«Гений — смог найти ключик». Почему мать Костылевой хвалит Плющенко после провала дочери

На мемориале Петра Грушмана Лена откатилась далеко вниз турнирной таблицы, но её мама не стала ругать тренера. Конфликтов больше не будет?

Первый старт Елены Костылевой после возвращения к Евгению Плющенко мог бы завершиться грандиозным скандалом, ведь мама спортсменки не прощает ошибок. Но то, что фигуристка едва не вылетела из десятки на мемориале Петра Грушмана, никак не расстроило Ирину. Она лишь похвалила двукратного олимпийского чемпиона за проделанную работу.

Неужели боится потерять наилучший вариант для дочери среди тренеров? И конфликтов больше не будет?

Костылева разозлилась на себя из-за провала

Мемориал Петра Грушмана в Санкт-Петербурге стал первым стартом для Елены Костылевой после поспешного возвращения к Евгению Плющенко от Софьи Федченко. Чуть больше пары недель прозанималась фигуристка в другом штабе, а работы лишь прибавилось.

«К сожалению, Лена сейчас в очень плохой форме. До первенства России осталось мало времени, но мы постараемся проделать всю необходимую работу. Потенциал у фигуристки громадный, и нужно продемонстрировать его на все 100%», — рассказал двукратный олимпийский чемпион «РИА Новости». И он не шутил. Состояние спортсменки нельзя было назвать оптимальным.

В короткой программе Костылева приземлила каскад с тройным акселем, а вот в произвольной Лена, хоть и справилась с тремя ультра-си (два квада — тулуп и сальхов — и триксель), допустила грубейшие ошибки — три раза упала, в том числе с тройных, потеряв два каскада. Это имело трагический эффект: фигуристка не просто вылетела из топ-3, чего с ней давно не случалось, но и опустилась на девятое место.

В «кисс энд край» 14-летняя спортсменка открыто негодовала, что такое её выступление явно не было запланированным. Провальный результат озадачил её больше, чем её тренера.

Елена Костылева Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Лишь впоследствии Костылева успокоилась и постаралась найти объяснение произошедшему:

«Я не знаю, как объяснить свой трэш. Это случайно, ребят. Но, если учитывать, что я занимаюсь только 12 дней, с полного нуля, это очень даже хорошо. Я второй сальхов-то прыгнула, у меня просто случайно подвернулась нога, поэтому считайте, что я сделала. До первенства России ещё есть время, поэтому, думаю, всё будет нормально. А первую половину вообще шикарно проехала», — сказала она.

Мать-скандалистка похвалила Плющенко

В связи с итогами турнира была интересна реакция даже не самого Евгения Викторовича (он заранее подготовил всех и себя в частности к тому, что фигуристка не сможет показать прежний уровень), а матери спортсменки, ведь Ирина Костылева неоднократно демонстрировала, что её мало волнуют обстоятельства и она ждёт от дочери максимума.

Именно на этой почве были скандалы с другими тренерами и Плющенко соответственно. Однажды женщина обвиняла двукратного олимпийского чемпиона в намеренной деградации фигуристки — в халатности, повлёкшей травмы и обнуление формы. По мнению Костылевой-старшей, специалист уделял Лене недостаточно времени, не концентрировался на технике и ставил посредственные программы. В рамках такой риторики, будем откровенны, Евгений Викторович мог рассчитывать только на негативную реакцию, но Ирина удивила всех, похвалив наставника.

Евгений Плющенко Фото: РИА Новости

«Какие же они молодцы. Лена и её тренер. Восстановить за 10 дней три вида ультра-си. И прыгнуть их в программе. Браво, Лена. И, конечно, без своего тренера Лена бы их в такой короткий срок не осилила. Триксель был мощнейший. Высоченный с пролётом и чётким приземлением. Тулуп был лучший за карьеру. Так сказала Лена. Сальхов второй тоже был высоченный, докрученный, но при приземлении не хватило сил — подвернулась нога на выезде… На вторую часть просто функционально пока не хватило сил. Всего 10 дней. Но какие были эти три — нет, даже четыре ультра-си.

Я такие видела только у мужчин. У Лены офигительный силовой прыжок. Высота, как говорит Люда Алфёрова, – под борт. Я и тренер знали, что Ленок не выкатит ПП на 100%. Я об этом говорила. Но ни я, ни Евгений Викторович не ожидали такой идеальной с тремя ультра-си первой части произволки. Молодец. Цель, поставленная этим стартом, достигнута. Все свои три разных ультра-си Ленок в ПП «выгуляла». А самое главное, в короткой пошла на свой контент — триксель-тулуп, не заменив на облегчённый вариант.

Напомню. Лена была в полном развале на 1 января 2026 года. С 10 января Лена вышла к Плющенко, на две тренировки в день. И Евгений Викторович по крупицам начал возвращать Лене технику тулупа и трикселя. То, что через девять дней нулевой формы спортсменка вышла на старт и прыгнула идеально красивейшие четыре ультра-си… Лена — талантище, а Плющенко — гений. Смог найти ключик к этой «летающей куколке», — написала Костылева-старшая.

Плющенко — единственный вариант для Костылевой?

Конечно, вызывает вопросы такая смена позиции. Для Ирины, которая не скупится на выражения, такая тактичность нетипична, хотя можно предположить, что мама спортсменки трезво оценила ситуацию и приняла тот факт, что набор формы происходит постепенно. В своём положении Лена действительно сделала что могла, при этом не отправившись по облегчённому пути без ультра-си.

Тем не менее на поведение Костылевой-старшей могли повлиять и другие факторы. Например, неудача с Софьей Федченко, трансфер которой быстро сорвался с недвусмысленными комментариями от администрации школы: «Лена привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима. Возможно это её спортивный путь, но в таком направлении мы ей помочь не можем». Фигуристке пришлось экстренно искать другого, уже 16-го по счёту тренера. И, вероятно, варианты иссякли, и стало понятно, что лучший из них — Евгений Плющенко, который поддерживает молодых спортсменов с ультра-си.

Не стоит сбрасывать со счетов и финансовый аспект: руководитель «Ангелов» не скупится на обслуживание своих учеников, что ему помогает сделать процесс тренировок наиболее комфортным. С учётом того, что Костылева задействована в шоу Плющенко — возобновить работу с ним вместо поисков нового специалиста было логичным решением.

Остаётся лишь один вопрос — можно ли войти в одну реку дважды?..