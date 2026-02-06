Биография Ильи Малинина: всё о жизни главного претендента на золото Олимпиады-2026

Основная информация

Место рождения: Фэрфакс, Вирджиния, США



День рождения: 2 декабря 2004 года



Возраст: 21 год



Рост и вес: 174 см и 64 кг



Семейное положение: не женат



Вид спорта: фигурное катание



Дисциплина: мужское одиночное катание

Биография

Илья Малинин — главный фигурист современности. В свои 21 год он уже выиграл два чемпионата мира, а теперь претендует на золото Олимпийских игр в Милане. Кроме того, Малинину принадлежит несколько мировых рекордов и покоряются прыжки, которые не делает никто в мире.

Детство и семья

Илья Малинин появился на свет 2 декабря 2004 года в американском городе Фэрфакс, штат Вирджиния. Он рос в семье профессиональных фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые родились в СССР и в конце 1990-х — начале 2000-х представляли Узбекистан на крупнейших стартах, включая Олимпийские игры 1998 и 2002 годов. Они оба являются выпускниками советской спортивной школы и воспитанниками тренера Игоря Ксенофонтова.

Закончив выступления, Татьяна и Роман перебрались в США, где начали работать тренерами. Благодаря тому, что сына с раннего детства брали с собой на лёд, тот стал для маленького Ильи привычным пространством. В семье было четкое разделение ролей: на льду родители выступали как наставники, а за его пределами — как обычные мама и папа. Такой подход помог сохранить гармонию в отношениях, которая видна и по сей день. Ведь именно родители до сих пор тренируют сына, выводят его на старты и ждут за бортиком после выступлений.

Илья Малинин в детстве Фото: International Skating Union via Getty Images

Илья в совершенстве владеет русским и английским языками. У него есть младшая сестра Елизавета, которая также посвятила себя фигурному катанию. Немалую роль в становлении спортивной династии сыграл дед Валерий Малинин, бывший советский спортсмен и тренер, который до сих пор проживает в Новосибирске.

Начало карьеры

Регулярно заниматься фигурным катанием Илья начал в 2010 году. Интересно, что поначалу мальчик не рассматривал его как главное увлечение и некоторое время предпочитал другие виды спорта, например, футбол. Однако по мере того, как он начал осваивать сложные элементы, его увлечение льдом крепло.

Даже в юном возрасте у Малинина проявились выдающиеся способности: стремительное вращение, мощный толчок и потрясающая скорость обучения прыжкам. В девятилетнем возрасте он уже отобрался на чемпионат США в своей возрастной категории, а к 11 годам стал чемпионом страны среди юниоров.

Для более легкой интеграции в американское спортивное сообщество было решено использовать в профессиональной карьере фамилию матери — Малинин, которая оказалась более удобной для произношения, чем отцовская фамилия Скорняков.

Илья Малинин с мамой Татьяной Фото: International Skating Union via Getty Images

Выступление во взрослых

Дебют на международной арене состоялся летом 2019 года, когда Илья одержал победу на турнире Philadelphia Summer International. В том же сезоне он впервые принял участие в этапах юниорского Гран-при, заняв четвертое место в США и седьмое – в Италии. В марте 2020 года он выступил на юниорском чемпионате мира, где финишировал 16-м.

Сезон-2020/2021 был серьёзно изменен из-за пандемии COVID-19, ведь юниорская серия Гран-при не проводилась. Поэтому в качестве исключения Малинин получил приглашение на домашний взрослый этап Гран-при Skate America, где сенсационно занял пятое место, впервые заявив о себе широкой публике как серьёзный претендент на будущие победы. Однако чемпионат США 2021 года ему пришлось пропустить из-за травмы.

В олимпийском сезоне-2021/2022 Илья победил на обоих этапах юниорского Гран-при – в Куршевеле и Линце. Хотя финал серии отменили, на чемпионате США 2022 года он выиграл серебряную медаль, уступив только именитому Нэйтану Чену. Несмотря на этот успех, в основной состав олимпийской сборной США молодой спортсмен не вошёл, оставшись запасным, однако получил возможность выступить на чемпионате мира после Олимпиады.

Осенью 2022 года Малинин совершил исторический прорыв, первым в мире чисто исполнив четверной аксель на официальных соревнованиях. В марте 2023-го он стал бронзовым призером чемпионата мира. В 2024 году в Монреале Илья выиграл первое для себя золото мирового первенства, исполнив в произвольной программе шесть четверных прыжков, включая четверной аксель. В 2025-м на домашнем турнире в Бостоне он успешно защитил титул.

Илья Малинин после победы на ЧМ-2025 Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Программы

Программы Малинина отличаются предельной технической сложностью и высокой базовой оценкой. Он стал первым фигуристом, кто на постоянной основе включает в произвольную программу до семи четверных прыжков. Помимо стандартных элементов, Илья использует авторские связки и оригинальные переходы, включая свой фирменный элемент Raspberry Twist.

В сезоне-2025/2026 Малинин представил две абсолютно новые экспериментальные программы. Короткая программа «Принц Персии» сочетает в себе музыку из компьютерной игры и рэп, создавая образ воинственного героя. Произвольная программа посвящена личному пути спортсмена и включает в себя закадровый текст, записанный им самим. Это стало первым в истории случаем использования собственного голоса фигуриста в соревновательной программе.

В последние сезоны заметен сознательный акцент Ильи на развитии артистизма, интерпретации музыки и увеличении баллов за компоненты в программе. Это демонстрирует его стремление выйти за рамки чисто технического превосходства. И судьи отмечают этот прогресс, от старта к старту последовательно повышая ему оценки за компоненты в нынешнем олимпийском цикле.

Рекорды и достижения

Илья Малинин — двукратный чемпион мира (2024, 2025), бронзовый призёр чемпионата мира (2023), трёхкратный победитель финалов Гран-при (2024, 2025, 2026), бронзовый призёр финала Гран-при (2023), чемпион мира среди юниоров (2022), четырёхкратный чемпион США (2023-2026).

Он является первым в истории фигуристом, чисто исполнившим четверной аксель на соревнованиях, а также единственным, кто выполнил все шесть типов четверных прыжков на официальных стартах. К тому же Малинин стал вторым в истории (после Нэйтана Чена), кто приземлил шесть четверных прыжков в одной программе, а позже — первым и единственным, кому покорилось семь подобных элементов. Он также является действующим рекордсменом мира по баллам в произвольной программе.

Личная жизнь

Илья Малинин не склонен делиться подробностями личной жизни с общественностью. Известно, что он сохраняет очень близкие отношения с семьёй, которая остаётся его главной опорой и при этом частью профессиональной команды. Бо́льшую часть времени он посвящает тренировкам и восстановлению, а его круг общения в основном связан со спортивной средой.

Илья Малинин и его девушка Фото: Из личного архива Ильи Малинина

Однако ранее в СМИ появлялась информация о его отношениях с Анной Сретенски. Девушка живёт в США и тоже имеет русские корни. Её отец Генрих Сретенский родом из Москвы, в 1980-х годах выступал за сборную СССР в танцах на льду в паре с Натальей Анненко под руководством Татьяны Тарасовой. Текущий статус отношений Ильи и Анны публично не комментируется.

Увлечения, кроме фигурного катания

Помимо фигурного катания, Илья увлекается видеоиграми, современной поп-культурой и музыкой. Сохранился и его интерес к футболу, которым он активно занимался в детстве. Спортсмен также проявляет склонность к творческим экспериментам в поисках новых форм самовыражения, что находит отражение и в фигурном катании — выборе музыки и концепций для своих программ. Малинин не раз подчёркивал, что видит делом своей жизни не только спорт, но и сферу для творчества и личностного роста.