Валиева и Трусова возвращаются одновременно. Главные интриги чемпионата России по прыжкам

Камила впервые выйдет на лёд после окончания бана, а Саша — после рождения сына. Смогут ли они что-то противопоставить квадисткам?

В ближайшие выходные — 31 января и 1 февраля — в Москве на арене Татьяны Навки состоится чемпионат России — 2026. Этот турнир обещает стать одним из главных событий года, ведь именно на нём произойдут два из трёх громких камбэков в нашем фигурном катании — Камила Валиева выйдет на лёд после завершения дисквалификации, а Александра Трусова вернётся на соревнования после рождения ребёнка.

Есть ли у звёздных спортсменок минувших лет шансы против молодых и голодных до побед фигуристок с ультра-си? Собрали всю главную информацию о турнире.

Трусова и Валиева возвращаются

Одним из самых ярких моментов предстоящего турнира станет возвращение Камилы Валиевой и Александры Трусовой на соревновательный лёд. Фигуристки активно тренировались, чтобы реализовать свои амбиции. У обеих были разные обстоятельства: Трусова восстанавливалась после рождения ребёнка, а Валиева набирала форму, несмотря на отбывание дисквалификации, но цель у них одна — устроить мощный камбэк.

Для этого Камила и Саша задались целью усилить свой контент, а в случае последней и вовсе поставить его с нуля. Валиева, катавшаяся в шоу, по неофициальным данным, стремится к восстановлению четверного тулупа. Трусова же пока не заявляет о квадах, но и в её арсенале будет элемент ультра-си — каскад лутц — риттбергер, который, надо отметить, она редко исполняла даже в свой пиковый период — сейчас элемент кажется стабильным и доведённым до ума.

Единственный вопрос, который остаётся, — хватит ли этого спортсменкам, чтобы одолеть сильных соперниц. Софья Муравьёва, например, пообещала попробовать тройной аксель, Камилла Нелюбова и Дина Хуснутдинова справляются с 3,5 без всяких проблем, вторая так ещё и метит в квады. Четверные прыжки точно покажут Дарья Садкова, Мария Захарова и Алиса Двоеглазова, которая владеет сложнейшим и дорогим из всех квадов — лутцем. Так что интрига закрутится серьёзная.

У мужчин также ожидается высокая конкуренция — все участники первоклассные исполнители, владеют технически сложными элементами, которые вне программы делать проще. Так, условно, вперёд могут вырваться Макар Игнатов и Никита Сарновский со старшими квадами, на которые у них не хватало сил на обычных соревнованиях. Но фаворитами по-прежнему считаются топы — Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк и Евгений Семененко.

А у пар эксперты делают ставку на Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, что логично, ведь это единственные спортсмены с ультра-си. Тем не менее победят те, чьё исполнение будет чище.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Новый формат — турнир дуэтов

В 2026 году чемпионат России по прыжкам претерпел некоторые изменения — количество участников сократилось и добавился новый формат — турнир дуэтов. По регламенту дуэты состоят из одиночников — женщины и мужчины. Они принимают участие в соревнованиях из трёх раундов с различными прыжковыми элементами. Каждый дуэт самостоятельно определяет, какой спортсмен принимает участие в конкретном раунде, но при этом оба фигуриста должны хотя бы раз выйти на лёд. Элементы оцениваются по системе ISU. Парные прыжковые элементы оцениваются по критериям парного катания. Баллы каждого дуэта суммируются на протяжении всех раундов турнира. Побеждает дуэт, набравший наибольшее количество баллов по итогам всех раундов.

Что же касается личного турнира, то регламент остаётся в рамках, установленных на соревнованиях прежних лет. В каждом туре спортсмены соревнуются в исполнении заданного набора прыжковых элементов. Баллы участников суммируются — фигуристы с наименьшим количеством очков вылетают.

Жеребьёвка состоится в пятницу 30 января.

Состав участников



Мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалёв, Роман Савосин, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Григорий Фёдоров.



Женщины: Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Софья Муравьёва, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Александра Трусова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова.



Спортивные пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков.

Расписание

31 января, суббота, начало в 14:00

Мужчины, 1/4 финала

Женщины, 1/4 финала

Дуэты, финал

1 февраля, воскресенье, начало в 14:00

Пары, 1/2 финала, финал

Женщины, 1/2 финала

Мужчины, 1/2 финала

Женщины, финал

Мужчины, финал

Призовой фонд

В этом году победители в обоих турнирах заработают по 1 млн рублей. Занявшие второе место получат 500 тысяч, а третье — 250.

Также у спортсменов будет возможность получить специальные призы за максимальные баллы, набранные при исполнении элемента в личном турнире.

Где смотреть

Турнир в полном объёме покажет Первый канал — все трансляции будут доступны на сайте.