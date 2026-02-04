Защитит ли Костылева титул на первенстве России — 2026? Главный старт наших юниоров

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров — это ежегодное соревнование, организуемое Федерацией фигурного катания на коньках России, где юные спортсмены разыграют медали в четырёх дисциплинах. Турнир является отборочным этапом на чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров.

В декабре 2025 года МОК рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских и белорусских юниоров (до 18 лет), разрешив им участие в международных соревнованиях, включая командные дисциплины, с использованием национальной символики. Однако на данный момент Международный союз конькобежцев (ISU) не принимал решения относительно допуска российских юниоров до зарубежных стартов.

Где пройдёт первенство России среди юниоров — 2026

Турнир состоится в Саранске, столице Республики Мордовия, на льду многофункциональной «Огарёв Арены». Спортивный комплекс был построен в 2021 году. Он имеет два яруса и вмещает 7800 зрителей. Саранск принимает юниорский чемпионат страны уже в третий раз подряд.

Формат первенства России среди юниоров – 2026

Участники разыгрывают медали в четырёх дисциплинах: мужском одиночном катании, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Фигуристы исполняют короткие и произвольные программы. Победители определяются по сумме баллов, набранных за две программы.

Участники первенства России среди юниоров – 2026

Фигуристы соревновались в юниорской серии Гран-при России, которая включала шесть этапов – «Лёд мечты» (Москва), «Звёзды Магнитки» (Магнитогорск), «Красноярье» (Красноярск), «Идель» (Казань), «Мемориал А. Г. Горшкова» (Москва) и «Сердце Сибири» (Омск). Участники серии могли выступить на двух этапах из шести. По итогам первой половины сезона был сформирован состав участников первенства России — 2026.

Девушки: Виктория Стрельцова, Маргарита Базылюк, Арина Парсегова, Алена Принёва, Диана Мильто, Арина Ореховская, Софья Смагина, София Сарновская, Агата Петрова, Елена Костылева, Елизавета Лабутина, Алиса Юрова, Агата Морозова, Лидия Плескачёва, Майя Сарафанова, София Дзепка, Алиса Гориславская, Софья Федотова.

Юноши: Лев Лазарев, Герман Ленков, Николай Колесников, Александр Семков, Илья Неретин, Глеб Ковтун, Михаил Алексахин, Алдар Самбуев, Илья Мальков, Ильяс Халиуллин, Данил Колосков, Роман Хамзин, Макар Солодников, Арсений Федотов, Марк Лукин, Даниил Жолобов, Артём Федотов, Никита Малютин.

Лев Лазарев Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Пары: Полина Шешелева – Егор Карнаухов, Зоя Ковязина – Артемий Мохов, Ольга Сабада – Павел Астахов, Таисия Гусева – Даниил Овчинников, Кира Доможирова – Илья Вегера, Виктория Двинина – Виктор Потапов, София Диана Касинс – Александр Брегей, Юлия Филимонова – Илья Пыльнев, Полина Сажина – Алексей Белкин, Арина Парсегова – Матвей Богданов, Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский, Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко.

Танцы на льду: Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров, Дарья Дрожжина – Иван Тельнов, Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов, Елизавета Малеина – Матвей Самохин, Анна Соболева – Матвей Чураков, Мария Фефелова – Артём Валов, Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов, Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин, Анна Билибина – Дмитрий Кашаев, Полина Тихонова – Матвей Лысов, Полина Пилипенко – Владислав Михайлов, Зоя Пестова – Сергей Лагутов, Милана Жабина – Вениамин Башуров, Полина Жарова – Алексей Столяров, Евдокия Крючкова – Артем Мякишев.

Полина Шешелева и Егор Карнаухов Фото: Мара Кравченко, «Чемпионат»

Расписание первенства России среди юниоров — 2026

5 февраля, четверг

14:00 – девушки, короткая программа

17:10 – юноши, короткая программа

19:45 – танцы на льду, ритм-танец

6 февраля, пятница

13:15 – девушки, произвольная программа

16:15 – юноши, произвольная программа

19:15 – пары, короткая программа

7 февраля, суббота

12:00 – танцы на льду, произвольный танец

14:40 – пары, произвольная программа

Время начала соревнований – московское.

Действующие победители первенства России среди юниоров

Чемпионами в 2025 году стали Лев Лазарев (юноши), Елена Костылева (девушки), Василиса Григорьева и Евгений Артющенко (танцы на льду), Полина Шешелева и Егор Карнаухов (парное катание).