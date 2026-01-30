Почему не стоит ждать высоких баллов у Петросян и Гуменника на Олимпиаде?

Сравнение с оценками российских стартов и сверхожидания опасны не только для спортсменов, но и для наблюдающих за ними зрителей.

Последние четыре года российское фигурное катание находилось в изоляции. Многие болельщики наблюдали баллы, которые ставили нашим атлетам, и при этом, возможно, мало следили за тем, что параллельно происходило на международной арене. Чтобы не впасть в шок, если вдруг российские спортсмены, которые выйдут на олимпийский лёд в Милане, не только не повторят баллы домашних турниров, но также не смогут превзойти своих конкурентов из других сборных, мы решили написать материал, который разложит всё по полочкам.

Какие оценки получали россияне на внутренних стартах?

У нас не существует большой базы данных, исходя из которой можно сделать вывод об уровне Аделии Петросян и Петра Гуменника, которые поедут на Олимпиаду в Милане, на международной арене. Последние годы наши фигуристы выступали исключительно на внутрироссийских стартах. И их оценки как у сильнейших фигуристов цикла были очень высокими.

Аделия Петросян в сезоне-2024/2025, когда её выбрали основной претенденткой на поездку на Игры в Италии, стабильно набирала за короткую программу не менее 85 баллов на двух этапах Гран-при и чемпионате России (все три турнира – с чистым тройным акселем в короткой). В финале российского Гран-при она получила 75,91, но это случилось из-за падения с трикселя. По сумме на этих стартах у Аделии выходило 241,55, 251,57 (два этапа), 262,92 (ЧР-2024) и 238,79 (финал Гран-при).

В нынешнем сезоне Петросян выступала на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске, а потом – на пятом, проходившем в Москве. Фигуристка боролась с собой и со сложнейшим техническим контентом, но всё равно везде получала достойные баллы (на двух этапах — 223,00 и 230,05 по сумме). За короткие программы она набирала 75,89 и 78,83, при этом не исполняла тройной аксель. Зато на чемпионате России случилось настоящее счастье — Аделия успешно приземлила триксель, поэтому её прокат короткой программы оценили достаточно высоко — на 86,52 балла. Правда, в произвольной получилось не всё, но судьи были благосклонны к Петросян и, конечно, поставили её на первое месте с 235,95 балла по сумме.

Что касается Петра Гуменника, то он не просто на протяжении всего цикла, но и на протяжении двух последних лет не был единоличным лидером сборной России. Именно поэтому его оценки не всегда были столь показательны, как у Аделии. Однако всё равно хочется сделать акцент на цифрах, которые могут покорить буквально любого, в том числе и иностранного болельщика. Всё началось с финала Гран-при России — 2025, где Пётр сначала получил за свою короткую программу 104,50 балла, потом за произвольную — 210,04. В сумме фигурист заработал 314,54 балла. Именно этот результат позволил ему стать номером 1 в борьбе за путёвку на Олимпийские игры в Милане, обойдя действующего (на тот момент) чемпиона России Владислава Дикиджи.

Пётр Гуменник Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

В нынешнем сезоне Гуменник несколько раз преодолевал отметку в 300 баллов, в том числе на этапе Гран-при России в Омске, где он набрал 311,12 балла (105,06 за КП, 206,06 – за ПП). А потом это случилось на чемпионате России — 2026, где Пётр впервые в своей карьере выиграл заветный титул. Там оценки были умеренными, но всё равно на уровне лучших фигуристов в мире: 103,77 – за короткую, 201,18 – за произвольную и 304,95 – в сумме за обе программы.

Совсем недавно фигурист выступил в последнем для себя турнире перед Олимпийскими играми в Милане — на всероссийских соревнованиях памяти П. С. Грушмана, которые прошли в Санкт-Петербурге. Конечно, тут Гуменника привлекало не столько звание победителя этого старта, сколько ещё одна возможность и попытка проверить себя. И у него это получилось! Спортсмен лидировал после короткой программы (109,05), за произвольную получил оценку в 217,44, а итоге набрал просто сумасшедшие 326,49 балла! Там Пётр установил сразу три рекорда всероссийского уровня: превзошёл лучшие результаты за короткую, произвольную и по общей сумме.

Каких баллов стоит ждать от международных судей?

К сожалению, нам стоит относиться к ситуации с холодной головой и не ждать подобных результатов россиян на международной арене. Подтвердить это могут не только логичные доводы о том, что ни Петросян, ни Гуменник не имеют международного рейтинга, а значит, и лояльности судей, но и простые технические расчёты. Всё-таки у нас существует один международный старт, в котором российские фигуристы всё-таки приняли участие за последние четыре года. Им стал отборочный турнир к Олимпийским играм — 2026, который прошёл в сентябре 2025 года в Пекине. Да, оба наших фигуриста выиграли этот старт, заработали себе квоту для участия в Играх в Милане. Однако сейчас интересно не только вспомнить их победы, но и осознавать, с какими баллами они её добились.

Аделия набрала 68,72 балла за короткую программу, с помаркой приземлив сольный тройной лутц. Эта оценка уступает двум её результатам на международных стартах, в которых она принимала участие. В сентябре 2021-го фигуристка участвовала в этапах Гран-при среди юниорок в Словакии и Словении, где получила 69,30 и 70,86 балла соответственно. Произвольная программа у Петросян получилась неплохо, но без единого элемента ультра-си — в итоге она набрала за неё 140,91 балла и 209,63 по сумме.

Аделия Петросян Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Гуменник в Пекине катался также небезупречно. Он набрал 93,80 балла за чистую короткую программу, в которой исполнил два четверных прыжка. В произвольной Пётр пошёл на пять четверных, допустил пару ошибок, но всё же получил за свои старания неплохие 169,02 балла и 262,82 – по сумме. Конечно, это намного меньше, нежели мы видели у ребят и до, и после квалификационного турнира на российских стартах. Причин этому много — отсутствие международного опыта, нулевой рейтинг, более строгое внимание судей к прыжкам и недокрутам, низкие компоненты (в районе семи-восьми вместо девяти с половиной), нежели в России.

Как будет в Милане? Пока что сложно сказать, как именно Петросян и Гуменник выступят на Олимпийских играх. Мы лишь оперируем фактами, которые говорят о том, что Аделии без ультра-си и Петру с его «пятиквадкой» ждать баллов, как у Каори Сакамото или Ильи Малинина, точно не стоит. При этом всё описанное выше не значит, что у наших фигуристов совсем нет шансов на то, чтобы выиграть медаль Олимпиады или вообще победить. Внешние обстоятельства могут им помешать.

Но, как ни странно, очень многое всё равно будет зависеть только от них — их настроя, внутреннего спокойствия, холодного разума, уверенного исполнения всего задуманного технического контента. Если наши олимпийцы безупречно сделают всё, что запланировали, то вряд ли судьи позволят себе закрыть на это глаза и отнять у них заслуженные медали.