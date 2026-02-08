Биография Аделии Петросян: карьера и жизнь российской фигуристки и участницы ОИ-2026

Основная информация



Аделия Тиграновна Петросян

Дата рождения: 5 июня 2007 года

Место рождения: Москва

Возраст: 18 лет

Рост: 152 см

Семейное положение: не замужем

Вид спорта: фигурное катание

Дисциплина: женское одиночное катание

Биография

Будущая трёхкратная чемпионка России и участница Олимпийских игр в Милане родилась в интернациональной семье Тиграна и Полины Петросян: её отец родом из Армении, а мать — русская. Увлечение фигурным катанием проявилось у Аделии очень рано. Уже в два (!) года она выразила желание встать на коньки, но родители посоветовали единственной дочери в семье немного подождать — хотя бы до четырёхлетнего возраста. Что необычно — вдохновением для неё служили выпуски телепроекта «Ледниковый период».

«Я сама в два года попросила меня поставить на коньки. Это было слишком рано, поэтому мы подождали ещё пару годиков, и, когда мама поняла, что я всё-таки хочу встать на коньки, меня поставили. Потом пошло-поехало. Если я не ошибаюсь, то как-то раз увидела передачу «Ледниковый период». Взрослые выступали, мне прямо понравилось, как они катались, делали поддержки. И мне тоже захотелось попробовать. Мой детский разум захотел», — рассказывала Петросян «Дому Москвы в Ереване».

Аделия Петросян с мамой Фото: Из личного архива Аделии Петросян

До Аделии в семье спортсменов не было. Мама занята карьерой своей дочери, а у отца медицинское образование, он занимается медицинским оборудованием:

«У мамы в данный момент главная роль – мамы спортсменки. Это очень много сил и времени отнимает, я ей благодарна. У папы медицинское образование, сейчас он занимается медицинским оборудованием. Спортсменов у нас не было в семье, но мама и папа очень хорошо двигаются, танцуют. Так что можно сказать, что в плане спорта с меня всё началось», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Петросян.

Спортивная карьера

Свой путь в фигурном катании Аделия начала не в группе Этери Тутберидзе. Петросян сначала оказалась в школе «Москвич» – сейчас это отделение на Волгоградском проспекте носит название «Легенда». Первым тренером Аделии стала Ирина Страхова – она работала с Элизабет Турсынбаевой, Кариной Акоповой и многими другими фигуристами, которые добились немалых успехов.

«С самого детства она выделялась, во-первых, горящим взглядом. Ей нужно было быть лучшей, обратить на себя внимание… Помню, как она скребла пальцем по руке Ирины Борисовны со словами: «Посмотрите, так?» Во-вторых, у неё всегда был боевой характер, она очень требовательна к себе и к тому, что делает. Работа с ней была всегда очень интересная и динамичная», — сказал Алексей Шемет, один из первых тренеров Аделии, «Чемпионату».

В группе Страховой фигуриста дошла до третьего спортивного разряда, выучила все тройные прыжки и каскады 3-3. В итоге в марте 2019 года Петросян прошла просмотр у Этери Тутберидзе — при этом мама фигуристки отговаривала её от этого перехода:

«Я всегда знала, что мне нужен жёсткий тренер на катке. Я вообще легко воспринимаю критику. Мне можно сказать всё что угодно, и я как-то с этим справлюсь, ха-ха. Когда я решила перейти к Этери Георгиевне, мама пыталась меня остановить. Она говорила, что меня не возьмут с моим сложным характером. Но я была полна решимости попасть в «Хрустальный» и знала, что это место подходит мне и что я смогу там остаться», — приводит слова Петросян портал «Про Город».

Аделия Петросян и Этери Тутберидзе Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Сезон-2019/2020 фигуристка начала с пятого места на первом этапе Кубка России, затем заняла третье место на втором этапе. В начале февраля стала шестой на первенстве России среди юниоров, в финале Кубка страны — третьей, а на первенстве Москвы взяла серебро. В сезоне-2020/2021 Аделия стартовала с победы на третьем этапе Кубка России среди юниоров. На первенстве России среди юниоров выиграла серебряную медаль, в финале Кубка оказалась третьей.

С сезона-2021/2022 Петросян получила возможность участвовать в международных соревнованиях среди юниоров — и успела зацепить два этапа серии Гран-при: в Кошице (Словакия) исполнила четверной тулуп и стала бронзовым призёром, а в Любляне (Словения) — одержала победу. В декабре Аделия должна была выступить в финале Гран-при, однако турнир было отменён. В ноябре на пятом этапе Кубка России заняла второе место и впервые исполнила четверной риттбергер, ранее одиночницами не исполнявшийся! На чемпионате России – 2022 стала четвёртой, чисто исполнив два чистых четверных риттбергера. Позже результат соревнования был изменён, в связи с чем Петросян оказалась бронзовым призёром турнира. В январе 2022 года Аделия неудачно выступила на первенстве России среди юниоров, став пятой, в феврале в финале Кубка России заняла второе место.

В сезоне-2022/2023 Петросян уже была в основном составе взрослой сборной России. В октябре она победила на втором этапе Гран-при России в Сочи и впервые исполнила тройной аксель. На чемпионате России – 2023 стала пятой. В январе на Кубке Первого канала выступила с произвольной программой, где исполнила тройной аксель и четверной тулуп. В финале Гран-при России Аделия стала победительницей.

Сезон-2023/2024 начала с выступления на контрольных прокатах сборной. Петросян взяла золото на обоих своих этапах Гран-при России, а затем и на чемпионате страны завоевала чемпионский титул. На чемпионате России по прыжкам в индивидуальном турнире заняла второе место, уступив титул 12-летней Маргарите Базылюк.

В следующем сезоне Аделия продолжила свой победный путь: победила на этапах Гран-при России в Казани и в Москве, затем вновь выиграла чемпионат России – 2025, а в феврале — и финал Гран-при России. По ходу сезона стало известно, что российские фигуристы всё же смогут выступить на Олимпийских играх. Петросян как сильнейшая одиночница страны была выбрана единственной участницей женского турнира в рамках квалификационного отбора на Олимпийские игры в Милане.

Аделия Петросян Фото: Mahesh Kumar A./AP/ТАСС

В межсезонье Аделия получила серьёзную травму, из-за которой она потеряла все свои элементы ультра-си и даже думала отказаться от выступления на квалификационных соревнованиях. Однако Петросян всё же поехала в Пекин и выиграла турнир, получив именную квоту для выступления на Олимпиаде-2026.

В сентябре фигуристка выступила на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге, затем начала постепенно восстанавливать свои элементы ультра-си.

В октябре выиграла этап Гран-при России в Магнитогорске, однако упала при попытке исполнения четверного тулупа. В ноябре стала победительницей этапа Гран-при России в Москве и снова упала с четверного тулупа. Спустя неделю выступила с произвольной программой вне конкурса на Гран-при России в Омске и наконец-то сделала два четверных тулупа. На чемпионате России – 2026 Аделия исполнила тройной аксель в короткой программе, а в произвольной уступила Алисе Двоеглазовой, но по сумме баллов стала трёхкратной чемпионкой России.

В начале декабря 2025 года Петросян приняла приглашение на Олимпийские игры в Милане — она станет единственной российской участницей женского личного турнира.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Достижения:

трёхкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026);

трёхкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025);

бронзовый призёр чемпионата России (2022);

обладательница двух медалей юниорской серии Гран-при: золота этапа в Словении 2021 года и бронзы этапа в Словакии 2021 года;

серебряный призёр первенства России среди юниоров (2021);

победительница (2025) и серебряный призёр чемпионата России по прыжкам (2024).

Личная жизнь

Аделия не привыкла делиться подробностями своей личной жизни, поэтому никакой информации о каких-либо отношениях спортсменки нет. Помимо фигурного катания, фигуристка любит танцы, раскрашивать картины по номерам. Также она обожает читать книги. Одно из любимых произведений Петросян — четырёхтомный роман-эпопея «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Аделия как-то говорила, что ей близок образ Наташи Ростовой, а ещё очень нравятся стихи Цветаевой и Ахматовой.

Аделия Петросян Фото: Из личного архива Аделии Петросян

По своему ритму жизни фигуристка скорее жаворонок, потому что легко встаёт по утрам:

«У меня есть такая особенность: я могу без будильника просыпаться точно по времени, когда надо. Ещё бывает, что я просыпаюсь сама в одно и то же время, например, в 7.07. И так может долго продолжаться, пока я случайно не встану в другое время», – приводит «Мир фигурного катания» слова Петросян.

У Аделии есть домашний питомец – йоркширский терьер по кличке Альма, который иногда сопровождает её на соревнованиях. Фигуристка утверждает, что её четвероногий друг выглядит как «масипусечка», и часто делится совместными снимками со своим любимцем.

Аделия Петросян и её собака Альма Фото: Из личного архива Аделии Петросян

Страницы в социальных сетях