жизни русского парня в Чехии и тренировок в США у Рафаэля Арутюняна, а также отреагировал на резкие комментарии соотечественников по поводу перспектив допуска россиян на международные старты.

Георгий Рештенко Фото: Yuan Tian/Getty Images

«Я был просто в шоке от происходящего, у нас у всех слёзы, буря эмоций»

– Насколько удивлены личными итогами чемпионата Европы? Верили перед стартом турнира, что всё так здорово получится?

– В плане качества самого проката, наверное, нет. В принципе, готов был хорошо. А вот в плане результата, конечно, удивился. У тренерского штаба, у специалистов сборной, людей из федерации была буря эмоций – шок, радость. Разумеется, не ожидал, что стану призёром турнира.

– Когда ехали на этот турнир, какие были мысли, ожидания? В лучших обстоятельствах попасть в топ-5, в топ-10?

– Нет, вообще не думал о местах. Я сказал себе: у меня есть элементы — сделай своё, а дальше уже как будет, потому что это от меня не зависит. Я ехал с настроем, что на короткую, что на произвольную — просто сделать свой максимум. И не думал, кем я стану по итогам соревнований.

– Сейчас к вам уже пришло осознание масштаба успеха?

– Вот сейчас уже пришло. Поначалу в день, когда это всё случилось, особо не понимал, где я и что со мной. Это было немножко как во сне: помню я откатал, сидел сначала на льду, ещё даже не вышел в микст-зону. Потом вышел, дал интервью, а потом давал ещё раз интервью уже по второму кругу, потому что стал призёром. Такой приятный шок, награждение, много разных событий… И где-то только через дня два я понял, что вообще со мной произошло.

Осознание начало приходить, когда меня встретили в аэропорту Праги. И дома уже много приятных хлопот: интервью для местного ТВ, газет, много внимания. Забитая получилась неделя. Для нашей сборной это большой успех, потому что у нас уже 13 лет не было медалей чемпионатов Европы, ещё со времён Михала Бржезины.

– Вы долгое время ждали окончания соревнований после своего проката. Что было в этот момент в голове?

– Помню, я откатал, следующим после меня ехал Тамир Куперман из Израиля, тоже очень хорошо выступил. Поздравляю его, он вошёл в топ-10 на своём первом чемпионате Европы, это здорово! И после меня была ещё целая разминка. В какой-то момент откатался Лукас Бричги, и я расстроился, что у него не получился прокат. В прошлом году это было феноменально, шикарно, он выиграл чемпионат Европы.

С большим удивлением смотрел, как откатал Даниэль Грассль. Помню, как он катал в финале Гран-при, где были техника за 110 баллов и просто шикарный прокат. А тут я такой смотрю — что вообще происходит… Потом меня обошёл Маттео Риццо, но уже понимал в тот момент, что я минимум в топ-5, и это уже очень хорошо! А дальше в тройку попал – просто сказка.

Даниэль Грассль Фото: Yuan Tian/Getty Images

– Итоговый результат – это всё-таки ещё и следствие ошибок соперников. С какими эмоциями наблюдали за осечками фаворитов?

– Честно, я просто наблюдал за этим всем с удивлением. Не ожидал, что такое может случиться, потому что вообще не было предпосылок. Что касается себя, я уже был доволен своим прокатом, результатом. Ни в коем случае никому не желал ошибок. Я просто смотрел и в чём-то даже переживал, был в шоке от происходящего.

Помню, что когда откатал, то сказал в интервью сразу после проката, что хоть и сделал то, что хотел на этом старте, но у меня впереди ещё очень много работы и в компонентах, и во вращениях. С тренерским штабом в любом случае были довольны собой, своей работой, а тут ещё и медаль – просто слов нет.

– Для Чехии это действительно первая медаль ЧЕ за долгие годы. Какой была реакция федерации?

– У всех у нас там были слёзы. Следующий чемпионат мира будет в Праге, и федерация сейчас очень старается создать хорошие условия для спортсменов. Все очень хотят, чтобы этот турнир прошёл успешно, чтобы все билеты были проданы. И я думаю, что лучшей рекламы чемпионата мира быть не могло, чем такой результат. Для всех это было очень эмоционально и круто.

– У вас ранее были определённые конфликты с Федерацией фигурного катания Чехии. Сейчас они в прошлом?

– Разумеется, в прошлом. Время идёт, у меня сейчас и гражданство Чехии есть, и все вопросы решаются. Очень давно уже никаких конфликтов не было, всё в порядке.

– 23-е место год назад и третье – в 2026-м. Если вкратце, в чём основные причины прорыва?

– В прошлом году я просто был плохо сконцентрирован на процессе, плохо работал. Сейчас летом немного выдохнул и с чистого листа начал работать. Обсудил с тренерами, что в сентябре у меня будет Китай. Мы хорошо подготовились, казалось бы… Жаль, там не получилось, но отчасти всё это копилось. В прошлом году я поздно поставил программы, плохо провел летнюю подготовку. И думал, что ещё время есть, а его, как оказалось, уже не было. От старта к старту шёл с мыслью, что в следующий раз точно всё получится. Но выходило наоборот — ситуация только ухудшалась.

И я не мог никак это пересилить. Уже потом в моменте, когда откатал чемпионат Европы, у меня все мысли были только о следующем сезоне — всё уже было упущено.

– Если бы кто-то сказал вам год назад сразу после ЧЕ, что в 2026-м вы станете призёром Евро, вы бы поверили?

– Я бы сказал, что он просто какой-то сумасшедший.

«Квоту на Олимпиаду отдал сам: сделай я тройной риттбергер — и никаких вопросов»

– Справедливо сказать, что вы за этот год выросли прежде всего в ментальном плане? Либо были и изменения в физподготовке?

– Понятно, когда это для тебя уже четвёртый чемпионат Европы, то все эти официальные тренировки, шестиминутные разминки проходят на автомате. И в этом плане ты чувствуешь уже гораздо меньше стресса. Поясню: стресс как таковой на соревнованиях есть всегда. Каждый старт индивидуален, по-любому есть волнение — от него никуда не деться, с ним надо только справляться. А в моментах разминок, тренировок, всё уже на автомате происходит: не распыляешь эмоции. И это очень сильно помогает.

– Читал ваши слова о потере мотивации в начале сезона, как я понимаю, после неудачной олимпийской квалификации. Как удалось преодолеть этот момент?

– Была определённая потеря мотивации, но я сказал себе такое слово, что не прёт, не идёт… Помогли тренеры — Михал Бржезина, Рафаэль Арутюнян. Они сказали: твой путь только начинает прорисовываться в правильном направлении, так что работай, и всё придёт. И я успокоился, сконцентрировался — стало лучше.

Всё равно я сталкивался с моментами, даже в этом сезоне, когда вроде бы хорошо готов и короткие программы получались лучше, но выхожу на произвольную – и ничего не выходит. Какая-то усталость. Я задавался вопросом, как найти свой ритм? К чемпионату Европы, кажется, наконец нашёл ответ.

– В каком-то смысле, наверное, эти сложности даже помогли сейчас хорошо выступить на чемпионате Европы?

– Вероятно. В любом случае так получается, что есть какая-то своя жизнь, особая история пути к этой медали. Если так подумать, то это какой-то сценарий из кино. Мне уже многие об этом говорят – человек не едет на Олимпиаду, а у него медаль чемпионата Европы. Я сам удивлен, как в один момент столь многое может резко поменяться.

– Эмоций всё-таки много было после олимпийской квалификации? Сожаление, переживания?

– У меня были воздух, пустота какая-то внутри. Разочарование. И оно больше было связано с тем, что в глубине души я понимал, что виноват сам — на ровном месте упустил олимпийскую квоту. Помню, что себя правильно настроил. Волнение тогда было даже сильнее, чем сейчас на чемпионате Европы! Всё на экстра-уровне, и эмоции были от внутренней обиды, что было близко, но на ровном месте сам всё отдал.

– Большой резонанс вызвали ваши слова сразу после произвольной программы, что вы не совсем согласны с распределением итоговых мест на турнире. Сейчас, уже когда эмоции притупились, сожалеете о сказанном?

– В тот момент, когда это говорил сразу после произвольной, я и правда так думал. Это были эмоции. Но они быстро прошли, уже недели через две понял, что сделай я свой тройной риттбергер, простые тройные прыжки без ошибок, лишних минусов – и никаких вопросов бы не было. Я сам дал повод для того, чтобы это случилось. Сначала не отобрался в произвольную на ЧМ в Бостоне, потом дал повод себя отодвинуть в Китае. И немного вышел из-под контроля. Сам виноват, сам довёл до такого.

– Вы пропускаете Олимпийские игры, хотя оказались выше многих участников ОИ-2026, возможно, были выше даже одного из будущих призёров ОИ. Что об этом думаете?

– Как мне сказал Михал ещё в Пекине – для сентября он был доволен тем, как я провёл большой старт. У меня были ошибки, но на каждом элементе я боролся, пытался всё равно эту путевку выбить. Не получилось, однако он меня успокоил тем, что всё равно в Милан мы бы поехали просто как туристы. И что у меня молодое тело, я могу продолжать кататься, и впереди ещё один олимпийский сезон. И к следующей Олимпиаде можно подготовиться/подойти в более выгодном положении.

А что касается остальных спортсменов, которые едут на ОИ, всё-таки каждый старт – это отдельная история, к тому же чемпионат Европы часто непредсказуемый. Кто откатает чисто две программы – тот в центре внимания, у него есть успех. Как, например, взлетел на первое место год назад Лукас Бричги. Просто единственный выдал чистый прокат в произвольной и заслуженно победил.

Я, конечно, очень бы хотел, чтобы этих сил хватило на два цикла, но это зависит просто от здоровья. Я начал прыгать сложные прыжки поздно и выступать на более-менее высоком уровне тоже поздно стал. Если хочу для себя хорошую карьеру, то мне надо продолжать кататься ещё не один год.

– Олимпиаду в Милане планируете смотреть? С какими эмоциями?

– Конечно, буду, только я не поеду в Италию, мне надо тренироваться, у нас впереди домашний чемпионат мира. Но смотреть обязательно буду. У меня там выступает очень много друзей, так что просто не могу не посмотреть.

– Без какого-то сожаления, что вы всего лишь телезритель?

– Без сожаления, потому что как я и сказал – это прошло, стадия принятия, что меня там не будет, давно пришла. Меня спросили в Чехии, сожалею ли я меньше о пропуске Олимпиады после того, как выиграл медаль чемпионата Европы? Конечно же, нет. Это вообще не связанные друг с другом события, чемпионат Европы – это одно, Олимпиада – это другое… Конечно, хотелось бы поехать, получить олимпийскую форму и увидеть, как это всё вообще происходит. Я никогда на Олимпиаде не был, не знаю, что это такое. Но не думаю, что у меня будет какая-то зависть, обида, из-за которой я не смогу смотреть Игры. Конечно, буду смотреть – и с удовольствием.

Георгий Рештенко Фото: Yuan Tian/Getty Images

«Мы все знаем уровень чемпионата России – он очень высокий, нет смысла даже обсуждать»

– В России активно критиковали чемпионат Европы, отмечая низкий уровень соревнований и ошибки у лидеров. Что вы ответите этим критикам?

– Я сам не читал, но мне сестра всё обычно передаёт. Знаете, каждый старт – это особая история, независимо от того, какие спортсмены, топы не топы, что они прыгают. Везде какая-то своя атмосфера, своя история случается. На этом старте собраться было тяжело. Многие делали ошибки, но не думаю, что они в олимпийский сезон, за пару недель до Игр совсем не готовы. Это просто скорее была какая-то ментальная составляющая. Каждый старт индивидуален – и по именам, и по возможностям тех ребят, которые доехали до Шеффилда – я не могу сказать, что они слабые.

– Дмитрий Козловский прямо заявил, что ему скучно было смотреть такие соревнования, как будто они интересны только родственникам самих фигуристов. Ошибки конкурентов могут как-то повлиять на восприятие медали чемпионата или чужие ошибки на вас не отражаются?

– Вообще, да, это медаль чемпионата Европы – и это само по себе здорово. Я этот турнир смотрю уже очень давно, наверное, с 2008 года. Четыре года последних и сам участвую. И сколько помню, в мужском одиночном катании часто происходит такое, что случается вал ошибок — и мы видим какую-то сенсацию. На чемпионатах мира подобное случается намного реже, а топы обычно делают то, что должны. Но на чемпионате Европы нервы и такой итог. На чемпионате мира, как мне кажется, гораздо меньше людей всерьёз претендует на тройку лучших, чем на чемпионате Европы, и от этого идут все нервы.

– Чисто теоретически, на какое место вы смогли бы претендовать на чемпионате России с прокатами чемпионата Европы?

– Сложный вопрос. Смотрел чемпионат России, но не знаю, как бы там складывались оценки. Как по мне, если человек катает чисто короткую с двумя четверными, произвольную с тремя – на что-то он претендовать всё-таки может. Но это зависит от того, как откатают другие. Много факторов. Просто брать и напрямую баллы сравнивать, сопоставлять… Не знаю, насколько это правильно, но хотите – сравнивайте, всё индивидуально. Мы в любом случае все знаем уровень чемпионата России, нет большого смысла даже это обсуждать. Он очень высокий.

– В России многие за вас болели. Кто-то лично поздравил?

– Пётр Гуменник поздравил, в первую очередь с двумя чистыми прокатами и, конечно же, с медалью. Приятно было. Марк Кондратюк также поздравил, Дмитрий Алиев. Катался с ними, всех знаю. И приятно, что они написали.

Марк Кондратюк Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

– Давно были в России? Скучаете по Санкт-Петербургу?

– У меня там бабушка с дедушкой, так что, конечно, я скучаю. Был давно — в 2023 году в последний раз. На неделю приехал к бабушке, когда сломал ногу. После этого не приезжал. Когда будет возможность, обязательно надо приехать и её навестить.

– Вопрос с чешским гражданством, как вы упомянули, решён, паспорт есть. Получается, все бытовые моменты решены и язык выучили?

– Да, язык я выучил, потому что жил в Праге, было много друзей-чехов. Мой тренер чех, общались на чешском. Есть пробелы в грамматике в чешском, но общаться я могу спокойно. Причём учителя у меня никогда не было. В этом году меня ждёт ещё одно испытание — я буду поступать в университет и учиться на чешском языке. Будет нелегко, но важно получить образование. К тому же я хочу поехать на Универсиаду, будет последний шанс на неё поехать.

– То есть будете тренироваться в США, но учиться в Чехии? Жить на две страны?

– Я давно так живу на две страны. Дом – Калифорния и Прага. Тренируюсь в Калифорнии, в группе Рафаэля Владимировича Арутюняна в США, вместе и с Михалом Бржезиной. Пойду в университет в скором времени как раз, чтобы обсудить учебный план. Большинство занятий у меня, конечно, будет идти онлайн.

– В плане быта где вам комфортнее: в Чехии или в США?

– В идеале я бы жил в Праге, но условия для тренировок и команда не сравнятся с тем, что у меня здесь, в Ирвайне. Да и в Ирвайне всё есть для жизни. Пока не определился окончательно, где мне больше нравится, но выбирать буду между этими двумя местами.

Рафаэль Арутюнян Фото: РИА Новости

«В будущем российские фигуристы будут допущены, спорт должен объединять»

– На сборы в группу Арутюняна приезжал и российский фигурист Пётр Гуменник. Вы с ним пересекались, у вас было какое-то общение?

– Пётр приезжал летом, и он нас всех, конечно, впечатлил. Помню, он только приехал и уже на первой тренировке делал абсолютно всё. Причём делал это и легко, и в связках. Там у нас катается ещё Эндрю Торгашев; его тоже поздравляю, он отобрался на Олимпиаду в сборную США — для него это тоже большое событие. А Петя впечатлил, конечно, общение было, ему желаю большой удачи на Олимпиаде.

– То есть в каком-то смысле собралась русская тусовка?

– Можно и так сказать. Летом у нас круто кататься, приезжает много спортсменов, были я, Гуменник, Торгашев, Софья Самоделкина, которая сейчас за Казахстан выступает, Семён Данильянц — он за Армению катается. Процесс идёт, даже не нужно себя подбадривать или как-то мотивировать, когда вокруг столько фигуристов. Приезжала ещё Ю Ён из Южной Кореи, Франсуа Пито из Франции, хорошая рабочая атмосфера, хочется смотреть на других и доказывать.

– Глядя на физическую форму того же Гуменника, появилась мотивация и самому прибавить?

– Конечно. Когда человек такое показывает и вы вместе катаетесь, мотивация сразу приходит. На катке сама собой создаётся правильная тренировочная атмосфера.

– Помните наверняка друг друга ещё по питерским временам?

– Конечно, мы с Петром одного года рождения, соревновались вместе, помним и знаем друг друга. По детям и юниорам пересекались, хотя не могу сказать, что мы были друзьями, но хорошо знаем друг друга.

Пётр Гуменник Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

– Есть предубеждение, что в Чехии со скепсисом относятся к выходцам из России и есть сложности в общении. Вы с чем-то таким сталкивались?

– Мне попадались, конечно, негативные комментарии по этому поводу в Сети, но сразу после шли 10-15 комментариев в обратную сторону: «Проснитесь, хватит хейта!» Негатив бывает, однако не могу сказать, что его сильно ощущаю. К тому же все интервью и всю коммуникацию с федерацией я веду на чешском, гражданство у меня есть. Все меня считают чехом, так что никакого давления нет. И сейчас меня от души поздравляют, радуются за меня: «Медаль нашего парня, только позитив!» Меня это радует, я действительно считаю сейчас эту страну своим домом — семья живёт в Праге почти 10 лет, и я приехал почти 10 лет назад, уже обжился.

– Среди деятелей спорта Чехии есть мнение, что россиян в принципе не должно быть на мировой арене. Что вы отвечаете на это как своего рода мостик между двумя странами?

– Думаю, в будущем российские фигуристы будут допущены. Я таких высказываний не делал и не собираюсь, не говорил, что россияне не должны выступать. Окей, у кого-то другое мнение, что тут скажешь.

– То есть допуск даже двух россиян пусть и в нейтральном статусе на Олимпийские игры – это благо?

– Конечно, ведь спорт должен объединять. Я был удивлён, что не пригласили пары, но там, видимо, есть свои нюансы в правилах. Мне к тому же сказали, что рассмотрели пары как командный вид спорта, и поэтому не допустили спортсменов.

– Самые яркие комментарии из Чехии – от хоккейного вратаря Доминика Гашека. Как вы на них реагируете?

– Я о них и не слышал, если честно. То, что он против россиян в спорте… Мне сложно это комментировать, тем более мы вживую не общались.

– Хоккеист Дмитрий Яшкин хоть и родился в Омске, но ребёнком уехал в Прагу, провёл практически всю жизнь в Чехии, а последние несколько лет играет в Казани за «Ак Барс». Его не взяли на Олимпиаду по той причине, что он играет в КХЛ. Это справедливо?

– Это уже политика, я не могу это как-то судить, не имею, возможно, права. Это было бы неправильно. Думаю, он в любом случае прекрасно себя чувствует в «Ак Барсе», хорошо зарабатывает. Так что у него тоже есть позитив в жизни, всё в порядке.

Дмитрий Яшкин Фото: ak-bars.ru

«Два перелома ноги за последние три года, трудности со спиной – сильно вылетел из процесса»

– Вы уже сами отметили в ходе беседы, что, помимо работы над прыжками, есть определённые проблемы с другими элементами, с теми же вращениями. Как сейчас идёт работа над ними? Возможно, это связано с тем, что на прыжки уходит очень много сил и не хватает времени на остальное?

– На прыжки действительно уходит много сил. Мы провели большую работу за последние три года и над тулупом, и над сальховом, и над тройным акселем. Наконец-то эти прыжки у меня улучшились, и я могу выходить на лёд, не «выискивая» их. То есть я могу выйти, сделать одинарный аксель и сразу прыгать тройной. Или сразу прыгать тройной без подготовки. Это большой плюс. Большая техническая работа была проведена, но всё равно это отнимает много времени, и нужно успевать всё.

Кстати, меня и моя федерация постоянно ругает за вращения. Мы пытаемся над ними работать, и, на самом деле, раньше для меня не составляло проблемы получить четвертые уровни. Но после того, как правила сделали гораздо строже и жёстче, получать высокие уровни стало труднее, по крайней мере, конкретно для меня. И даже если этого не видно, мы работаем, но, как видите, пока недостаточно. Нужно больше.

– То есть даже такой успешный, казалось бы, старт дал в том числе и пищу для размышлений?

– В короткой программе моя техника с двумя чистыми четверными и тройным акселем была оценена всего в 45 баллов. Когда я ждал свои оценки, думал, дадут 49-50… А потом смотрю протокол: у меня комбинированное вращение на минус, дорожка на второй уровень. Там по чуть-чуть, здесь. В итоге – куча баллов потеряна.

– Вместе с этим следом страдает и оценка за компоненты?

– Знаете, сложно получить высокие компоненты от судей из первой разминки, хотя бы семёрки-восьмёрки. Я бы даже сказал, практически невозможно. Неважно, что ты прыгаешь, если только у тебя не какое-то выдающееся имя или ты действительно очень хорош в катании и презентации – чего о себе я пока, к сожалению, сказать не могу. Это всё результат прошлых неудач: прошлый сезон у меня практически выпал, рейтинг я не заработал, вот и первая разминка.

Поэтому я просто настроился на элементы. И когда говорю «на элементы», я имею в виду и вращения, и прыжки. Но вращения в этот раз не получились. При этом, когда я недавно принимал участие в старте в Загребе, они у меня были все четвёртого уровня. Но здесь всё-таки чемпионат Европы, и судейство строже во всех аспектах.

– Если говорить о прыжках, есть планы на старшие четверные?

– Я недавно выучил лутц. Его можно добавить пока только в произвольную программу и тоже достаточно аккуратно. Маловероятно, что это будет на чемпионате мира, скорее цель на следующий сезон. Я хотел бы добавить лутц, а также учу каскад с тройным акселем, чтобы в произвольной программе можно было прыгать аксель как сольно, так и тройной лутц в каскаде с тройным акселем, условно, во второй половине и за это много баллов получить.

Георгий Рештенко Фото: Mike Egerton/Getty Images

– Если возвращаться к образам и творческой составляющей, отдельно обращает внимание на себя ваша произвольная программа, где вы катаете под саундтрек из фильма «Kingsman. Секретная служба». Есть какая-то предыстория у программы?

– Я сказал Адаму Соля, что хочу для произвольной что-то с образом. Что-то такое, чтобы не вау, но достаточно хорошо. В этом сезоне не планировал никого прямо удивлять программой, но хотелось, чтобы было хорошо, удобно, и я мог это выкатать. В итоге выбрали такую музыку. Как я слышал, реакция судей положительная, им она очень нравится. Сначала мы хотели ставить программу про Агента 007, но, поскольку эта музыка очень часто использовалась, Адам сам мне посоветовал этот фильм. Я его смотрел и очень люблю. В самой программе нет большой истории, скорее просто характерные движения из фильма.

– Какая из частей франшизы вам больше всего понравилась?

– Точно первая. А вот последняя, где они вернулись в прошлое, – что-то не то. Я смотрел в кинотеатре и вообще не понял, зачем это сняли, пересматривать желания не было. А вот первые две – классные, всем советую посмотреть.

– Читал, что вы увлекаетесь игрой на фортепиано и скрипке. Это помогает лучше понять артистическую специфику фигурного катания?

– Фортепиано я занимался как обязательным предметом, а на скрипке – практически профессионально, лет до 13-14. А как закончил музыкальную школу, больше не играл. Музыка развивает детей, а чувство музыки помогает всем. Мой хореограф давно говорит, что мне лучше кататься под классику, ему нравится, когда я катаю классику, но в текущих реалиях лучше выбирать то, что ближе к людям.

– Не было мысли сделать показательный номер со скрипкой в руках?

– У нас есть специалист в федерации Катерина Камберска – она мне всё время об этом говорит, хочет, чтобы я выдал программу со скрипкой на шоу. Мне кажется, что я справлюсь, только нужно будет хотя бы пару недель потренироваться, и это можно будет сделать. Людям, наверное, понравится.

– Как вы себя чувствуете в плане здоровья? Ранее, слышал, у вас были проблемы, связанные с травмами…

– У меня было два перелома ноги за последние три года, сильно вылетел из процесса, но сейчас всё в порядке. Стараюсь контролировать аспекты, касающиеся здоровья. Иногда, конечно, бывают трудности со спиной. Они были и на чемпионате Европы, возникают постоянно. После каждой тренировки мне помогал наш чешский физиотерапевт. Вместе мы справились, помогло. Но больших травм нет, тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь, так и будет продолжаться.

Георгий Рештенко Фото: Joosep Martinson/Getty Images

– Может ли чемпионат Европы стать для вас определённого рода трамплином для дальнейшего роста?

– Я уже слышал такие мнения, но это всего лишь один старт. Надо работать дальше, у меня три чемпионата мира за плечами. На один я ехал и чётко понимал, что не пройду в произвольную программу. На двух других стартах планировал отобраться, но не вышло. Цель в Праге – откатать по прыжкам как минимум так же, улучшить вращения и дорожку шагов, выдать на домашнем чемпионате мира две чистые программы. Это был бы значимый успех. Настрой не на места, а на хорошие прокаты. Вероятно, буду и шоу катать, просто хочется насладиться этим событием.