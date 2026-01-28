«Валиева ещё покажет большие результаты». Интервью с фигуристкой-открытием из Петербурга

В российском фигурном катании всё ещё работает правило: хочешь расти – перебирайся в Москву или Питер. Таким путём пошла и 17-летняя Арина Кудлай, одиночница, которая начинала свою карьеру в Невинномысске – это небольшой город в Ставропольском крае, самая известная фигуристка оттуда – олимпийская чемпионка Елена Бережная. После переезда в Петербург фигуристка показала отличный прогресс: прошла отбор на этапы Гран-при России, на одном из них попала в топ-6 и оказалась в числе участниц чемпионата России. 2026 год Кудлай начала с чистых прокатов и победы на Всероссийских соревнованиях памяти П. С. Грушмана – там она впервые в карьере пробила отметку в 200 баллов.

Мы поговорили с Ариной после её победы и узнали о талантливой одиночнице немного больше – как ей дался переезд из глубинки в мегаполис в 16 лет, почему фигуристка выбрала именно группу Кирилла Давыденко, на кого из спортсменок равняется и за кем будет следить на предстоящей Олимпиаде в Милане.

«В Петербург из Невинномысска переехала в 16 лет, живу одна. Всему пришлось быстро научиться»

– Как в твоей жизни появилось фигурное катание?

– Я родом из Северо-Кавказского федерального округа, у нас там совсем не развито фигурное катание. Я, может быть, и рада была бы пойти на каток пораньше, но он открылся, когда мне было пять лет. До этого занималась акробатикой с трёх лет, а потом открылся ледовый дворец, и в это время тренер по акробатике ушла в декретный отпуск. Мама предложила, я согласилась: «Ну давайте» (улыбается). И потом завертелось-закрутилось.

– Акробатика в твоей жизни потом больше не появлялась?

– Да, получается, два года позанималась, а как пошла на каток, то про акробатику забыла.

– Помогла ли такая подготовка при переходе в фигурное катание?

– Я всегда была активным ребёнком, для меня любое движение было всегда интересным. Мама специально так рано в спорт отдала, чтобы можно было направить эту активность. А так – как и все дети, начинала плюс-минус с нуля.

Арина Кудлай Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Что можешь сказать о своём первом тренере? Почему в какой-то момент приняла решение о переезде?

– Елена Равиловна Полякова заложила всю базу, мы с ней 11 лет прокатались в Невинномысске. Потом приняли решение, что надо двигаться дальше, и наш выбор пал на Академию фигурного катания, на тренерский штаб Кирилла Анатольевича Давыденко и Александрины Сергеевны Дегтярёвой.

– Насколько тяжело дался переезд из Невинномысска в Санкт-Петербург?

– В Петербург я переехала в 16 лет, сейчас живу одна. Иногда мама приезжает на неделю-две, но сейчас уже реже. На чемпионат России она приезжала, например, очень было интересно посмотреть на такое событие. Сестра иногда приезжает из Москвы – или я к ней, когда у нас соревнования.

Сейчас мне 17 лет, это плюс-минус тот возраст, когда люди уезжают учиться в университете. Я была готова к жизни одной, справляться с бытом поначалу было тяжеловато, но прошло уже больше полугода, и я привыкла. Рада, что нарабатывается самостоятельность, мои родители – очень хорошие, добрые, всегда всё для меня делали. А сейчас, когда стала жить одна, всему пришлось быстро научиться.

– Почему именно Петербург, а не Москва?

– Я хотела перебраться в Петербург уже давно, хотела поступить в университет Лесгафта. К тому же я смотрела соревнования, видела Ксению Гущину и работу её тренерского штаба, Кирилла Анатольевича, само собой. Александрина Сергеевна очень мудрая, многое знает. Меня привлекло то, что Ксюша в основном выступает чисто и стабильно, а также безумно красиво катается. Мне всегда хотелось этого добиться. Поэтому решили выбрать этот город и эту тренерскую группу.

Арина Кудлай с тренерами на мемориале П. С. Грушмана Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

«На соревнованиях в регионе можно было падать раза два-три – и всё равно была бы первая»

– Кто ещё из специалистов сейчас занимается с тобой?

– Над программами работает Диана Сергеевна Митина, она очень много сделала по части постановок. Мария Сергеевна Тренькаева занимается хореографией. Сервисом в команде занимается Сергей Сергеевич Митин, за ним всё ТО нашего инвентаря, он точит коньки, производит свои лезвия «Мастер», скоро буду переходить на них, Ксюша Гущина уже на них катается. Весь штаб очень много вкладывает в меня, я им безумно благодарна.

– Есть ли у вас сейчас с Ксюшей конкуренция на тренировках? Различные баттлы на прыжки, например.

– В основном такого нет. У нас сейчас сезон, мы сконцентрированы на своих программах, на своих элементах, которые есть у каждой из нас. Мы делаем свою работу. Но это хорошо, когда в группе есть конкуренция, это помогает на льду. Когда тебе тяжело на тренировке, ты видишь, что твоя одногруппница тоже работает, а ты тут что-то разнылся – и начинаешь собираться.

Это намного лучше, чем когда я каталась в одном городе и была одна на весь край. У меня не было никакой особой мотивации, на всех соревнованиях в регионе можно было падать раза два-три – и всё равно была бы первая. Конечно, нужно было двигаться куда-то дальше либо заканчивать со спортом и идти учиться. Но я так не хотела (улыбается). Поэтому решились на серьёзный шаг, нужно было двигаться дальше.

– Из Невинномысска родом олимпийская чемпионка Елена Бережная. Являлась ли она для тебя примером?

– Конечно, когда я была маленькая, когда она приезжала к нам с мастер-классами, я равнялась на неё, как и сейчас равняюсь. Я безумно рада, что мы из одного маленького города, она олимпийская чемпионка. Я тоже хочу внести вклад в успех своего края, душой я там, хоть и Питер стал уже родным.

– Чувствуешь ли сейчас поддержку родного региона? Ставропольская пресса много писала о твоём выступлении на чемпионате России.

– Конечно, это приятно. Рада, что мой край меня помнит и поддерживает, сейчас я уже представляю Санкт-Петербург. Спасибо близким, друзьям за поддержку, всегда помнят, поздравляют с успехами на стартах.

«Очень рада, что Камила Валиева возвращается, думаю, она ещё покажет большие результаты»

– Кто из российских фигуристок тебя вдохновлял и вдохновляет сейчас?

– Это Евгения Медведева. С самого детства она меня очень сильно привлекала, я всегда на неё равнялась. Её катание, артистизм – да, она не прыгала ультра-си, но как же всё было красиво! Её выступления я могу пересматривать, они меня вдохновляют на дальнейшую работу. Конечно, ещё это Камила Валиева, она своей грацией и красотой завораживала публику, она тоже вдохновляла меня своим катанием.

– Совсем недавно стало известно, что Камила приняла решение возобновить спортивную карьеру. Было бы тебе интересно посоревноваться с фигуристкой, которая входит в число твоих кумиров?

– Конечно! Будет безумно приятно, если мы сможем на одном льду, в одной категории покататься. Хочу посмотреть вживую на её прокаты, повыступать на одних соревнованиях. Да, это очень серьёзная конкурентка, но я очень рада, что она возвращается, думаю, она ещё покажет большие результаты.

– Пробовала ли ты учить элементы ультра-си?

– У нас есть такие цели, может быть, что-то будет под конец сезона. Сейчас ещё много соревнований, не можем чётко переключиться на четверные, но потихоньку начинаем напрыгивать тулуп и сальхов. Мои тренеры отметили, что эти прыжки идут лучше всего, пока взяли их, посмотрим, как пойдёт. В следующем сезоне уже точно надо будет делать.

– Разучивание четверных обусловлено только конкуренцией в женском одиночном или же тебе самой было интересно попробовать себя?

– И то, и то. Хочется конкурировать с топ-спортсменками, без ультра-си это практически невозможно. Только если кто-то будет ошибаться, но глупо надеяться на ошибки соперниц. Однако при этом интересно, какого это – скрутить четыре оборота и выехать, хочу испытать радость первого четверного, посмотреть, как это будет выглядеть, что я буду чувствовать.

– На твой взгляд, существует ли дружба в фигурном катании? Дружишь ли ты со спортсменками, с которыми конкурируешь на стартах?

– Я очень спокойно к этому отношусь. У меня много друзей в спорте, сейчас в Петербурге это, безусловно, только ребята из фигурного катания. В родном городе остались друзья из школы, с катка. Всегда хорошо дружу со всеми. У меня не было такого из разряда: «Она у меня выиграла, она мне больше не подруга». Мне главное — выполнить на соревнованиях свою задачу, и я буду собой довольна, мне будет всё равно, кто меня обыграл. Конечно, приятно выигрывать, как сейчас (улыбается). Но это не первоочерёдное, самое главное – это сделать свою работу.

– Тебе интересно смотреть соревнования или же только кататься?

– Мне очень интересно смотреть и российские, и зарубежные старты. Европа, мир, Олимпиада, любые Гран-при – всё интересно! В основном, смотрю последние разминки, анализирую, делаю для себя какие-то выводы, смотрю на разницу между российским и зарубежным фигурным катанием, на программы, музыку, фишки. Это очень полезно.

– Есть ли в этом олимпийском сезоне такие программы, которые тебе особенно запомнились? Может быть, болеешь за кого-то персонально?

– Конечно, на Олимпиаде буду болеть за наших, за Аделию Петросян и Петю Гуменника. Желаю, чтобы у них всё получилось, их программы очень достойны, я надеюсь, что они покажут свой максимум.

Ещё нравится Каори Сакамото. Это её последний сезон, она уже, можно сказать, ветеран женского одиночного катания. Очень волнительно за неё, хочется, чтобы у неё всё получилось, особенно на Олимпиаде, для неё это будет решающий старт в карьере.