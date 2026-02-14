Биография Михаила Шайдорова: всё о жизни нового олимпийского чемпиона — 2026

Знакомимся с героем Игр в Милане, который обошёл самого Илью Малинина и увёз в Казахстан первое в истории золото.

Основная информация

Михаил Станиславович Шайдоров



Место рождения: Алма-Ата, Казахстан

День рождения: 25 июня 2004 года

Возраст: 21 год

Рост: 174 см

Вид деятельности: студент

Вид спорта: фигурное катание

Дисциплина: мужское одиночное катание

Биография

Михаил Шайдоров — 21-летний фигурист, выступающий в мужском одиночном катании. Он вошёл в историю как первый олимпийский чемпион из Казахстана, взяв золотую медаль на Играх-2026 в Милане.

Детство и семья

Михаил Шайдоров появился на свет 25 июня 2004 года в городе Алма-Ата, Казахстан. Заниматься фигурным катанием он начал довольно поздно по меркам этого вида спорта — в пять лет под руководством своего отца Станислава Шайдорова, многократного чемпиона Казахстана.

Папа спортсмена привёл его на каток в «Рамсторе», но будущий олимпийский чемпион не проникся фигурным катанием и заменил его на спортивную гимнастику. Однако спустя 1,5 года Михаила потянуло на лёд — по его признанию, он очень захотел кататься на коньках.

Таким образом, регулярные занятия Шайдоров начал в возрасте семи лет.

Михаил Шайдоров Фото: Jurij Kodrun/Getty Image

Спортивная карьера

Когда же Михаилу исполнилось 14, его семья переехала из Казахстана в Россию — сначала в Москву, а затем и в Сочи, где в 2018 году началось сотрудничество фигуриста с первым российским олимпийским чемпионом Алексеем Урмановым.

Причиной смены локации послужили недостаточные условия для воспитания звезды мирового масштаба — в частности, не хватало хорошего льда, а в Сочи после Олимпиады-2014 инфраструктура для фигурного катания была более чем развита.

Первые значимые успехи в карьере Шайдорова начались в 2022 году. Ещё будучи юниором, он выиграл серебро чемпионата мира. После короткой программы Михаил находился на восьмом месте, но с помощью уверенного проката в произвольной он стал вторым по сумме баллов. Уступил он лишь Илье Малинину, которого сенсационно обошёл на Олимпиаде в Милане.

Выступления во взрослых

До наград во взрослых фигурист добрался только в сезоне-2023/2024, однако настоящий прорыв случился в следующем году. Спортсмен не смог показать высокие результаты в серии Гран-при (за исключением серебра на этапе в Китае) и остался пятым в финале. Зато он выиграл чемпионат четырёх континентов, взял бронзу на Азиатских играх, а также серебряную награду взрослого чемпионата мира.

В Бостоне в произвольной программе Михаил выполнил свой коронный каскад из тройного акселя и четверного сальхова через ойлер, также приземлил четверной лутц, квад-тулуп, каскад 4+3 из тулупов. Он набрал 192,70 балла, в сумме — 287,47.

Тренер фигуриста Алексей Урманов отметил бойцовский характер подопечного:

«Я ему вчера после произвольной сказал: «Слушай, ты мужик настоящий». Он уже проявляет, вернее, продолжает проявлять свои бойцовские качества, свой характер. Он показывает хорошее катание, доказывает из турнира в турнир, что мы здесь не просто так, а что мы действительно сильные. Спортсмен должен говорить об этом своими выступлениями, своими прокатами, что, в принципе, Мишка и делает», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Олимпийский сезон

Перед Олимпиадой в Милане Шайдоров фигурировал лишь как один из фаворитов в борьбе за медали серебряного или бронзового достоинства, главным претендентом на золото оставался Бог квадов Илья Малинин, который собирался исполнить семь четверных прыжков в одной программе, включая аксель 4,5.

Подготовка Михаила велась в соответствии с этим — Урманов рассказывал, что собирает ученику конкурентноспособный контент, однако, очевидно, никто не рассчитывал выиграть Игры — единственное золото в этом году Шайдоров взял на мемориале Дениса Тена — на других стартах показать максимум не удавалось.

Михаил Шайдоров с тренером Алексеем Урмановым Фото: РИА Новости

И всё же Алексей заявлял: «Мы очень сильно хотим беречь магическую энергию».

Вероятно, удача и невероятные усилия самого фигуриста сыграли на результат.

В короткой программе в Италии Михаил исполнил четверной лутц в каскаде с тройным тулупом. Вторым прыжком он показал тройной аксель, а уже во второй половине проката успешно пошёл на квад-тулуп. Заработал Шайдоров 92,94 балла.

В произвольной фигурист отошёл от своей заявки и сделал «пятиквадку». Его контент выглядел так: 3A+1Eu+4S, 4Lz (на минус), 4T, 4F, 4T+3T, 3A, 3Lz+2A. Судьи поставили Михаилу 198,64 балла.

Итоговая сумма составила 291,58 — этого хватило для завоевания золота.

Достижения

Михаил Шайдоров стал первым олимпийским чемпионом из Казахстана.

Из других значимых наград у него имеются:

серебро чемпионата мира (2025);

золото чемпионата четырёх континентов (2025);

серебро (2024) и бронза (2023) Гран-при Китая;

бронза Азиатских игр (2025);

золото чемпионата Казахстана (2020, 2021, 2022, 2023, 2024);

серебро чемпионата мира среди юниоров (2022).

Рекорды

В 2022 году Михаил стал серебряным призёром юниорского чемпионата мира. Это была первая медаль Казахстана на юниорских мировых первенствах по фигурному катанию. В 2025 году Шайдоров принёс Казахстану третье в истории страны серебро чемпионатов мира. До него второе место в 2013 году занял Денис Тен, а затем его успех в 2019 году повторила фигуристка Элизабет Турсынбаева.

Фигурист первым в мире исполнил каскад из тройного акселя и четверного тулупа и каскад из тройного акселя и четверного сальхова через ойлер. Последняя комбинация позволила ему победить признанного гения техники Илью Малинина. Михаил стал первым в истории спортсменом, представляющим Казахстан, которому удалось взять золотую медаль Олимпийских игр в фигурном катании.

Михаил Шайдоров Фото: РИА Новости

Личная жизнь

Михаил Шайдоров и Илья Малинин знакомы с юниорских стартов, их отношения можно назвать дружескими. На Олимпиаде представитель Казахстана поддержал американца после неудачного проката произвольной программы.

Кумиром Шайдорова в мире спорта является двукратный олимпийский чемпион из Японии Юдзуру Ханю. О личной жизни фигурист не привык распространяться — поэтому информации о том, состоит ли он в отношениях с кем-то, в открытом доступе нет.

На данный момент основным видом деятельности Михаила, помимо фигурного катания, является учёба. А его хобби стала музыка.