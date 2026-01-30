Валиева и Трусова возвращаются! LIVE первого дня чемпионата России по прыжкам

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Чемпионат России по прыжкам — 2026 стартует в субботу, 31-го января, и обещает стать одним из главных событий года! В рамках соревнований, которые состоятся на арене Татьяны Навки, произойдут два из трёх громких камбэков в нашем фигурном катании — Камила Валиева выйдет на лёд после завершения дисквалификации, а Александра Трусова вернётся на соревнования после рождения ребёнка.

В 2026 году чемпионат России по прыжкам претерпел некоторые изменения — количество участников сократилось и добавился новый формат — турнир дуэтов. По регламенту дуэты состоят из одиночников — женщины и мужчины. В первый соревновательный день пройдут четвертьфиналы среди мужчин и женщин, а дуэты определят победителей.

«Чемпионат» будет внимательно следить за соревнованиями!