Стоило ли возвращаться Валиевой и Трусовой? Говорим о перспективах девушек

Наступивший 2026 год подарил нам сразу два ярких камбэка — чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева и серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 Александра Игнатова (Трусова) решили возобновить свои спортивные карьеры. Если Ками возвращается после отбывания срока дисквалификации за допинг, то Саша — после рождения сына. Когда-то обе девушки участвовали в Олимпийских играх в Пекине, а потом ушли из фигурного катания по разным обстоятельствам. Теперь же они встретились в рамках одного турнира — чемпионата России по прыжкам.

Какие перспективы у Валиевой и Трусовой?

На прыжковом турнире мы смогли оценить уровень фигуристок. Обе они были заявлены в личный женский турнир, а также в соревнования дуэтов (в последнем со своими партнёрами Марком Кондратюком и Макаром Игнатовым обе выступили не так удачно). В первом сегменте обе спортсменки начали со стадии 1/4 финала. Трусова продемонстрировала каскад тройной лутц — ойлер — тройной сальхов, сольные тройной флип (неверное ребро) и тройной лутц. За своё выступление она набрала 22,77. Этих баллов девушке не хватило для того, чтобы попасть в шестёрку лучших и отобраться в стадию 1/2 финала.

Валиева выступила более удачно. Первым элементом она продемонстрировала шикарный четверной тулуп, остальные элементы сделала такие же, как и Саша. Получив 29,28, Камила с третьим результатом прошла в полуфинал. Там уже, правда, девушке не покорились некоторые элементы, из-за чего она не оказалась в финале. При этом хочется отметить, что четверной фигуристка снова приземлила, но ошиблась с расстановкой других элементов, которые надо было успеть сделать строго за определённое время. Вообще, за два дня турнира Валиева довольно стабильно выезжала свои четверные тулупы — конечно, падения и плохие выезды были. Однако бабочек, которые обычно свидетельствуют о неуверенности в элементе, не случилось. Это говорит о том, что фигуристка вполне готова выполнять этот элемент.

Хотя о том, что Камила восстановила четверной тулуп, стало известно совсем недавно: за день до чемпионата России по прыжкам — 2026 аккаунт школы олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки, где занимается Валиева и на арене которой проходил турнир, выложил видео исполнения 19-летней фигуристкой тулупа, правда, с выездом в «тройку». Сразу после этого появился и ещё один прыжок — четверной тулуп, но уже в каскаде с тройным сальховом, напротив, сделанные просто шикарно. На ЧРПП Камила говорила, что ещё не полностью довольна этим элементом, так как восстановила его совсем недавно, но при этом уже хорошо его исполняет.

Хочется отметить и то, что о восстановлении элемента ультра-си прямо после Валиевой сообщила Трусова. Она показала, как исполнила свой фирменный четверной лутц. Правда, у неё случилась помарка на выезде. Но факт, что для неё это была только вторая (!) попытка после большого перерыва. После рождения ребёнка и кесарева сечения прошло всего шесть месяцев — этот результат уже можно назвать прекрасным. В целом кажется, что Камила и Саша как будто подстёгивают друг друга: вместе возвращаются, планируют участвовать в стартах и выходить в сезон, восстанавливают свои прошлые элементы. Если это так, то для спортивного роста всегда полезно иметь хоть и заочного, но оппонента.

Кто ещё из фигуристов недавно возвращался?

Вдохновить на возвращения Валиеву и Трусову могли не только непосредственно их личные истории, но и другие примеры. Вовсю идущий сезон действительно был богат на разные камбэки. Другое дело, что не каждый из них заканчивался радостно. Есть история действующего олимпийского чемпиона в танцах на льду Гийома Сизерона, который решил возобновить свою спортивную карьеру. Правда, сделал он это уже не в паре с Габриэлой Пападакис, а со своей давней подругой Лоранс Фурнье Бодри.

Впервые выступив лишь в нынешнем олимпийском сезоне, дуэт на своём первом серьёзном старте — Гран-при ISU в Анже — набрал просто невероятные баллы, которым сам удивился (211,02, за произвольный танец — 133,02). Конечно, все знают о том, какой прекрасный партнёр Сизерон и какая техничная катальщица Лоранс, но для новой пары это необычно. Теперь, в преддверии Олимпийских игр в Милане, Фурнье Бодри и Сизерон едут туда одними из фаворитов.

В сезоне им ещё не удавалось обыграть своих главных соперников — трёхкратных чемпионов мира американцев Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса. Но на финале Гран-при тому помешало падение Лоранс, а заочно по баллам французы уже обходили конкурентов. Так что в любом случае возвращение Гийома можно назвать успешным, ведь оно, по логике, должно подкрепиться как минимум серебром Игр-2026.

Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье Бодри Фото: Yuan Tian/Getty Images

Однако существуют и другие примеры. Американский дуэт Майя и Алекс Шибутани, которые являются бронзовыми призёрами Олимпийских игр — 2018, также в межсезонье объявили о своём камбэке. Он явно был рассчитан на Игры в Милане, где Чок/Бэйтс нужна была помощь ещё одной сильной пары, готовой бороться за лидирующие места в командном турнире. В этом качестве явно рассматривали сестру и брата Шибутани. Но всё сразу пошло не так: дуэт не появился до сезона ни на одном турнире, где можно было показать свои программы и получить отзывы от судей, потом оказалось, что их произвольный танец является неудачной переработкой одного из уже исполнявшихся, да и новые правила им не очень подходят. В сезоне пара не смогла зацепиться ни за один подиум, а на чемпионате США вообще остановилась на позорном для них девятом месте. Конечно, ни о каком команднике и даже попадании на ОИ речи не шло.

Плохо вернулся и известный канадский фигурист Киган Мессинг, объявивший о завершении спортивной карьеры в 2023 году. Но в это межсезонье он заявил, что хочет вернуться в спорт ради Олимпиады. Однако, изначально не обладая сложным техническим контентом, он не смог восстановить даже тройной аксель, без которого бороться с кем-то практически невозможно. Киган плохо выступил на чемпионате Канады и в итоге отдал единственную квоту на Игры-2026 Стефану Гоголеву.

Конечно, мы надеемся, что возвращения Камилы Валиевой и Александры Игнатовой (Трусовой), если они действительно настроены, будут такими же успешными, как у Гийома Сизерона. Другой вопрос — на каких турнирах они смогут показать своё мастерство. При наличии проверок на нейтральность, как кажется, Валиевой будет трудно его получить, а значит, выйти на международную арену. У Трусовой ситуация полегче не только в этом плане, но и чисто в спортивном. Она как призёр Олимпиады, чемпионатов мира и Европы при выходе на международную арену может рассчитывать и на два этапа Гран-при ISU по правилу «возвращенцев». Другое дело, что для этого мы наконец-то должны дождаться полноценного допуска россиян.