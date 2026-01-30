Петросян и Гуменник будут в первых разминках на ОИ-2026, но это норма. Объясняем почему

Во время Олимпийских игр в спортивную повестку дня подключается огромное количество людей, и далеко не все из них знают тонкости. Для тех, кто только начал наблюдать за фигурным катанием и готовится поддерживать наших фигуристов, объясняем, почему Аделия Петросян и Пётр Гуменник выступят в первых разминках, чем это может грозить и почему не стоит бить тревогу из-за этого.

Почему Петросян и Гуменник вообще попали туда?

Всё просто — всему виной международная изоляция. Последние четыре года российские фигуристы не выступали на зарубежных стартах — соответственно, международного рейтинга у них нет. Единственные соревнования, где нашим удалось засветиться — это олимпийский квалификационный турнир. Но очки за него не начислялись, поэтому Аделия и Пётр начнут с чистого листа.

Таким образом, Петросян оказалась в первой разминке и выйдет на лёд под первым или вторым стартовым номером. В этой же группе участниц также выступят белорусская фигуристка Виктория Сафонова, британка Кристен Спорс, Меда Варякойте из Литвы и Жуйян Чжан из Китая. Ситуация, конечно, нетипичная для Аделии, которая уже привыкла закрывать вид или соревнования, однако тут уже выбирать не приходится.

У Гуменника и вовсе нет выбора — ему совершенно точно предстоит открывать мужской турнир в Милане. Вместе с ним в этой же разминке выступят американец Максим Наумов, мексиканец Донован Каррильо, испанец Томас-Льоренс Гуарино Сабате и швед Андреас Нордебек. Но гораздо важнее, чтобы после этой группы участников Пётр оказался на лидирующих позициях.

Подобный непривычный опыт уже был и у Петросян, и у Гуменника: они оба выступали в первых разминках на квалификационном турнире в Пекине. И тогда им удалось справиться с нервами и показать себя во всей красе настолько, насколько это было возможно на тот момент времени — всё-таки это было самое начало сезона, ещё до контрольных прокатов сборной России.

Чем могут грозить выступления в первой разминке?

В фигурном катании есть неписаная теория — фавориты всегда выступают ближе к концу соревнований, а участники из первых разминок, как правило, в разы слабее. И если этот факт не так страшен, то другая негласная суровая правда реально напрягает: в этом достаточно субъективном виде спорта судьи привыкли «придерживать» оценки участникам из первых групп. Получается, что фигуристы не могут «прыгнуть» выше определённой планки.

Однако в Пекине Аделии и Петру с нулевым рейтингом это совершенно не помешало — Петросян сумела обойти двух чемпионок Европы, включая Луну Хендрикс, которую судьи достаточно любят и щедро оценивают. У Гуменника ситуация получилась несколько иная — у него вовсе не было серьёзных соперников. Но здесь важно другое — что ребятам поставили нормальные баллы за их исполненный контент.

Подробнее судейскую систему в фигурном катании мы разбирали ранее: Как работает система оценок в фигурном катании

Так что в Милане для Пети и Адели важнее будет кататься, не оглядываясь на других — чисто показывать свой максимальный контент и не давать ни малейшего повода судьям придраться к себе. Вряд ли при чистом тройном акселе Петросян в короткой программе засунут под тех, кто катался без ультра-си. Да и у Гуменника с двумя старшими квадами есть все шансы получить хорошие оценки. Главное – сделать всё без недокрутов.

Гораздо важнее для Петросян и Гуменника будет оказаться в последней разминке в произвольной программе — тогда они будут выходить на лёд уже в числе фаворитов соревнований. А для этого нужно выдать свой максимум в короткой программе. Так что стартовый номер — не то, о чём реально стоит переживать и заморачиваться. Лучше ребятам спокойно сконцентрироваться на своей подготовке — и всё будет хорошо!