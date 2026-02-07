Биография Петра Гуменника: жизнь российского одиночника и участника Олимпиады-2026

Основная информация

Петр Олегович Гуменник



Дата рождения: 11 апреля 2002 года

Место рождения: Санкт-Петербург

Возраст: 23 года

Рост: 184 см

Семейное положение: не женат

Вид спорта: фигурное катание

Дисциплина: мужское одиночное катание

Биография

Будущий российский фигурист родился в Санкт-Петербурге в семье Олега Леонидовича, священника в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом институте, и Елены Валерьевны, врача-невролога. Также у Петра есть два младших брата — Иван и Николай. Гуменник всегда с большим энтузиазмом занимался учёбой, однако однажды ему пришлось сменить школу — всё из-за того, что стал неудобен руководству из-за частого пропуска занятий. Родители отвели сына в медицинскую православную гимназию, где фигурист продолжил своё образование.

Пётр Гуменник с мамой и братьями Фото: Из личного архива Петра Гуменника

А вскоре Пётр осознанно выбрал медицинский колледж №1 Санкт-Петербурга, где получил диплом младшей медсестры. Квалификационный экзамен по этой специальности он сдал на «хорошо» 12 мая 2018 года. После получения среднего образования спортсмен решил осваивать IT-сферу и поступил в Национальный исследовательский университет ИТМО на факультет программной инженерии и компьютерной техники. Он блестяще прошёл испытания с ЕГЭ, показав впечатляющие результаты: более 300 баллов по четырём предметам — 98 по русскому языку, 97 по химии, 74 по математике и 73 по биологии. Однако фигурист неожиданно решил отказаться от обучения в ИТМО и приостановить своё образование. Его не устроили баллы по химии и биологии, и он намеревался их пересдать для улучшения результата. Пётр выполнил своё обещание, более того, с первой попытки он получил высший балл по информатике.

«Я давно хотел заниматься биоинформатикой, поэтому и планировал поступить в медицинский вуз, чтобы впоследствии стать генетиком или биотехнологом. Мне интересны генные модификации и лечение генетических заболеваний. Сейчас существуют препараты, которые помогают бороться с такими недугами, но они либо очень дорогие, либо у них много побочных эффектов. Мне хотелось бы попробовать сделать такие лекарства лучше. Но в итоге я решил: чтобы достичь своей цели, лучше выбрать путь через IT-сферу, для меня он будет более простым. Информатика — более универсальное направление», — объяснял свой выбор Гуменник в интервью ITMO.NEWS.

Спортивная карьера

Именно благодаря родителям Гуменник стал фигуристом, хотя пробовал свои силы в разных видах спорта. На коньки Петя встал в классическом для фигуристов возрасте — в четыре года.

«Родители пытались меня в какой-то вид спорта определить. Я и на борьбу ходил, на плавание, но нигде мне не нравилось. А когда отдали в фигурное катание, то я сам стал просыпаться, с желанием шёл. Ну и родители пошли на поводу, записали меня в секцию. Сначала в «Спартаке» занимался, потом перешёл к Алексею Николаевичу. В первое время мне нравилось просто ездить на скорости, потом – прыгать, новые прыжки учить, на соревнованиях нравилось выступать, выигрывать», — вспоминал Гуменник в интервью ФФККР.

Первым тренером Петра стала Татьяна Юрышева – сейчас она является директором школы «Спартак» и возглавляет санкт-петербургскую Лигу любителей фигурного катания.

«Петя пришёл на просмотр в зале в четыре года. Он был невысокого роста, с недлинными «рычагами», особенно если вспоминать, как вымахал сейчас. Говорю ему: «Петь, ну присядь хоть немножко» (улыбается). Очень симпатичный мальчик с выразительными глазами, неразговорчивый и скромный, аккуратный. Когда он появился в зале, первая черта, которая бросилась в глаза – заинтересованный и осознанный взгляд. Второе – феноменальная память, это был очень развитый для своих лет ребёнок. Многих своих сверстников обгонял. Думаешь, вроде бы такой малыш, а как скажет, как посчитает», — вспоминала Юрышева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Пётр Гуменник в детстве Фото: fsrussia.ru

Уже в возрасте шести лет фигурист привлёк внимание именитых тренеров и даже получил приглашение в школу ЦСКА под руководством Елены Буяновой, однако семья Гуменника не планировала переезжать в Москву и приняла решение остаться в Санкт-Петербурге. Таким образом, основное развитие Петра проходило под руководством известных тренеров Алексея и Татьяны Мишиных в спортивном комплексе «Юбилейный». С семи лет он тренировался в группе Олега Татаурова и Ольги Ефимовой.

В подростковом возрасте Пётр уже активно участвовал в соревнованиях, выступая на первенстве России среди юниоров и дебютировав на этапах юниорской серии Гран-при. Значимым достижением стало его золото на юношеском олимпийском фестивале в Эрзуруме (Турция) в сезоне-2016/2017.

В 2017 году Пётр принял решение сменить наставника и начал тренироваться у Вероники Дайнеко в школе фигурного катания Тамары Москвиной. Этот шаг стал для него важным этапом, поскольку он чувствовал стагнацию в своём развитии и трудности с освоением сложных элементов, таких как тройной аксель. Чувствуя отсутствие прогресса, Пётр даже задумывался о завершении спортивной карьеры, но поддержка семьи помогла ему преодолеть этот сложный период.

«Нужно было что-то менять в жизни, а Вероника Анатольевна была ассистентом у Мишина, и я знал, к кому иду. К тому же в спортивном клубе фигурного катания Тамары Москвиной лучшие на сегодняшний день условия для тренировок в Санкт-Петербурге. Это тоже повлияло на моё решение. В академии имени Панина-Коломенкина очень много групп, фигуристы из «Звёздного льда» делят каток в «Юбилейном» с хоккеистами, а в клубе Москвиной шикарные условия», — объяснял свой выбор спортсмен в интервью «РИА Новости».

Пётр Гуменник с Вероникой Дайнеко Фото: РИА Новости

После перехода к Веронике Дайнеко Гуменник показал впечатляющий прогресс. За три месяца работы с новым тренером он не только улучшил свои физические кондиции, но и начал стабильно исполнять тройной аксель, сделав этот сложный прыжок неотъемлемой частью своих программ. Несмотря на почти полный пропуск сезона-2017/2018 из-за болезни и травм, он выступил на первенстве России, где занял восьмое место.

Сезон-2018/2019 ознаменовался серией успехов Петра на юниорских стартах. Победы на этапах юниорского Гран-при в Канаде и Словении позволили фигуристу оказаться в финале серии в Ванкувере, где он взял серебряную медаль. В феврале 2019 года он выиграл серебро на первенстве России среди юниоров. Правда, на юниорском чемпионате мира он занял лишь 10-е место.

В сезоне-2019/2020 Гуменник впервые пошёл на четверной лутц, а также дебютировал на взрослом чемпионате России, заняв седьмое место. Он продолжил успешные выступления на юниорском уровне, став серебряным призёром первенства России и бронзовым призёром юниорского чемпионата мира.

Сезон-2020/2021 стал для Петра первым на взрослом уровне. Гуменник взял бронзу на первом этапе Кубка России. Затем на этапе Гран-при Rostelecom Cup, несмотря на ошибки в произвольной программе, фигурист выиграл бронзу, исполнив тройной аксель, четверной сальхов и каскад лутц-риттбергер в короткой. На втором этапе Кубка России в Москве выиграл золото. Чемпионат России в Челябинске, омрачённый проблемами со спиной, принёс Петру седьмое место, а серебро на финале Кубка России позволило ему войти в список запасных на крупные международные старты — чемпионат мира в Стокгольме и командный турнир в Осаке.

В сезоне-2021/2022 Гуменник стартовал с победы на мемориале Дениса Тена с впечатляющим результатом в 263,14 балла. Затем на этапе серии Гран-при в Италии он занял восьмое место, а на Warsaw Cup взял бронзовую медаль. На чемпионате России фигурист занял пятое место, исполнив три четверных прыжка, но допустив ошибки на тройных акселях.

Сезон-2022/2023 ознаменовался для Петра серией медальных выступлений. Он выиграл этап Гран-при России «Московские звёзды», а также стал бронзовым призёром этапа «Бархатный сезон». На чемпионате России Пётр выиграл серебряную медаль в драматичной развязке: Гуменник лидировал после короткой программы (104,47), однако показал второй результат в произвольной (190,60). Из-за этого ученик Вероники Дайнеко и уступил золото Евгению Семененко при одинаковой сумме (295,07) — ученик Алексея Мишина выиграл за счёт более высокой оценки в произвольной программе.

«Нет, нет обиды. Мы с Женей идём, можно сказать, вровень. Когда-то я выигрывал, когда-то — он. Чемпионат России каждый год проходит — это не Олимпийские игры. Так что кому я проиграл, не столь важно. Мы с Женей просто удивились такому результату, на наших отношениях это никак не сказывается (улыбается). Всё окей», — сказал тогда Гуменник журналистам.

Конец сезона оказался для Петра удачным — он одержал победу в финале Гран-при России. И после такого драматичного года в сезоне-2023/2024 продолжил демонстрировать высокие результаты: стал бронзовым призёром третьего этапа Гран-при России в Красноярске и победил на пятом этапе Гран-при России в Самаре. На чемпионате России Гуменник стал бронзовым призёром, а финал Гран-при, проводившийся в рамках Спартакиады, пропустил из-за болезни.

В сезоне-2024/2025 Гуменник продолжил свои успехи: сначала стал серебряным призёром третьего этапа Гран-при России в Красноярске, затем занял шестое место на пятом этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге, после – выиграл на Кубке Содружества в Минске. На чемпионате России остановился в шаге от пьедестала, а затем победил на чемпионате Санкт-Петербурга и в финале Гран-при России в Красноярске. Последний триумф стал особенно значимым для Петра — ведь именно он сделал его участником олимпийского квалификационного турнира в Пекине.

Пётр Гуменник после победы в финале Гран-при России Фото: РИА Новости

Сезон-2025/2026 для Гуменника начался с победы на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга, где он набрал 303,79 балла. Затем фигурист выиграл олимпийский квалификационный турнир в Пекине с суммой 262,82 балла и обеспечил себе именную квоту на участие в Олимпиаде-2026 в Милане. В рамках подготовки к Играм ученик Вероники Дайнеко выбрал более поздние этапы серии Гран-при России: в Москве он занял третье место, а в Омске стал победителем.

В декабре Гуменник одержал свою первую в карьере победу на чемпионате России, где Пётр, как и весь текущий сезон, заходил на пять четверных прыжков в произвольной программе. В январе 2026-го фигурист в рамках подготовки к Олимпийским играм выступил на мемориале Грушмана, где уверенно победил. Фигурист продолжает тренироваться под руководством Вероники Дайнеко в Санкт-Петербурге, а также сотрудничает с тренером Рафаэлем Арутюняном, который подготовил олимпийского чемпиона Нэйтана Чена.

Достижения:

чемпион России (2026);

серебряный (2023) и бронзовый (2024) призёр чемпионата России;

двукратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025);

бронзовый призёр этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020);

бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (2020);

серебряный призёр юниорского финала Гран-при (2018);

мастер спорта России международного класса.

Пётр Гуменник и Елизавета Туктамышева Фото: Из личного архива Петра Гуменника

Личная жизнь

Фигурист не раскрывал подробности своих отношений, однако в начале 2025 года появились слухи, что Пётр встречается с чемпионкой мира и Европы Елизаветой Туктамышевой. Сама спортсменка эту информацию опровергла, однако летом она вместе с Гуменником в одно время находилась в США – 12-летняя фигуристка из Калифорнии Оливия Джун опубликовала коллаж из фотографий с Петром и Елизаветой. Тем не менее официально фигуристы никак не комментировали ни совместную поездку, ни личные отношения. Сам Пётр же говорит в первую очередь о тренировках и своей спортивной карьере.

«В начале семестра можно себе выбрать расписание, разбросать предметы так, чтобы они были с утра и вечером, чтобы днём было свободное время, окно, когда я мог бы тренироваться. И многое в моей специальности нужно делать самому, дома, не на лекциях, поэтому успеваю. Чтобы вообще ничего не делал – это редкость, мне такие дни не нравятся, я чувствую их потерянными. Я предпочитаю хоть что-нибудь делать», — рассказал Гуменник в интервью Первому каналу.

