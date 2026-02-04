Гуменник — второй по уровню контента из участников Олимпиады! Поможет ли это взять медаль?

Петя сменил набор прыжков в произвольной программе, но способен ли он делать его чисто? И что подготовили его главные соперники к Играм?

Перед Олимпиадой Аделия Петросян и Пётр Гуменник оказались в непростой ситуации — из-за низкого международного рейтинга фигуристам предстоит выступать в первой разминке, что по традиции может стать причиной заниженных оценок от судей. Нашим спортсменам придётся «взять» арбитров сложностью программ, именно поэтому и Аделия, и Петя делают ставку на технику, в том числе на элементы ультра-си. Гуменник, к примеру, пошёл по пути многих одиночников, мечтающих о золоте, и заявил «пятиквадку» в произвольной программе, а в короткую вставил старшие квады. Однако не все заметили, что, прежде чем выбрать финальный вариант набора прыжков, ученик Вероники Дайнеко много экспериментировал.

Какой контент подготовил Петя к Олимпиаде? И что показывает статистика исполнения элементов — готов ли он выкатывать такой набор? «Чемпионат» разобрал программы Гуменника, а ещё составил список основных конкурентов фигуриста, посчитал их контент и сделал прогнозы по медалям на Играх.

Кто станет соперником Гуменника на Олимпиаде

В мужском одиночном катании на Олимпиаде в Милане традиционно ожидается высочайшая конкуренция, за исключением борьбы за золотую медаль. Даже с учётом негласного правила, что фаворит никогда не побеждает на Играх, можно сделать вполне уверенный прогноз на имя будущего чемпиона. Повторяя историю предыдущего цикла, за золотом в Италию поедет подопечный американского тренера Рафаэля Арутюняна. Только если Нэйтан Чен был 100-процентным продуктом системы наставника, то Илья Малинин — спортсмен, который с ним лишь довёл до идеала сильную базу, поставленную ему его родителями. Представитель сборной США отправится на Олимпиаду в статусе двукратного чемпиона мира, человека, который не проигрывает на протяжении двух лет, и обладателя множества рекордов, самым заметным из которых является включение четверного акселя в программы. Маловероятно, что такой фигурист позволит кому-то обойти себя, тем более его контентная заявка — сплошное безумие.

Помериться силой с Малининым Гуменник однозначно не сможет, но в своей «весовой категории» — вполне. В список его главных оппонентов входят несколько спортсменов. В первую очередь это японец Юма Кагияма — серебряный призёр прошлых Олимпийских игр — в личном и командном турнирах. Несмотря на более слабый контент, о чём станет понятно позже, Юма способен набирать невероятно высокие оценки благодаря артистизму и качественному владению коньком. В его арсенале, помимо перечисленных наград, — три серебра чемпионатов мира, так что его статус перед судьями будет огромен.

Коллега Кагиямы по сборной Японии Сюн Сато не имеет крупных титулов, но также может стать преградой на пути Пети к медали за счёт сложного технического набора. То же верно и про итальянца Даниэля Грассля, который славится наличием старших квадов в его программах — правда, чистота исполнения элементов оставляет желать лучшего. Соотечественник Грассля Маттео Риццо окажется в Милане вторым номером, поэтому его шансы на пьедестал не так высоки, и всё же они есть. Из сильных участников также можно выделить новоявленного чемпиона Европы Нику Эгадзе. Тем не менее ученик Этери Тутберидзе ещё не считается достаточно стабильным, чтобы видеть в нём наиболее опасного соперника. Опытные французы Кевин Аймоз и Адам Сяо Хим Фа при удобном случае могли бы навязать борьбу, однако по сезону они идут неровно, испытывая серьёзные проблемы с формой.

Какой контент подготовил Гуменник к Олимпиаде

Без международного рейтинга Петру Гуменнику будет сложно убедить судей в том, что он достоин высоких оценок. Как и Аделия Петросян, фигурист выступит в первой разминке в короткой программе, а значит, чтобы подняться на верх турнирной таблицы, ему придётся выложить сложный технический набор, который по базовой стоимости превзойдёт те, что будут у его конкурентов.

Таким образом, тренерский штаб спортсмена и он сам остановились на комбинации прыжков с двумя старшими квадами: каскад четверной флип — тройной тулуп, сольные четверной лутц и тройной аксель. Базовая стоимость всей короткой программы равна 49,10 балла. В сезоне лучший результат Гуменника составил гроссмейстерские 109,05 балла, правда, эта оценка не идёт в зачёт ISU, так как Петя выступал только на внутренних стартах (за исключением отбора на Игры в Пекине).

К слову, статистика показывает, что в короткой программе ученик Вероники Дайнеко очень стабилен. Процент выполнения каскада равен 100 — шесть чистых попыток из шести, и лучшая оценка, полученная на чемпионате России, составила 19,44 балла. Квад-лутц, который есть и в произвольной программе, именно в короткой Петя выполняет лучше: четыре чистых выезда из пяти заходов — это 80%, лучшая попытка была сделана на 14,95 балла. Триксель у фигуриста безупречен: 100-процентная выполняемость (шесть из шести) с самой высокой оценкой от арбитров в 11,54 балла.

В произвольной программе Гуменнику необходимо будет «добирать» технику, к чему он и готовился весь сезон. Петя заявил «пятиквадку» и ни разу не отошёл от своего плана, хотя и менял контент, пробуя разные варианты. Экспериментальным был набор из четверных флипа, лутца, риттбергера и сальхова, каскада квад-сальхов — тулуп в три оборота и секвенции 3+2+2 с акселями. Петя выступил с ним на двух стартах, и оба раза неудачно — ошибок было прилично, включая те, что были на элементах «на замену» — четверном сальхове и секвенции.

В рамках четырёх разных турниров фигурист показывал другой, более оптимальный контент: 4F, 4Lz, 4Lo, 4S+3T, 4S+2A+2A, 3A, 3Lz+3Lo. Базовая стоимость программы с такими прыжками, а также со всеми необходимыми вращениями и дорожкой шагов равна 102,61 балла. Лучшая оценка спортсмена за прокат произвольной составила 217,44 балла, а суммарная — 326,49.

Набор у Пети серьёзный, но как он с ним справляется в реальности? С флипом в четыре оборота нет проблем: шесть чистых попыток из шести (100%) с самой высокой оценкой за элемент в 15,40 балла. А вот с квад-лутцем дела обстоят чуть хуже: грязь присутствовала в трёх прокатах произвольной программы из шести — это 50%, главная слабость — недокруты от четверти до половины оборота. А если взглянуть на всю «историю исполнения» (и в короткой, и в произвольной программах), то придётся констатировать, что элемент не всегда даётся Гуменнику: пять чистых исполнений из 11 (45%), лучший балл — 15,18. Четверной риттбергер получается намного лучше: 83% успешных приземлений, то есть пять прокатов из шести, судьи готовы ставить аж 14,40 балла за элемент.

Далее идут каскады. 4S+3T фигурист отточил хорошо — четыре удачные попытки из шести, что равно 67%. Лучшая оценка — 16,81 балла. А вот секвенция квад-сальхов — дупель — дупель нестабильна — лишь половина обходится без грязи (две из четырёх), зато максимально Петя получал прилично — 20,42 балла. Перед последней комбинацией Гуменник вставляет сольный триксель, и если брать прыжок только в рамках произвольной программы, то его безошибочное выполнение равно 50% (два из четырёх), дважды фигурист допускал недокруты на «кью» и «галку». Но это не значит, что спортсмен не умеет делать тройной аксель: всего он сделал его чисто восемь раз из 10 — это 80%, просто при обилии ультра-си в одном прокате скрутить его практически в самом конце становится сложнее. Собственно, из-за недостатка выносливости Гуменнику так ни разу и не удалось показать каскад тройной лутц — тройной риттбергер, хотя именно этот элемент, по заявлению Пети, он планирует делать. Были и недокруты, и «бабочки» — пока лучшая попытка была, когда фигурист исполнил каскад не 3+3, а 3+2, что, к слову, не будет сильной потерей в базе при условии выполнения остальных прыжков.

И максимальная, и чуть упрощённая версия (с двойным риттбергером в каскаде) произвольной программы Гуменника станет вторым по уровню контентом на Олимпиаде – после Малинина.

Какой контент у главных соперников Гуменника

Илья может экспериментировать в короткой программе, но пока самый серьёзный набор был таким: четверной и тройной аксель сольно, а также каскад четверной лутц — тройной тулуп во второй половине. Базовая стоимость всей программы составляет целых 51,37 балла. Всего фигурист набирал 108,87 — меньше, чем Петя, да, но это случилось не на внутреннем старте, а на турнире ISU, где судейство всегда строже.

В любом случае после произвольной у соперников Малинина не будет и шанса, ведь он поедет в Милан с «семиквадкой»: 4F, 4A, 4Lz, 4Lo, 4Lz+1Eu+3F, 4T+3T, 4S+3A, базовая стоимость равна 115,67 балла, реальные же баллы со всеми надбавками, со второй оценкой — 238,24, причём это лишь промежуточный результат, Илья может набрать и больше, если постарается. Суммарно он набирал за две программы в этом сезоне 333,81 балла.

На фоне этого набор Юмы Кагиямы выглядит куда скромнее. В короткой программе это два младших квада — каскад из четверного и тройного тулупов, а также сольный квад-сальхов — и триксель. Базовая стоимость всего 45,80 балла. Но обратите внимание, что финальная максимальная оценка очень высока и близится к тому, что набирал Петя — 108,77 балла. Разрыв в произвольной больше, потому что у японца более слабый контент: 4S, 4T+3T, 3Lz, 3A+1Eu+3S, 4T, 3F+3Lo, 3A. База со всеми вращениями и дорожкой шагов — 89,47 балла, а итоговый результат в прокате — лучший из представленных Юмой — 193,64 балла. Общая оценка на самом удачном для Кагиямы старте составила 302,41 балла.

Сюн Сато специализируется на четверном лутце, поэтому он есть и в короткой, и в произвольной программах. В первом прокате фигурист показывает квад-лутц, каскад из четверного и тройного тулупов и триксель. Его программа базово стоит 47,60 балла, за счёт GOE и оценки за артистизм Сюн может набирать до 98,06 балла. В произвольной Сато идёт на три квада и два трикселя: 4Lz, 3A+1Eu+3S, 4T+3T, 4T, 3A+2A, 3Lo, 3Lz — базовая стоимость 88,41 балла. За лучшую попытку выкатать такой контент фигурист получил 194,02 балла. А общий предел на текущий момент равен 292,08 балла.

Наконец, последний из главных соперников Гуменника Даниэль Грассль в короткой программе останавливает выбор на каскаде четверной лутц — тройной тулуп, квад-риттбергере и акселе 3,5 оборота. База проката составляет 48,60 балла, только если фигурист выполнит все вращения и дорожку шагов на четвёртый уровень, что, надо отметить, случается редко. На чемпионате Италии спортсмен набрал аж 108,17 балла, но без лояльного домашнего судейства — на старте ISU — его максимум был 94,00 балла. В произвольной программе Грассль может пойти на риск, однако в последнее время он стал снижать количество ультра-си, чтобы повысить чистоту исполнения. Таким образом, его оптимальный контент выглядел так: 4Lz, 4Lo, 4S, 3A+3T, 3A+2A+2A, 3Lz+3T, 3Lo — базовая стоимость 93,36 балла. Лучшая оценка за прокат равна 194,72 балла, в сумме — 288,72.

На какую медаль Гуменник может претендовать

К какому же выводу можно прийти, изучив прыжковые заявки фигуристов? Гуменник — второй по технической оценке (без надбавок) на Олимпиаде. В «своей лиге» (то есть без Малинина) он может показывать высочайший результат — в конце концов, его статистика по ультра-си это подтверждает: всего за сезон Петя чисто исполнил 31 четверной прыжок из 42 (74%) и восемь тройных акселей из 12 (67%), в том числе в каскадах. Однако чтобы одолеть конкурентов, нужны не только элементы — важно делать их чисто, без ошибок вроде недокрутов и грязных выездов, кроме того, артистически фигурист должен выложиться как в «Парфюмере», так и в «Онегине».

Что же касается самих соперников, то Грассль и Сато не смогут вырваться вперёд, если не сконцентрируются на выполнении дорожек шагов и вращений на четвёртый уровень, а Кагияме, наоборот, нужно прибавлять по части прыжковых элементов.

Предсказывать, медаль какого достоинства может получить наш парень — дело неблагодарное, однако факт остаётся фактом — при соблюдении определённых условий награду на Олимпиаде он способен взять.