«Саша Трусова – просто отличный капитан!» Интервью с юным талантом из группы Мишина

В группе Алексея Мишина не прекращается работа по огранке новых талантов фигурного катания. Потихоньку подрастает новое поколение, в том числе – 14-летний Роман Хамзин. Этот парень очень сильно проявлял себя ещё по новисам – в раннем возрасте запрыгал четверной тулуп, выиграл мемориал Жука.

С тех пор фигурист серьёзно вырос – и с новыми параметрами исполняет и тройной аксель, и четверной тулуп, и четверной сальхов. Он неплохо проявил себя на этапах Гран-при и выиграл Кубок Первого канала среди юниоров в составе команды Александры Трусовой.

«Чемпионат» поговорил с Романом о его текущем сезоне, совпадении музыки с Евгением Семененко, занятиях плаванием одновременно с фигуркой, прыжковом прогрессе и участии в Кубке Первого канала среди юниоров.

Роман Хамзин с тренерами Татьяной Мишиной и Владиславом Сезгановым Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

«У меня первый юношеский разряд по плаванию. Плавая на спине, стараюсь следить за осанкой»

– Начнём с турнира, который только что закончился. Насколько медаль мемориала Грушмана стала неожиданной для тебя?

– После короткой расстроился, конечно, настраивался на произвольную максимально спокойно – просто выйти и показать всё, что могу. Вообще, на все соревнования настраиваюсь так: «Делай что должно, и будь что будет».

– Это цитата Алексея Николаевича Мишина?

– Да, Алексей Николаевич тоже так иногда говорит.

– В одном из интервью ты рассказал, что попал в группу Мишина после того, как пожелал ему приятного аппетита в столовой. Это не шутка?

– Нет. Я тренировался на тот момент в «Юбилейном», в группе Анны Геннадьевны Моряковой. Просто пошёл как-то в столовую, вижу – сидит Алексей Николаевич, поздоровался с ним, пожелал приятного аппетита. А он сказал: «Приходи потренироваться» (улыбается).

Потом я пришёл на первую тренировку, довольно сильно переживал, мне тогда было восемь лет. Очень сильно старался, хотел понравиться Алексею Николаевичу и Татьяне Николаевне. Я очень рад, что оказался в такой сильной, очень хорошей группе. Если бы меня тогда не взяли, я бы, может, уже задумывался о завершении карьеры. А может быть, и нет, кто знает. Но я очень благодарен судьбе, что попал в эту группу.

– Слышала, что ты ещё занимаешься плаванием, помимо фигурного катания. Это правда?

– Да, вот сейчас как раз поеду на тренировку. Я начал заниматься практически с трёх лет, фигурным катанием даже чуть позже. Плаваю в удовольствие, для души и для здоровья. Это непрофессиональный уровень, сейчас у меня первый юношеский разряд. Из всех стилей больше всего нравится кролем плавать.

– Занятия плаванием как-то тебе помогают в фигурном катании?

– Бассейн помогает восстанавливаться, расслабляться. Плавая на спине, стараюсь следить за осанкой.

«Приехали на сборы в Кисловодск – и вот я вижу на тренировке, что звучит музыка из «Гладиатора», а под неё катает Женя»

– До выхода в юниоры у тебя была длинная победная серия, но потом начался непростой период. Можешь рассказать немного о том, что было и как ты это преодолел?

– Было очень тяжело летом 2024 года, была травма, ещё я сильно вырос. Восстанавливался долго, на тренировках всё плохо получалось. Но как-то так сложилось – прошёл Новый год, я выдохнул, с новыми силами вступил в 2025-й, начал тренироваться с большим желанием и активно готовиться к первенству России в Казани, где занял третье место.

– Насколько ты вытянулся, если брать отрезок с межсезонья? Кажется, процесс ещё продолжается.

– С лета, наверное, не так сильно, сантиметров на семь.

– В группе Алексея Николаевича сейчас несколько сильных ребят. Есть ли у вас конкуренция на тренировках друг с другом?

– У нас очень тёплая атмосфера, с Женей Семененко, Германом Ленковым очень хорошо дружим. Каждая тренировка проходит в классной обстановке. Женя даёт советы, когда есть какие-то трудности с прыжками, вращениями, всегда помогает.

– Как-то Женя даже помогал Алексею Николаевичу выводить тебя на соревнования.

– Да, это было на Гран-при России в Санкт-Петербурге. Мне очень понравилось, он очень хороший тренер.

– Хотелось бы тебе когда-нибудь посоревноваться с ним, когда выйдешь во взрослые?

– Если честно, я об этом никогда не думал, но, если такая возможность предоставится, это будет очень интересный опыт для меня.

– В этом году так получилось, что у вас одинаковая музыка на произвольную программу. Можешь рассказать о моменте, как вы узнали об этом?

– Мне поставили эту программу, а потом мы поехали на сборы в Кисловодск. И вот я вижу на тренировке, что звучит музыка из «Гладиатора», а под неё катает Женя. Мне кажется, у него очень классная программа, и мне, наоборот, это даёт какую-то дополнительную мотивацию. Подмечаю какие-то моменты, вдохновляюсь, чтобы так же красиво её катать.

«Саша Трусова – просто отличный капитан, максимально поддерживала, очень тепло встречала»

– В соцсетях вас иногда сравнивают, кстати. Как тебе это?

– Мне очень приятно! Это огромная честь, когда меня сравнивают с таким именитым и классным спортсменом.

– В короткой программе этого сезона у тебя знаменитое «Адажио». Как решились взять такую серьёзную музыку?

– Музыку выбирал Алексей Николаевич, мне она очень нравится. Программу поставил Леонид Свириденко на сборах в Беларуси. Алексей Николаевич принимал участие в постановке. Буквально дня за два поставили, потом отрабатывали на сборе.

– Ты достаточно рано начал пробовать четверные прыжки. С чего началось изучение ультра-си?

– Самый любимый прыжок – четверной тулуп, очень легко даётся, свой первый тулуп на тренировке прыгнул в 10 лет. Но это было на недельку (улыбается). Потом этот прыжок потерялся у меня. А когда мне было уже 11 лет, я смог его восстановить к мемориалу Жука.

– Ведётся ли отдельная работа над компонентной составляющей?

– Конечно, работа ведётся. В современном фигурном катании очень важна вторая оценка. После этих соревнований будем вести работу именно над компонентами, вращениями и дорожкой. Мне интересно работать над всеми аспектами в фигурном катании.

– В этом сезоне тебе удалось поучаствовать в Кубке Первого канала среди юниоров, команда Александры Трусовой одержала победу. Как тебе Саша в роли капитана? Давала ли какие-то советы?

– Да, в этом году был в команде Саши Трусовой. Она просто отличный капитан, максимально поддерживала, очень тепло встречала после проката. Мне было очень приятно находиться в такой сильной и классной команде. Спасибо огромное Саше и команде за невероятные эмоции, за ценные советы, которые она мне дала.

Роман Хамзин и Александра Трусова на Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге Фото: Из личного архива Романа Хамзина

– В Саранске будет твоё первое первенство России среди юниоров. Ставишь ли какие-то задачи на этот старт?

– Максимально чисто откатать свои программы, получить удовольствие. Хочется попасть в сборную, но задача – хорошо сделать своё.

– В декабре МОК выпустил рекомендации о допуске российских юниоров, сейчас все ждут решения ISU. Следишь ли ты за всем происходящим и добавляет ли это больше мотивации в тренировках?

– Чуть-чуть слежу. От меня здесь ничего не зависит, я буду рад любому решению.