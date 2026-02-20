Биография Алисы Лью: всё о жизни новой двукратной олимпийской чемпионки — 2026

Рассказываем историю американки, которая перевернула представления о том, как можно побеждать в фигурном катании.

Алиса Лью



Место рождения: Кловис, Калифорния, США

День рождения: 8 августа 2005 года

Возраст: 20 лет

Рост: 158 см

Вид деятельности: выпускница старшей школы

Вид спорта: фигурное катание

Алиса Лью – 20-летняя фигуристка, выступающая в женском одиночном катании. Алиса стала первой в истории США фигуристкой-одиночницей, которая взяла два золота Олимпийских игр.

Детство и семья

Алиса Лью появилась на свет 8 августа 2005 года в Кловисе (штат Калифорния). Её отец эмигрировал в США из Китая после событий на площади Тяньаньмэнь. У Алисы есть три сестры и брат, Артур Лью воспитывает всех в одиночку. По профессии он юрист, занимается адвокатской деятельностью в Окленде.

Алиса Лью Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Известно, что Алиса родилась при помощи суррогатного материнства, яйцеклетку пожертвовала анонимный донор.

Заниматься фигурным катанием Алиса Лью начала в пять лет, отец привёл её в St. Moritz Ice Skating Club, он был поклонником знаменитой американской фигуристки Мишель Кван. Первым тренером Алисы стала Лаура Липецки.

Спортивная карьера

С юных лет Алиса начала показывать высокие результаты и выигрывать чемпионат США по своему возрасту. Отец всецело занимался карьерой дочери, он отмечал, что потратил на фигурное катание баснословные деньги – от $ 500 тыс. до $ 1 млн.

В сезоне-2019/2020 Алиса дебютировала на международном юниорском уровне. Она исполняла два элемента ультра-си – четверной лутц и тройной аксель. В тот год основными соперницами американки были ученицы Этери Тутберидзе, среди которых – Камила Валиева. На главных стартах сезона – финале Гран-при и юниорском чемпионате мира Камила была сильнее, но Алиса не выпадала из тройки – серебро ФГП, бронза ЮЧМ. Затем в период коронавируса фигуристка начала расти и столкнулась с пубертатом, ей пришлось справляться с новым телом и заново подходить к сложным элементам.

Дарья Усачёва, Камила Валиева, Алиса Лью на ЮЧМ-2020 Фото: РИА Новости

В олимпийский сезон-2021/2022 Алиса вышла во взрослые. Из элементов ультра-си она продолжила исполнять только тройной аксель, но не всегда успешно. В этот период Лью несколько раз поменяла тренеров – уходила от Лауры Липецки к Ли Баркеллу, затем – к Массимо Скалли и Джереми Эбботу, а за 85 дней до ОИ-2022 в Пекине отправилась к Кристи Кролл.

Какого-то бешеного успеха эти метания не принесли: Алиса стала лишь седьмой на этой Олимпиаде. Затем после отстранения российских спортсменов фигуристка приняла участие в ЧМ в Монпелье и заняла там третье место.

Уход из спорта и возвращение

После бронзы чемпионата мира Алиса решила завершить спортивную карьеру в возрасте 16 лет, чтобы начать обычную жизнь. Решение Лью принимала самостоятельно, не советуясь с отцом.

Зимой 2024 года стало известно, что Алиса возвращается в спорт. По «правилу возвращенцев» она получила право на два этапа Гран-при ISU, поскольку в последние 10 лет у неё было высокое место на чемпионате мира.

В сезоне-2024/2025 состоялось возвращение Алисы. Поначалу оно вовсе не было триумфальным: на этапах Гран-при она стала четвёртой и шестой, не отобравшись в финал, на чемпионате США проиграла Эмбер Гленн, а на чемпионате четырёх континентов финишировала четвёртой. Но звёздный час настал на домашнем чемпионате мира в Бостоне – там Алиса откатала обе программы чисто, выиграла и короткую, и произвольную, обеспечив себе первую крупную взрослую победу на международном уровне.

В олимпийский сезон Алиса входила в числе фаворитов, многие отмечали её стабильную нервную систему как козырь в борьбе за медали Олимпиады. В начале сезона Лью представила неудачную произвольную программу под Lady Gaga, после чего временно вернулась к старой постановке под песни Донны Саммер. Пришлось возвращаться и к старой короткой программе: рэпер d4vd, под композицию которого каталась Алиса, стал подозреваемым в убийстве, в его багажнике нашли труп 15-летней девушки.

Метания с программами не сильно сказались на уверенности в выступлениях – серебро и золото этапов Гран-при, золото финала Гран-при Алиса взяла благодаря стабильности и уверенному катанию. На чемпионате США Лью взяла серебро и отобралась в олимпийскую команду своей страны.

На Олимпиаде в Милане Алиса начала выступления с командного турнира, где откатала короткую программу и принесла сборной девять баллов, этот вклад помог США взять золото. В женском личном турнире Алиса стала третьей в короткой программе и чище всех конкуренток откатала произвольную программу, это и принесло ей второе олимпийское золото в карьере.

Достижения

Алиса Лью стала первой олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании из США со времен Сары Хьюз (Солт-Лейк-Сити, 2002). Также она первая фигуристка в истории женского одиночного, которой удалось выиграть два золота на одной Олимпиаде.

Другие значимые награды Алисы на данный момент:

золото чемпионата мира (2025), бронза чемпионата мира (2022);

золото финала Гран-при (2025);

золото командного чемпионата мира в составе сборной США (2025);

золото чемпионата США по взрослым (2019. 2020), серебро чемпионата США (2025, 2026);

бронза чемпионата мира среди юниоров (2020);

серебро юниорского финала Гран-при (2019).

Рекорды

Алиса Лью установила несколько национальных рекордов, когда ещё выступала по новисам и юниорам. В 2019 году Алиса стала первой фигуристкой в истории, которой удалось исполнить в одной программе тройной аксель и четверной прыжок (лутц) – это произошло на этапе Гран-при ISU среди юниоров в Лейк-Плэсиде.

Алиса Лью Фото: РИА Новости

По юниорам Алиса устанавливала различные возрастные рекорды. Она является самой молодой чемпионкой США в истории страны, в сезоне-2018/2019 побила достижение Тары Липински.

В 2018 году Алисе ещё по новисам удалось исполнить тройной аксель на международных соревнованиях, она стала самой молодой девушкой, которой покорился этот прыжок на международном уровне. Также Алиса – четвёртая в США фигуристка, сделавшая чистый тройной аксель (после Тони Хардинг, Мирай Нагасу и Кимми Майсснер).

Личная жизнь

Алиса Лью выделяется среди фигуристок своим ярким имиджем. В последние годы она ежегодно осветляет часть волос, прибавляя кольца: «Три года назад я сделала одну полосу сверху на волосах, а затем отрастила волосы. Через год я сделала еще одну, и это напомнило мне дерево. На третий год я сделала ещё один круг. Каждый год я делаю новое кольцо. Я хочу выглядеть как дерево».

Сейчас Лью получает образование в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, фигуристка изучает психологию. В профайле ISU в числе хобби Алиса указала танцы и компьютерные игры.