«Фурнье Бодри и Сизерон — что-то неземное». Интервью с будущими звёздами в танцах на льду

Зоя Пестова и Сергей Лагутов подвели итоги первенства России и поделились мыслями о своих фаворитах на Олимпиаде.

Параллельно с Олимпийскими играми проходило первенство России среди юниоров в Саранске – и турнир в танцах на льду сложился очень непредсказуемо. С серебром из Мордовии уехали ученики Ирины Жук и Александра Свинина Зоя Пестова и Сергей Лагутов.

Зоя и Сергей уже три сезона катаются вместе, в прошлом году они выиграли бронзу на главном старте и финал Гран-при, но путь к медалям в этом сезоне серьёзно усложнился – травмы и трудности преследовали весь сезон. За неделю до старта Зоя получила рассечение колена на тренировке, однако пара приняла решение выступать. В итоге всё сложилось как нельзя лучше.

В интервью «Чемпионату» юные фигуристы подвели итоги турнира, с которого чуть не снялись, рассказали о подготовке программ на этот сезон, а также поделились мыслями, что им нравится из постановок в нынешних танцах на льду.

«Есть фраза, что с большой силой приходит большая ответственность – и это правда так»

– Как вы оказались в танцах на льду и встали в пару?

Зоя: Бо́льшую часть жизни я прокаталась в Кирове, а в Москву переехала, потому что случилась травма. Не каталась около полугода, решила закончить, так как боялась выйти на лёд. Но родители настояли на том, чтобы я попробовалась в Москве, большое им спасибо, я на тот момент уже не видела себя фигуристкой. Пробовалась в группе у Ирины Владимировны и Александра Васильевича, и меня взяли.

До танцев на льду занималась одиночным катанием, в Кирове этот вид совсем не развит, каталась на уровне двойных прыжков, а потом в восемь лет перешла в танцы.

Сергей: В танцы я перешёл неожиданно для себя. Заканчивал с одиночным на год, потом выходил, мне все говорили: «Иди в танцы». В этом виде я достаточно давно, лет семь уже. Катался сначала с одной партнёршей достаточно долго, потом перешёл в группу к Ирине Владимировне и встал с другой партнёршей.

Затем так получилось, что мы с Зоей остались вдвоём без партнёров в один момент – и начали пробовать кататься вместе, сразу начало получаться, всё пошло хорошо.

– Вы катаетесь вместе три сезона – и три раза подряд чемпионат России проходит в Саранске. Можете ли сравнить эти три турнира между собой? Или в целом от одного места всегда одни и те же ощущения?

Сергей: Да нет, разные ощущения, я бы сказал. Дебютное первенство для меня было открытием, первый настолько важный старт. Это было что-то новое. Во втором сезоне уже понимал, что происходит.

Зоя: Все три первенства здесь складывались удачно, у нас были чистые прокаты. В первом совместном сезоне у нас не было никаких ожиданий, мы просто должны были себя показать. Вообще, было хорошо, что с первого же совместного сезона отобрались на Россию. На втором первенстве было уже потяжелее.

Сергей: Да, было более волнительно.

Зоя: Есть фраза, что с большой силой приходит большая ответственность – и это правда так. Ты уже понимаешь, что на вас ставят, надо лучше показывать себя.

Сергей: Нужно демонстрировать, что мы можем бороться за призовые места, показывать высокий уровень. Это добавляет нервов. В прошлом году на произвольный танец было тяжело выходить, а сейчас всё прошло очень спокойно – на ритм-танец выходили без нервов, на произвольный — тоже достаточно уверенно.

Зоя Пестова и Сергей Лагутов на главном старте сезона год назад Фото: fsrussia.ru

«Когда лежала на операционном столе, нам сказали, что с этим нельзя кататься»

– Вот эта внезапная травма незадолго до соревнований вообще никак не повлияла на настрой?

Зоя: Если честно, это облегчило ситуацию. Когда есть что-то, на что ты можешь отвлечься и не думать только о программе, это работает в плюс. Все, кто здесь катается, всё умеют, делают на отлично на каждой тренировке, а на старте решают голова и настрой. Сейчас я думала о том, как бы поставить ногу, это не давало другим мыслям залезть в голову – и это повлияло в хорошую сторону.

Сергей: У меня так же. Случилась резкая ситуация, это заставило переключиться, добавить больше контроля, внимательнее заходить в поддержки, чтобы не тревожить ногу Зои. Помогло отвлечься.

Зоя: Тяжело было только на прошлой неделе, когда это случилось. Были эмоциональные качели, когда лежала на операционном столе, нам сказали, что с этим нельзя кататься. Я поняла, что мы не катаемся, потом через пять минут говорят, что можно кататься. Я то в слёзы, то обратно (улыбается).

Потом мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю. Когда вышла на лёд и раскаталась, поняла, что всё хорошо.

Сергей: Спокойно стало, когда сюда приехали, потренировались.

– Тренеры в этой ситуации скорее выступали за то, чтобы поберечься, или поддержали ваше решение кататься?

Сергей: Мне кажется, они спокойно отнеслись бы к любому исходу, они просто нас поддерживали и помогали выйти сюда. Большое спасибо им за это. Всё было без паники, они очень помогли нам.

Зоя: Говорили: «Выйдем, попробуем, а там как будет, так будет». Всё зависело от моего состояния, очень грамотно всю эту ситуацию разрешили.

– Весь этот сезон для вашей пары непростой – пришлось переносить этапы Гран-при, не всё складывалось хорошо на соревнованиях. Как удалось пройти через неудачи и собраться на главный старт?

Зоя: Если говорить о финальной точке, то сейчас есть такое приятное чувство, что всё было не зря.

Сергей: Да, мы вместе через всё прошли, друг друга поддерживали на этом пути, вместе с тренерами проходили через все взлёты и падения. Рады, что важный старт закончился для нас хорошо.

Зоя: Возвращаясь к сезону, да, травмы – это неприятно, но все эти ошибки, на соревнованиях в том числе, были связаны со смазанной подготовкой. Но главное, что в нужный момент в нужном месте всё сложилось.

Сергей: Из этих ошибок мы вынесли для себя уроки, поняли, что нужно исправлять.

«Выход во взрослые? Пока не затрагивали эту тему с тренерами»

– Как сейчас функционирует ваша тренерская команда в плане распределения ролей? В последнем сезоне у бортика начала замечать на юниорских соревнованиях не только Ирину Жук и Александра Свинина, но ещё и Анастасию Шпилевую.

Сергей: Она работает со всеми парами, максимально включена в тренировочный процесс, много своего привносит и юниорским, и мастерским парам. Мы её очень любим. Программы нам ставит Ирина Владимировна, а потом всем тренерским штабом их корректируем, ищем что-то новое, добавляем что-то.

– Уже третий год подряд ритм-танец представляет собой дискотеку, меняются только десятилетия. Насколько тяжело было вам искать музыку из 90-х и как в целом относитесь к этой тенденции?

Сергей: Наверное, есть такое, что немного хочется нового, но нам нравится музыка, которую подобрали тренеры, они с ней попали в точку. Это не что-то заезженное, для нас это новое. Нет ощущения, что мы делаем одно и то же.

Зоя Пестова и Сергей Лагутов Фото: fsrussia.ru

– Музыку к произвольному танцу тоже подобрали тренеры?

Сергей: Да, музыку подобрали тренеры, нам она сразу же понравилась.

Зоя: Сначала мы были немного в шоке, когда послушали вместе с тренерами – музыка мощная, сильная, там есть часть со сложным ритмом. Поняли, что нужно соответствовать этой музыке, её нужно выкатывать.

Сергей: При первом прослушивании ощущения были до мурашек, нужно было постараться, чтобы выкатать эту программу.

Зоя: В процессе постановки всё складывалось хорошо, мы поняли, что это можно выкатать, что мы это сделаем.

– В следующем сезоне планируете выходить во взрослые или ещё есть возможность покататься по юниорам?

Сергей: По возрасту я ещё прохожу, мы можем кататься в юниорах ещё сезон.

Зоя: Мы с тренерами не затрагивали эту тему, пока идёт сезон.

Сергей: Ещё финал Гран-при впереди, думаю, с этим позже разберёмся. Даже мыслей об этом не было.

– Сейчас в российских танцах на льду очень выросла конкуренция – что во взрослых, что в юниорах. Вы чувствуете, что вам необходима конкуренция, или не обращаете внимания на соперников?

Зоя: Конкуренция — это 100-процентный плюс, по моему мнению, даже если брать нашу группу. Мы катаемся на льду с нашими мастерскими парами и тянемся за ними. Если брать ребят в нашем разряде, то мы на всех смотрим, всё отмечаем. Всё это заряжает нас.

Сергей: Выделяем сильные стороны пар, которые с нами катаются, становимся лучше засчёт этого. Конкуренция нам помогает.

– Можете как-то охарактеризовать пары, с которыми работаете вместе? Какие сильные качества стараетесь от них брать?

Сергей: Все наши ребята очень работоспособные, хорошо, что мы с ними на льду катаемся. Видно, что они делают лучше нас, всегда есть то, что можем отметить и взять для себя, чтобы становиться лучше с каждым днём.

Зоя: Видно, что это мастерские пары зрелые, матёрые. Мы тянемся за ними, соответствуем. Круто наблюдать за всем этим, в каком-то смысле, это немного другой подход к тренировкам. Всегда можем спросить совет.

«Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон? Может быть, это банально, но это правда что-то неземное»

– Параллельно с первенством России стартовала Олимпиада. Успевали ли следить за командным турниром и планируете ли дальше её смотреть?

Сергей: Да, планируем.

Зоя: Естественно (улыбается). Вчера с одного устройства смотрела Олимпиаду, с другого – произвольную программу девушек.

– Есть ли какие-то пары или, возможно, отдельные программы, которые запомнились с международного уровня?

Сергей: Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон. Это непередаваемые ощущения, как они катаются, как чувствуют друг друга…

Зоя: Может быть, это банально, но это правда что-то неземное.

Сергей: Очень нравится. Хотелось бы прийти к чему-то такому, но своему.

Зоя: Мне кажется, это какая-то эталонная постановка, можно смотреть даже в замедленной съёмке, и не будет ничего, к чему можно было бы придраться. Это очень круто (улыбается).

– Следите ли вы за другими видами фигурного катания, кроме танцев? Возможно, будете болеть за кого-то на Играх?

Сергей: Со многими знаком, давно нахожусь в этом виде спорта, болею, поддерживаю. Во всех видах в России, да и в мире, многих знаю лично.

Зоя: В парах болею за грузин Анастасию Метёлкину и Луку Берулаву, хотелось бы для них хорошего результата. Из мальчиков – Илья Малинин, Ника Эгадзе в этом сезоне показал большой рост, хочется, чтобы у него тоже всё сложилось. В женском одиночном – Каори Сакамото. Это легенда (улыбается).