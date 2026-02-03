«Главное — не кататься голым». Разговор с шорт-трекистом Елистратовым о фигурном катании

Российский шорт-трекист Семён Елистратов продолжает карьеру, но пока не получил допуск до международных стартов. Спортсмен решил принять участие в шоу «Ледниковый период», где его партнёршей стала чемпионка Игр в парном катании Татьяна Волосожар. После съёмочного дня олимпийский чемпион дал эксклюзивное интервью «Чемпионату», в котором рассказал о сложностях освоения азов нового для себя вида спорта, взаимоотношениях с Татьяной Волосожар и планах по просмотру Игр-2026 в Милане.

«Отличия фигурного катания от шорт-трека колоссальные»

— Как вы попали в шоу «Ледниковый период»?

— Со мной связались из команды Ильи Авербуха, далее общение шло через моего спортивного агента Настю Романову и её агентство SVOETEAM. Я с радостью согласился.

— Сразу ли узнали, с кем будете кататься?

— Да, мне сразу сказали, что буду кататься с Татьяной Волосожар. Я очень обрадовался.

— Как идёт процесс скатки, чем удивило фигурное катание? Думали, что будет сложнее или проще?

— Отличия от шорт-трека колоссальные. То, что мой вид спорта связан со льдом, не помогает. Мы до сих пор скатываемся, это очень и очень долгий процесс.

Татьяна Волосожар и Семён Елистратов на шоу «Ледниковый период» Фото: РИА Новости

«Безумно сильно повезло с партнёршей, Таней Волосожар»

— Тут особенно важны актёрские навыки. Как удаётся их развивать?

— Знаете, мне безумно сильно повезло с партнёршей, Таней Волосожар. И она уже не в первый раз участвует в проекте, подсказывает, в какие моменты мне нужно давать ту или иную эмоцию. Таня вообще большая умница, учит, потому что у неё большой опыт, я её слушаю. Также все тренеры, наставники, которые здесь есть, тоже помогают нам, говорят: «Вот здесь вот так. Войди, почувствуй музыку, представь, что ты ненавидишь, представь, что ты любишь».

То есть просто нужно представить какие-то обычные обыденные человеческие эмоции, которые есть в жизни. Вот вы, когда кого-то не любите, проявляете же сразу эмоцию, а когда любите, у вас глаза горят. И я точно так же стараюсь просто показывать обычные человеческие чувства, переносить их на лёд.

— Каково вам, когда говорят: «Семён, вы плохо катаетесь»?

— На правду не обижаются! Я не фигурист, да. Я 27 лет занимаюсь шорт-треком профессионально, но это не имеет ничего общего с фигурным катанием. Конечно, я совершаю ошибки. Это говорит о том, что фигурное катание и шорт-трек очень сильно отличаются друг от друга, несмотря на то что у нас одна международная федерация. Огромнейшая разница в технике прохождения поворотов.

— Одна из важных вещей при катании в паре — это выполнение поддержек. У вас не самый высокий рост. Тяжело даётся их выполнение?

— Никогда в жизни не делал поддержки. Никогда не делал перебежки, не катался назад. Это проект, в котором я всё делаю впервые в своей жизни. Конечно, у меня не будет получаться. У меня нет никакой обиды на жюри. Они говорят правильно, подчёркивают: «Мы видим потенциал, вы можете, ещё много времени». Всё-таки хочется вырасти, хочется удивить и свою партнёршу тоже. Таня постоянно мне говорит, чтобы я не переживал, не волновался, ничего страшного. То есть у меня нет желания любой ценой победить в этом проекте. Мы здесь не выигрываем олимпийскую медаль.

Я папа и знаю, что такое ответственность, а у Тани трое детей. Если делаю поддержку, то осознаю, что это очень травмоопасно. И я ни за что на свете ради баллов, чтобы поставили 6,0, не пойду на неуверенную поддержку. Лучше упаду, смажу или ещё как-то сделаю, но лишь бы просто Таня была в безопасности, потому что после этого проекта она должна вернуться к своим родным и близким, своим детям. Это основное. Если получится зрителя порадовать, как-то устроить шоу – хорошо. Главное мнение и любовь принесут наши дорогие телезрители, им будет уже виднее, кто действительно старается, пытается, даёт эмоции, это же видно.

Семён Елистратов исполняет поддержку вместе с Татьяной Волосожар Фото: РИА Новости

«Не представляете, как я волнуюсь во время поддержек»

— Насколько страшно было делать поддержку в первый раз?

— Очень страшно. Вы не представляете, как я волнуюсь, переживаю. Но, опять же, моя партнёрша успокаивает, говорит: «Не переживай, не волнуйся, всё будет хорошо». А в какие-то моменты меня страхует, и я чувствую уверенность. Таня понимает, что я стою уверенно, дальше она закидывает ногу, и мы идём дальше. Если не уверен, просто могу ей подать знак, что нет, сейчас это делать не будем.

— Можно ли сказать, что поддержки – самый сложный элемент для вас?

— Нет, не только. Здесь очень много элементов, когда нужно перестраиваться, попадать в шаги, то есть чувствовать ритм партнёрши. Очень много всего. Поддержки — это, конечно, сложно, однако есть и другие вещи, которые ты должен выполнять технически правильно.

— Часто ли случаются падения на тренировках?

— Я достаточно часто падаю. Не с поддержек, а просто с обычных элементов: переходов, троек, джексонов. Много очень падаю, да и этого не скрываю. Ну, ничего страшного. Кто не падает, тот… Что? Не встаёт. Вот и всё.

«Не готов жертвовать всем ради победы в «Ледниковом периоде»

— То есть здесь для вас главное – участие?

— Опять же, повторюсь, если получится победить — хорошо. Но я не готов жертвовать всем, как в профессиональном спорте. Это когда готовишься к Олимпийским играм, жертвуешь всем личным временем, не знаешь, что такое день рождения. Болеешь или не болеешь — всё равно тренируешься, готовишься. Здесь это, конечно, тоже работа, однако всё же шоу. Считаю, что прежде всего это классная возможность попробовать себя в чём-то новом. Теперь я знаю, что могу что-то ещё, помимо шорт-трека, например, ехать назад на фигурных коньках, и, говорят, я неплохой актёр (смеётся).

Выиграть любой ценой задачи не стоит. Тем более здесь есть ребята, которые катаются великолепно. Например, Федя Федотов с Таней Тотьмяниной для меня просто прекрасная пара с отличной техникой. Когда я дойду до такого уровня на фигурных коньках, как Федя Федотов, возможно, буду делать какие-то новые элементы. Отталкиваясь от того, что у меня получается, мы уже ставим номер.

— Понятно, нельзя раскрывать все секреты, но, быть может, есть какая-то тема, которую вы особенно ждёте, музыка, под которую особенно хотелось бы откатать?

— Да, есть одна мелодия, под которую очень хочу откатать. В течение примерно двух лет её слушал каждый день: «По полям, по полям синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поёт!» Шутка (смеётся). Я готов на любые эксперименты, главное не кататься голым, в остальном – готов на всё.

Семён Елистратов Фото: РИА Новости

«Не считаю себя легендой шорт-трека»

— Были знакомы с вашими коллегами по шоу, представителями фигурного катания?

— Конечно. Очень приятно было видеть Максима Транькова, знаю Анну Щербакову, Евгению Медведеву.

— Анна Щербакова недавно сказала, что поедет как зритель на Олимпийские игры в Милан. А вы будете их смотреть?

— Буду, тем более от нашей страны в шорт-треке в соревнованиях примут участие Иван Посашков и Алёна Крылова.

— Ребята довольно молоды, можно ли сказать, что их цель – себя показать, или есть шанс на что-то большее?

— Это Олимпийские игры, здесь возможно всё, будем болеть за них и желать удачи.

— Иван Посашков назвал вас легендой шорт-трека. Насколько это приятно?

— Не считаю себя легендой, не люблю таких высокопарных слов. Просто стараюсь передать молодым спортсменам свой опыт.

— На Игры едут и пара лыжников, и пара фигуристов. Будете следить и за этими видами тоже?

— Конечно, буду смотреть все виды по возможности.

«Ходил на игры «Салавата Юлаева», знаком с Гришей Паниным»

— Сейчас с получением нейтрального статуса у вас есть некоторые трудности. Не думали о завершении карьеры?

— Летом будет очередной совет ISU. Возможно, там ситуация с допуском изменится. Но в данный момент я действующий спортсмен и активно тренируюсь.

— Некоторые наши спортсмены подают в CAS в надежде получить статус. Не собираетесь ли вы последовать этому примеру?

— Этот вопрос лучше задать руководству Союза конькобежцев России. Они занимаются этим вопросом.

— Как проводите свободное время? Вы из хоккейного города, ходили ли на матчи «Салавата Юлаева»?

— Да, несколько раз ходил. Хорошо знакомы с Гришей Паниным, большой привет ему, если он прочитает это интервью.