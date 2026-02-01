Скидки
Чемпионат России по прыжкам — 2026 — онлайн-трансляция 1 февраля, Двоеглазова, Дикиджи, Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов

Двоеглазова и Дикиджи будут чемпионами России по прыжкам? LIVE 2-го дня прыжкового турнира
Екатерина Авдонина Соня Касаткина
,
Алиса Двоеглазова и Владислав Дикиджи
Одиночники и парники выявят победителей.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Уникальный турнир по фигурному катанию близится к своему завершению. В первый соревновательный день мужчины и женщины провели четвертьфиналы, чтобы определить сильнейших, которым предстоит показать себя в 1/2 финала и в решающем раунде, а дуэты выявили победителей.

Во второй день одиночники покажут себя во всей красе и разыграют призовые места, а парники только-только вступят в борьбу. Кто из них окажется сильнее на этот раз? Удивить четверным выбросом теперь могут не только Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — накануне прыжкового турнира этот элемент ультра-си показали и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

«Чемпионат» будет внимательно следить за выступлениями фигуристов.

