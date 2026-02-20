Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Алиса Лью, биография фигуристки: возраст, семья, награды, уход и возвращение, победа на Олимпиаде-2026

Биография Алисы Лью: всё о жизни новой двукратной олимпийской чемпионки — 2026
Анастасия Матросова
Алиса Лью
Комментарии
Рассказываем историю американки, которая перевернула представления о том, как можно побеждать в фигурном катании.
Алиса Лью

Место рождения: Кловис, Калифорния, США
День рождения: 8 августа 2005 года
Возраст: 20 лет
Рост: 158 см
Вид деятельности: выпускница старшей школы
Вид спорта: фигурное катание
Дисциплина: женское одиночное катание

Алиса Лью – 20-летняя фигуристка, выступающая в женском одиночном катании. Алиса стала первой в истории США фигуристкой-одиночницей, которая взяла два золота Олимпийских игр.

Детство и семья

Алиса Лью появилась на свет 8 августа 2005 года в Кловисе (штат Калифорния). Её отец эмигрировал в США из Китая после событий на площади Тяньаньмэнь. У Алисы есть три сестры и брат, Артур Лью воспитывает всех в одиночку. По профессии он юрист, занимается адвокатской деятельностью в Окленде.

Алиса Лью

Алиса Лью

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Известно, что Алиса родилась при помощи суррогатного материнства, яйцеклетку пожертвовала анонимный донор.

Заниматься фигурным катанием Алиса Лью начала в пять лет, отец привёл её в St. Moritz Ice Skating Club, он был поклонником знаменитой американской фигуристки Мишель Кван. Первым тренером Алисы стала Лаура Липецки.

Спортивная карьера

С юных лет Алиса начала показывать высокие результаты и выигрывать чемпионат США по своему возрасту. Отец всецело занимался карьерой дочери, он отмечал, что потратил на фигурное катание баснословные деньги – от $ 500 тыс. до $ 1 млн.

В сезоне-2019/2020 Алиса дебютировала на международном юниорском уровне. Она исполняла два элемента ультра-си – четверной лутц и тройной аксель. В тот год основными соперницами американки были ученицы Этери Тутберидзе, среди которых – Камила Валиева. На главных стартах сезона – финале Гран-при и юниорском чемпионате мира Камила была сильнее, но Алиса не выпадала из тройки – серебро ФГП, бронза ЮЧМ. Затем в период коронавируса фигуристка начала расти и столкнулась с пубертатом, ей пришлось справляться с новым телом и заново подходить к сложным элементам.

Дарья Усачёва, Камила Валиева, Алиса Лью на ЮЧМ-2020

Дарья Усачёва, Камила Валиева, Алиса Лью на ЮЧМ-2020

Фото: РИА Новости

В олимпийский сезон-2021/2022 Алиса вышла во взрослые. Из элементов ультра-си она продолжила исполнять только тройной аксель, но не всегда успешно. В этот период Лью несколько раз поменяла тренеров – уходила от Лауры Липецки к Ли Баркеллу, затем – к Массимо Скалли и Джереми Эбботу, а за 85 дней до ОИ-2022 в Пекине отправилась к Кристи Кролл.

Какого-то бешеного успеха эти метания не принесли: Алиса стала лишь седьмой на этой Олимпиаде. Затем после отстранения российских спортсменов фигуристка приняла участие в ЧМ в Монпелье и заняла там третье место.

Уход из спорта и возвращение

После бронзы чемпионата мира Алиса решила завершить спортивную карьеру в возрасте 16 лет, чтобы начать обычную жизнь. Решение Лью принимала самостоятельно, не советуясь с отцом.

Зимой 2024 года стало известно, что Алиса возвращается в спорт. По «правилу возвращенцев» она получила право на два этапа Гран-при ISU, поскольку в последние 10 лет у неё было высокое место на чемпионате мира.

Материалы по теме
«Продолжение следует…» Как соперница Валиевой возобновляет карьеру, пропустив два сезона
«Продолжение следует…» Как соперница Валиевой возобновляет карьеру, пропустив два сезона

В сезоне-2024/2025 состоялось возвращение Алисы. Поначалу оно вовсе не было триумфальным: на этапах Гран-при она стала четвёртой и шестой, не отобравшись в финал, на чемпионате США проиграла Эмбер Гленн, а на чемпионате четырёх континентов финишировала четвёртой. Но звёздный час настал на домашнем чемпионате мира в Бостоне – там Алиса откатала обе программы чисто, выиграла и короткую, и произвольную, обеспечив себе первую крупную взрослую победу на международном уровне.

В олимпийский сезон Алиса входила в числе фаворитов, многие отмечали её стабильную нервную систему как козырь в борьбе за медали Олимпиады. В начале сезона Лью представила неудачную произвольную программу под Lady Gaga, после чего временно вернулась к старой постановке под песни Донны Саммер. Пришлось возвращаться и к старой короткой программе: рэпер d4vd, под композицию которого каталась Алиса, стал подозреваемым в убийстве, в его багажнике нашли труп 15-летней девушки.

Материалы по теме
Американка Лью не хочет биться за золото Олимпиады? Что показала одна из соперниц Петросян
Американка Лью не хочет биться за золото Олимпиады? Что показала одна из соперниц Петросян

Метания с программами не сильно сказались на уверенности в выступлениях – серебро и золото этапов Гран-при, золото финала Гран-при Алиса взяла благодаря стабильности и уверенному катанию. На чемпионате США Лью взяла серебро и отобралась в олимпийскую команду своей страны.

На Олимпиаде в Милане Алиса начала выступления с командного турнира, где откатала короткую программу и принесла сборной девять баллов, этот вклад помог США взять золото. В женском личном турнире Алиса стала третьей в короткой программе и чище всех конкуренток откатала произвольную программу, это и принесло ей второе олимпийское золото в карьере.

Достижения

Алиса Лью стала первой олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании из США со времен Сары Хьюз (Солт-Лейк-Сити, 2002). Также она первая фигуристка в истории женского одиночного, которой удалось выиграть два золота на одной Олимпиаде.

Другие значимые награды Алисы на данный момент:

  • золото чемпионата мира (2025), бронза чемпионата мира (2022);
  • золото финала Гран-при (2025);
  • золото командного чемпионата мира в составе сборной США (2025);
  • золото чемпионата США по взрослым (2019. 2020), серебро чемпионата США (2025, 2026);
  • бронза чемпионата мира среди юниоров (2020);
  • серебро юниорского финала Гран-при (2019).

Рекорды

Алиса Лью установила несколько национальных рекордов, когда ещё выступала по новисам и юниорам. В 2019 году Алиса стала первой фигуристкой в истории, которой удалось исполнить в одной программе тройной аксель и четверной прыжок (лутц) – это произошло на этапе Гран-при ISU среди юниоров в Лейк-Плэсиде.

Алиса Лью

Алиса Лью

Фото: РИА Новости

По юниорам Алиса устанавливала различные возрастные рекорды. Она является самой молодой чемпионкой США в истории страны, в сезоне-2018/2019 побила достижение Тары Липински.

В 2018 году Алисе ещё по новисам удалось исполнить тройной аксель на международных соревнованиях, она стала самой молодой девушкой, которой покорился этот прыжок на международном уровне. Также Алиса – четвёртая в США фигуристка, сделавшая чистый тройной аксель (после Тони Хардинг, Мирай Нагасу и Кимми Майсснер).

Личная жизнь

Алиса Лью выделяется среди фигуристок своим ярким имиджем. В последние годы она ежегодно осветляет часть волос, прибавляя кольца: «Три года назад я сделала одну полосу сверху на волосах, а затем отрастила волосы. Через год я сделала еще одну, и это напомнило мне дерево. На третий год я сделала ещё один круг. Каждый год я делаю новое кольцо. Я хочу выглядеть как дерево».

Сейчас Лью получает образование в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, фигуристка изучает психологию. В профайле ISU в числе хобби Алиса указала танцы и компьютерные игры.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android