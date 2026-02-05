Костылева не дрогнула на главном старте года. Защитит ли титул ученица Плющенко?

Пока всё внимание приковано к Олимпиаде в Милане, в Саранске стартовало первенство России среди юниоров, главный турнир года для юных фигуристов страны.

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях первого соревновательного дня на первенстве в женском и мужском одиночном катании. Как дела у Елены Костылевой после неудачного мемориала Грушмана? Кто из фаворитов сильно усложнил себе задачу в произвольной программе? Кто в этот раз откатался чище – Лев Лазарев или Арсений Федотов?

Елена Костылева в короткой программе Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Риск в женском одиночном катании оправдал себя: обе фигуристки, заявившие каскад с тройным акселем, его сделали. Действующая чемпионка России среди юниоров Елена Костылева выбилась в лидеры, причём могла набрать даже больше баллов, но потеряла уровень на дорожке и на последнем вращении.

«Подготовка максимально быстрая, было очень мало времени, очень много работали. Получилось подготовиться хорошо. Сегодняшним прокатом довольна», – лаконично отметила фигуристка в микст-зоне. Собрала тройной аксель в короткой программе и Виктория Стрельцова, однако она пока идёт на промежуточном пятом месте из-за невысокой второй оценки.

В топ-3 по итогам короткой попали фигуристки без ультра-си, но с хорошей второй оценкой – Лидия Плескачёва и Агата Петрова. О грустном – кажется, не выдержала давления София Дзепка. Ученица Екатерины Моисеевой ехала в Саранск в качестве одного из фаворитов турнира, причём претендовала и на победу – но допустила фатальную ошибку в короткой программе и потеряла каскад. Сейчас она только 16-я с отставанием от лидера в 11 баллов.

Не справилась с каскадом в короткой и Арина Парсегова, которая на первенстве России выступает сразу в двух категориях. Завтра Арине предстоит непростое испытание: днём она будет открывать произвольную программу девушек, а вечером вместе с Матвеем Богдановым откроет короткую программу турнира спортивных пар.

Новый раунд битвы Лазарева и Федотова

У Арсения Федотова и Льва Лазарева – вновь разборки в другой лиге. Годы идут, а парни делят между собой лидерство. Сегодня в короткой программе чуть выше забрался Лев – хотя признался потом в микст-зоне, что всем друзьям писал: «Упаду со всех прыжков, наберу 50 баллов». А набрал в итоге 85, сделав неплохую заявку на защиту титула.

При этом Арсений держится всего в одном балле от лидера, так что победителя определит именно произвольная программа.

На промежуточной третьей позиции находится Алдар Самбуев – он в этом сезоне нередко выдавал качественные прокаты короткой программы. При этом сам Алдар нашёл за что себя поругать: «Выкинул шаги, болтался как пьяница по льду, не мог набрать скорость».

Близко к тройке подобрались сразу три фигуриста – это Глеб Ковтун, Герман Ленков и Даниил Жолобов. Все они набрали от 78 до 80 баллов, и у них арсенале есть четверные прыжки в произвольной программе. В этой когорте мог оказаться и Александр Семков, однако остался без каскада – и пока он предпоследний. Развязка в турнирах девушек и юношей наступит уже завтра, 6 февраля.