Кто поразил на чемпионате России по прыжкам? Валиева, Трусова и другие фигуристы-герои

Мишина и Галлямов достали козырной квад-выброс, а Двоеглазова впечатлила стабильностью и в дуэте, и в личном турнире.

Уже четвёртый чемпионат России по прыжкам подошёл к концу. Формат, который в нашей федерации придумали в 2022 году, продолжает жить и трансформироваться. И у такого турнира есть свои герои – кто-то поразил стабильностью, кто-то шокировал возвращением, а кто-то – уникальными элементами, которые мы раньше ещё не видели.

Подводим итоги чемпионата России по прыжкам 2026 года вместе с «Чемпионатом».

Никита Сарновский наконец-то реализовал свой прыжковый потенциал и стал победителем личного турнира у мужчин. Ученику Евгения Плющенко удалось ровно и стабильно пройти все раунды, после «бабочек» он каждый раз собирался и делал элемент успешно, успевая уложиться во временной лимит. Самая сложная комбинация турнира из трех прыжков тоже принадлежит Никите, это четверной лутц – тройной аксель – тройной аксель.

Камила Валиева и Александра Трусова реально вернулись на соревнования, это не шутки и не враки, девушки очень классно показали себя на первом после перерыва турнире. Камила уже в первый день убедила отличным исполнением четверного тулупа и физической формой, фигуристка делом доказала, что серьёзно настроена на дальнейшие выступления.

6 февраля 2026-го исполнится полгода Михаилу Игнатову – а его мама уже уверенно собирает каскады с тройными прыжками и на тренировке со второй попытки исполнила четверной лутц! Это отличный прогресс для Саши, хочется пожелать ей успехов в дальнейшем восстановлении элементов.

Болельщики Камилы Валиевой на чемпионате России по прыжкам Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дина Хуснутдинова запомнилась на этом турнире как исполнительница уникального каскада. Впервые у девушек мы увидели секвенцию из двух тройных акселей! Этот прыжок немногим покоряется в сольном формате, а Дина неоднократно приземлила два подряд – и даже без четверных уверенно взяла серебро личного турнира.

После соревнований фигуристка рассказала, что готовила даже три тройных акселя в секвенции, но третий всё-таки недокручивала в тренировочном процессе, так что на соревнованиях была комбинация из двух. Это большое достижение! Следующий шаг – четверной тулуп на соревнованиях. На ЧРПП прыжок получился лишь на разминке, но не в программе.

Герои турнира дуэтов – Алиса Двоеглазова/Андрей Мозалёв и Софья Муравьева/Евгений Семененко. Безусловно, в новом формате у некоторых фигуристов было преимущество, и Алиса с Андреем выжали из него максимум. У Мозалёва и Двоеглазовой была возможность отработать раунды на тренировках в одной группе, а ещё у них совпал удобный элемент ультра-си – и Алиса, и Андрей уверенно владеют четверным тулупом. Имевшийся потенциал пара реализовала на ура и по делу забрала золото нового формата.

Соня и Женя же замечательно сработались и выжали максимум из того контента, который могли показать на соревнованиях. Общего ультра-си у пары не было, но ставка на стабильность и, что самое важное, синхронность не подвела. Тот же каскад из пяти прыжков казался для одиночников вроде бы невыполнимой задачей, однако у дуэта из группы Мишина он вышел практически идеально – близко друг к другу и параллельно от начала до конца.

Алиса Двоеглазова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Алису Двоеглазову стоит выделить и как абсолютную героиню личного турнира. Она уверенно прошла все раунды, раз за разом штамповала четверной лутц и четверной тулуп и находила выход в ситуации, если что-то в раунде шло не так. Золото в таком необычном турнире – это, безусловно, не компенсация за победу на ЧР, но хорошее подспорье для дальнейшего прогресса.

Про наши спортивные пары хочется сказать отдельно – хоть турнир и получился немного скомканным, участие в нём приняли всего шесть пар, однако противостояние двух топов вышло на новый уровень! В финале и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, и Анастасия Мишина/Александр Галлямов зашли на четверной выброс! Да, обе попытки у обеих пар завершились падением, но на бис, уже после оглашения оценок, они переделали элемент – и справились успешно!

Для Мишиной и Галлямова это вообще была первая успешная попытка квада на публике: элемент у пары был разучен давно, после ЧР-2026 Саша и Настя решили, что пора его восстанавливать – и времени хватило, чтобы собрать четверной на выезд. А для Бойковой и Козловского он уже становится чем-то обыденным. Жаль только, что в соревновательном режиме он не получился.