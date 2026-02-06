Костылева — чемпионка с пятью ультра-си! Призналась, что мечтает о двух Олимпиадах

На первенстве России по фигурному катанию завершились разборки лучших юниоров страны! И Елене Костылевой, и Льву Лазареву нужно было защищать титул, выигранный год назад в Саранске – фавориты с задачей справились. Да ещё как! И Лена, и Лев выдали прокаты со сложнейшим контентом.

Шесть элементов ультра-си за два соревновательных дня – такова статистика Елены Костылевой. Ещё пару недель назад на мемориале Грушмана Лена допустила три падения в прокате, не справившись со второй частью – а в Саранске вместе с тренерами грамотно подстроила контент под сегодняшние возможности и выдала чистый прокат. Из-за травмы правой ноги у фигуристки были проблемы с лутцем, так что Лена обошлась без него, но вставила ещё один тройной аксель – и не потеряла техническое преимущество. Смотрит при этом Костылева далеко вперёд, после соревнований она рассказала, что хочет долгую карьеру.

«Мечта – кататься долго, я вообще хочу поехать на две Олимпиады, не буду говорить про место, мне без разницы. Моя мечта — побывать на двух Олимпиадах, докататься до хорошего возраста, для девочек это где-то 25 лет. И показывать четверные прыжки в этом возрасте, я думаю, что это возможно», – отметила Костылева.

Лидия Плескачёва с серебром – но при этом фигуристка явно довольна результатом, ведь выше на первенстве она не поднималась. Да и после перелома ноги по ходу этого сезона было сложно поверить в то, что Лида сможет так быстро восстановиться, войти в форму и выдавать уверенное выступление раз за разом.

На третьей позиции расположилась Виктория Стрельцова. Могла бы быть и второй – однако во второй половине программы упала с четверного тулупа. Но общая сложность всё равно колоссальная: два чистых четверных сальхова, тройной аксель. Для дебютного первенства России бронза при такой конкуренции – это очень сильный результат.

В топ-6 по итогам турнира вошли София Дзепка, Маргарита Базылюк и Агата Петрова. Соне удалось взлететь с 16-го места в четвёрку лучших, Маргарита после прошлого года улучшила результат и вернулась в сборную, а Агата выдала два чистых проката и сумела удержаться в топе.

Лазарев защитил титул, но борьбы с Федотовым не вышло

У победителя среди парней в произвольной тоже было пять ультра-си – только всё это оказались четверные. Лев Лазарев не изменяет самому себе, фигурист делает ставку на максимальную сложность и исполняет всё заявленное. Хотя и сегодня Лев признался, что волновался – разговаривал на разминке с одногруппниками и думал, что упадёт со всех прыжков. Но, вероятно, это, наоборот, помогло сбросить лишний стресс и выступить хорошо.

Арсений Федотов, к сожалению, не сумел реализовать весь свой потенциал – в заявке у фигуриста было четыре четверных прыжка, однако чистыми получились только два – сольные сальхов и риттбергер. По сравнению с прошлым сезоном, Арсений прогрессирует, к нему вернулись четверные прыжки, он выучил новый квад, но пока недостаёт стабильности в прокатах.

Борьба за бронзу развернулась между Глебом Ковтуном из Тюмени и Германом Ленковым из Санкт-Петербурга. Сначала уверенный прокат выдал ученик Алексея Мишина: сделал ставку на чистоту, приземлил два четверных и тройной аксель. Но Глеб Ковтун следом откатался наотмашь – и его технический набор оказался чуть сильнее.

«Для меня это очень неожиданно, я прекрасно понимал, с кем я катаюсь, какие у меня конкуренты. Я себя не ставил на третью позицию, я рассчитывал на попадание в шестёрку, в основу сборной. И я бы считал на этом, что моя работа выполнена. Я и сейчас так считаю, просто в итоге я ещё и медалист. Пока до сих пор не осознал, что это так, но очень рад», – рассказал Глеб в микст-зоне.

В топ-5 по итогам турнира юношей вошёл ученик Виктории Буцаевой Марк Лукин. Фигурист успешно откатал две программы и реабилитировался после прошлогодней неудачи – тогда Марк был лишь 15-м.