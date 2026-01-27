Золото любит фигуристок в красном и с именем на А! Олимпийские приметы — правда или ложь?

До старта Олимпийских игр в Милане осталось всего 10 дней! Уже на следующей неделе начнутся главные соревнования последнего четырёхлетия для спортсменов со всего мира. Предсказать, кто же станет следующей чемпионкой в женском одиночном катании, невозможно – на золото претендует россыпь спортсменок. Помогут ли победить элементы ультра-си? Какой цвет платья наиболее удачный? Действительно ли на Олимпиаде не везёт действующим чемпионкам мира? Мы собрали в одном тексте интересные олимпийские приметы и закономерности. Сбудутся ли они в 2026-м?

Во-первых, последние три Олимпиады в женском одиночном катании выигрывали спортсменки из России. Это Аделина Сотникова, Алина Загитова и Анна Щербакова. При этом только Сотникова выиграла олимпийское золото под российским флагом: Загитова выступала в качестве олимпийского атлета из России, Щербакова – в качестве представительницы сборной Олимпийского комитета России.

Имена трёх последних олимпийских чемпионок начинаются на одну и ту же букву А. Среди претенденток на золото Милана есть сразу несколько девушек, подходящих под это правило – Аделия Петросян, Алиса Лью, Ами Накаи, можно сюда причислить и Эмбер Гленн, ведь на английском её имя тоже начинается с А.

Красный цвет считается победным – и неспроста. У Аделины Сотниковой было красное платье в короткой программе олимпийского сезона, у Алины Загитовой – знаменитая алая пачка Киттри в произвольной «Дн Кихот». У Анны Щербаковой в олимпийский сезон было красно-оранжевое платье к короткой программе «Восток», которую позже заменили, а в произвольной «Мастер и Маргарита» – близкое к этой палитре, что-то среднее между фиолетовым и тёмно-розовым.

Аделия Петросян как раз едет на Олимпиаду в красном, платье к танго в произвольной как будто бы и не могло быть другого цвета. Бордовое платье в короткой программе у Эмбер Гленн, фиолетовые и розовые оттенки – в произвольной у Каори Сакамото, ярко-красное – в КП у Изабо Левито, красные полоски есть на костюме Ами Накаи в короткой La Strada. Алиса Лью решила обойтись без красного на Олимпиаде, но при этом её золотое платье к программе под треки Донны Саммер буквально притягивает золотые медали – кто знает, может, оно окажется сильнее?

Отмечали внимательные болельщики и закономерности по сезону. Фигуристка, которая становилась победительницей этапа Гран-при во Франции в олимпийский сезон, выигрывала и сами Игры – так случилось и в 2010 году, и в 2018 году, и в 2022-м. Что забавно: в сезоне-2013/2014 Аделина Сотникова также съездила во Францию, но привезла оттуда только серебряную медаль. Напомним, в этом сезоне этап Гран-при во Франции выиграла Ами Накаи, второй стала Каори Сакамото.

Существовало и поверье, что фигуристка, которая приезжает на Олимпиаду в статусе действующей чемпионки мира, олимпийской чемпионкой не становится. Сбывалось ли это в XXI веке? В 2002-м в Солт-Лейк-Сити в статусе действующей победительницы ЧМ приехала Мишель Кван – и стала лишь третьей. В 2006-м с золотом ЧМ на ОИ приехала Ирина Слуцкая, но золото Игр забрала Сидзука Аракава. В 2010-м примета не сбылась, Ким Ю На выиграла и золото ЧМ-2009, и Олимпиаду в Ванкувере.

В Сочи кореянка тоже приехала в статусе действующей чемпионки мира, однако проиграла Аделине Сотниковой, у которой медалей мирового первенства в карьере так и не случилось. В 2018 году в Пхёнчхане в статусе действующей чемпионки мира выступала Евгения Медведева – и стала второй. В 2022-м всё шло к тому, что примета может сбыться вновь, но Анна Щербакова её будто и не заметила – после чемпионата мира в Стокгольме россиянка выиграла и Олимпиаду. Так что поверье работает не всегда.

С 2014 года на Олимпиаде проводится ещё и командный турнир фигуристов, и на протяжении трёх последних Олимпиад чемпионки в команде не брали золото личного турнира. Аделина Сотникова и Анна Щербакова вообще не были включены в состав сборной России на командник, Алина Загитова взяла серебро.

Анна Щербакова не попала в состав на командный турнир в Пекине — но выиграла золото в личных соревнованиях Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Шансы прервать эту тенденцию есть в большей степени у фигуристок из США – эта команда сейчас является фаворитом командника в Милане, на золото девушки претендуют и в личном. У Аделии Петросян же нет возможности принять участие в командном турнире, однако она будет бороться за победу в личных соревнованиях.

Ещё одна интересная параллель – девушки-одиночницы не раз исполняли на Олимпиаде тройной аксель, но при этом ни одной олимпийской чемпионке для победы не понадобился триксель. Вообще, кроме Щербаковой, никто из победительниц не исполнял элементы ультра-си, однако у Анны это были четверные прыжки. Мидори Ито, Мао Асада, Мирай Нагасу, Вакаба Хигути – им покорился тройной аксель на Олимпиаде, но золота это спортсменкам не принесло. Сейчас сразу несколько спортсменок могут показать тройной аксель в Милане – может, кому-то этот прыжок всё-таки принесёт удачу и победу.

Уже через четыре недели мы будем знать, кто же станет олимпийской чемпионкой Милана и сбудется ли какая-то из примет. Вполне возможно, что всё перевернётся с ног на голову, ведь Олимпиада – это почти всегда про непредсказуемость и борьбу нервов.