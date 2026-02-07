«Семь квадов Малинина на Олимпиаде? Уверен, у него получится». Интервью со Львом Лазаревым

Пять четверных в произвольной программе и золото – наконец на главном старте сезона для Льва Лазарева всё сошлось! На первенстве России среди юниоров уникум из группы Сергея Давыдова на протяжении последних четырёх лет не опускается ниже топ-2, а последние два года берёт только золото. В интервью «Чемпионату» Лев рассказал, насколько он вытянулся за последние полгода, влияет ли его рост на прыжки, сообщил своё мнение о рекомендациях МОК по допуску юниоров и высказал предположения насчёт семи четверных прыжков Малинина на Олимпийских играх. О новом опыте в шоу тоже не забыли поговорить – Лев исполнял главную роль в «Щелкунчике» Евгения Плющенко на новогодних праздниках и работал вместе с Сашей Трусовой.

«Иногда я прыгаю, и Сергей Дмитриевич говорит: «Всё, хватит, достаточно»

– Насколько ты доволен тем, как прошло первенство России, если считать по 10-балльной шкале?

– В этот раз, думаю, могу поставить девять. Если бы в короткой программе выполнил вращение и дорожку на четвёртый уровень, то тогда все 10. В целом я доволен. Конечно, нужно оставить силы на финал Гран-при, там тоже нужно постараться хорошо прокатать.

– Гармонично ли складывалась подготовка к первенству России? Как провёл время после юниорского Кубка Первого канала?

– В декабре у меня было несколько шоу, катался там. Также разучивал каскады 4-4. В январе мы вышли и начали катать программы по частям, планомерно подошли к целиковым прокатам, за две недели уже всё было хорошо.

– На протяжении всего олимпийского цикла вы разыгрываете золото и серебро главного старта с Арсением Федотовым. Мотивирует ли тебя наличие такого сильного соперника?

– Конечно, здорово, что у меня есть такой классный соперник. Но сейчас, мне кажется, у нас все конкурентоспособны. Все прыгают четверные, победить может любой. У всех по три, по четыре ультра-си, соперничество идёт между нами всеми, все очень круто катаются.

– В этом сезоне, кажется, ты немного вытянулся. На сколько вырос, если не секрет?

– Мы проходим УМО каждые полгода, в июне я был 160 см, сейчас уже – 166.

– А сказывается ли это как-то на прыжках, на других элементах?

– Пока что нет, спокойно прохожу всё это. Бывает, конечно, иногда какой-то прыжок не получается, но это, скорее всего, не связано с ростом. Может просто что-то заклинить. Например, перед первенством России у меня не получался четверной сальхов, однако я не думаю, что это связано с ростом.

– Ты уже не первый год прыгаешь большое количество четверных. Бывает ли такое, что Сергей Дмитриевич тебя останавливает? Может быть, ограничивает нагрузку?

– Да, бывает, старается. Иногда я прыгаю, и он говорит: «Всё, хватит, достаточно». Потому что бывает, когда что-то не получается, могу по 500 попыток сделать. Я стараюсь к нему прислушиваться, он мне объясняет, что потом станет ещё хуже, заучу какую-нибудь ошибку, придётся в два раза дольше всё исправлять. Плюс, конечно, чтобы не было никаких травм. Мы долго с Софой [Смагиной] готовились к первенству России, за месяц нагрузки, конечно, может что-то начать болеть. Но Сергей Дмитриевич просчитал всю работу, которую нам надо было сделать, чтобы у нас всё было хорошо.

«На Олимпиаде буду очень болеть за Аделию Петросян и Петра Гуменника»

– В декабре Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации о допуске российских юниоров до мировой арены, потихоньку в других видах спорта что-то начинает меняться. Следишь ли ты за этим и сказалось ли как-то это на твоей мотивации в тренировочном процессе?

– На мотивацию это не повлияло, потому что всегда стараюсь на тренировках выкладываться. От этого зависят выступления на соревнованиях. Пока ещё ничего не ясно, рекомендации вышли. Но пока ещё никого не допустили, нет правил отбора, никто ничего не знает.

– Пока ты выступал на первенстве России, следил ли за тем, как стартовала Олимпиада в Милане?

– Сегодня смотрел командный турнир до своего проката. Мне нечего было делать, плюс я хотел следить за Олимпиадой. В этот раз мне понравилось смотреть танцы на льду. Вчера мы с Алдаром Самбуевым после своих выступлений пошли смотреть танцы, сегодня смотрел трансляцию Олимпиады, мне начало нравиться. Раньше мне казалось, что танцы – это скучно, там нет прыжков, а в этом году у всех такие зажигательные ритм-танцы, есть критерий high energy, это очень здорово смотрится.

– На Олимпиаде будешь смотреть все виды?

– Хочу посмотреть все виды, и парное катание – его тоже люблю смотреть, и одиночное – буду очень болеть за Петра Гуменника и за Аделию Петросян. Желаю им, чтобы они смогли показать хорошие прокаты, потому что на них сейчас, мне кажется, такое давление оказывается…

– Ты раньше отмечал, что тебе нравится, как выступает Илья Малинин. Как ты думаешь, у него получится собрать семь четверных прыжков на Олимпиаде?

– Я уверен, что у него всё получится. Мне кажется, он максимально во всём уверен, и в четверном акселе – тоже. В короткой, думаю, он тоже его сделает. Это тот человек, который двигает фигурное катание вперёд, он показывает, что всё возможно.

«Много катались с Сашей Трусовой, она была Мари, я — Щелкунчик»

– Как ты оказался в касте шоу Евгения Плющенко и понравился ли тебе этот опыт?

– Сергею Дмитриевичу [Давыдову] написал Евгений Викторович, предложил поучаствовать в шоу. Мы согласились, потому что это интересно, плюс, мне кажется, соревнованиям это тоже очень помогает. Мне очень понравилось. За эти три дня очень устал, была объёмная роль. Также я прыгал в номерах четверной тулуп, потом ещё решил попрыгать тройной аксель. На шоу всё совершенно по-другому: нет никакого волнения, наоборот, нужно показать свою роль.

Мы там подружились со всеми, было очень весело. В начале шоу нас вывозили на лёд в сундуке, нас там сидело несколько человек внутри, сидели и болтали (улыбается).

– В шоу были только сольные выходы или какие-то ещё парные номера?

– С Сашей Трусовой мы много катались. Она была Мари, а я – Щелкунчик, у этих героев много взаимодействий.

– Быстро ли вы сработались в шоу?

– Да, всё нормально. Мы оба находились на льду, я что-то делаю, Саша что-то делает, у нас не было каких-то очень сложных вещей в паре. Мы немного разговаривали, Саша – очень добрый человек, мне очень понравилось с ней выступать.

Лев Лазарев в образе Щелкунчика с ученицей Евгения Плющенко Марией Мазур Фото: Из личного архива Марии Мазур

– В этом году тебе предстоит сдавать ЕГЭ. Уже известно, какие предметы будешь?

– Восьмой и девятый класс я окончил экстерном за один год, в ЕГЭ три предмета буду сдавать досрочно. И ещё два предмета – в основной период. 24 марта уже будет русский язык.

– А вдруг в этом году тоже попадёшь на взрослый Кубок Первого канала…

– А я посмотрел, там по датам не совпадает (улыбается). В целом к досрочным предметам уже готов нормально. Буду сдавать русский язык, английский и базовую математику досрочно, а в основной период – биологию и обществознание.

– Планируешь поступать в спортивный вуз или куда-то ещё?

– Хочу, чтобы было и спортивное образование, и какое-то ещё, кроме него. Думал пойти на юриспруденцию, но пока конкретное направление и вуз не выбрал.

– Пётр Гуменник сдавал ЕГЭ семь раз, некоторые экзамены пересдавал, чтобы улучшить результат. Ты планируешь сдавать один раз? Или хочется добиться максимума, как и на соревнованиях?

– Даже не знаю. Мне нужно просто набрать баллы для поступления. Потом если смогу поступить, то не буду пересдавать ещё несколько раз, потому что на это нужны силы и время.