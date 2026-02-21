«Золотой» забег Тутберидзе завершился. Гегемония россиянок на Олимпиадах закончилась

Гегемония Этери Тутберидзе и России в женском одиночном катании оборвалась! К сожалению, Аделия Петросян не смогла продолжить «золотую» серию Юлии Липницкой, Аделины Сотниковой, Алины Загитовой и Анны Щербаковой и осталась без медали главного старта четырёхлетия. Фигуристка пошла на огромный риск с четверным тулупом и проиграла.

Тревожный симптом в российском женском одиночном катании превратился в болезненный нарыв нашего спорта в самый неподходящий момент. Но что это — упадок у наших фигуристок или предвзятое отношение судей?

Скандал в Сочи и титул первой чемпионки Сотниковой

К Олимпиаде-2014 в Сочи Аделина Сотникова подходила четырёхкратной чемпионкой России, однако на международной арене не добивалась громких побед. Главные надежды возлагались на 15-летнюю Юлию Липницкую, которая выиграла этапы и финал Гран-при, а также чемпионат Европы. Неудивительно, что ставка ФФККР была сделана на ученицу Этери Тутберидзе, а не на воспитанницу Елены Буяновой. Именно ей отдали честь выступать в командном турнире и позволили взять своё первое и единственное олимпийское золото.

Оставшись без награды высшего достоинства, Сотникова испытала истинное разочарование, ведь, по признанию самой спортсменки, она и не рассчитывала победить в «личке» — всё-таки шансы у Липницкой были выше. Так ещё на горизонте маячила королева льда — кореянка Ким Ю На, обладающая «Большим шлемом» в фигурном катании. Однако ситуация приняла неожиданный оборот, когда Юля сама вывела себя из игры, — в этот момент главным для Аделины было не спасовать.

В короткой программе «Кармен» фигуристка безупречно выполнила каскад из двух тройных тулупов и все непрыжковые элементы на четвёртый уровень сложности. Арбитры оценили её выступление на 74,64 балла, что стало лучшим результатом в карьере и дало спортсменке выйти на второе место, где она уступала Ю На всего 0,28 балла. В произвольной программе Сотникова лишь однажды оступилась, смазав концовку каскада 3+2+2 из флипа, тулупа и риттбергера. После этого всё зависело от Ким — та всё исполнила чисто, но судьи посчитали, что фигуристка с более слабым контентом не может встать во главу угла. 224,59 балла Аделины стали максимальным результатом на тех Играх.

Аделина Сотникова стала первой российской олимпийской чемпионкой, и, конечно же, это понравилось не всем: фанаты Ким Ю На — аж более 2 млн человек — подписали петицию на пересмотр судейского решения, а чиновники Кореи до последнего подавали протесты. Но наша спортсменка была уверена в себе и на весь мир заявила:

«Могу сказать только одно: эта медаль — моя, и я её никому не отдам, пусть что хотят со мной делают. Я выиграла свою золотую медаль честно», — приводил слова Сотниковой «Советский спорт».

Именно с этого момента в нашей стране и началась череда громких побед в женском одиночном катании.

Загитова и Медведева — крупнейшее противостояние

К олимпийскому сезону Евгения Медведева подходила как фаворит благодаря стабильности, артистизму и психологической устойчивости, в то время как Алина Загитова только завоёвывала доверие судей благодаря званию технического гения, устроившего революцию. Никто из одиночниц ранее не пытался перенести все прыжки во вторую половину произвольной программы, а она не только пошла на это, но и смогла этим победить серьёзную соперницу.

Конечно, сыграла свою роль и травма Медведевой. Женя мучилась от стрессового перелома правой стопы и выступала через боль, попутно принимая обезболивающие. Какое-то время фигуристка ходила в гипсе и не могла тренироваться во всю мощь.

Тем не менее в день Х Медведева была настроена решительно — в короткой программе она побила собственный же мировой рекорд. Можно было сказать, что Женя обеспечила себе очень хороший задел на произвольную, если бы не одно «но» — Загитова не желала давать ей спуску. Прокат Алины с каскадом из тройных лутца и риттбергера был оценён ещё выше. Разница составляла всего 1,61 балла, и именно они стали всеобщим камнем преткновения.

Произвольная программа оказалась нервной для обеих: Загитова промахнулась с фирменным каскадом, однако пошла до конца и повторила его в другом месте, Медведева же откатала как на духу, но… получила столько же, сколько и конкурентка. Техника и артистизм, опыт и дерзкая юность схлестнулись — так родилось крупнейшее противостояние в истории женского одиночного катания. Женя проиграла, сетовала на тренера, решившего выпустить Алину на большую арену, и долго не могла оправиться от поражения.

Всем известно, что отношения между фигуристками напряжённые до сих пор, и это стало ценой, которую им пришлось заплатить за второе для нашей страны (и первое для штаба Этери Тутберидзе) личное золото Олимпиады.

Золото Щербаковой на фоне драм Валиевой и Трусовой

Третью победу Россия буквально выстрадала, ведь в хитросплетениях коварного спорта оказались жертвами сразу три фигуристки. Уже к началу личных соревнований на Олимпиаде Александра Трусова и Анна Щербакова были эмоционально истощёнными — непопадание в командник огорчило их и заставило усиленно прыгать квады на тренировке.

Меж тем почву из-под ног выбили и у Камилы Валиевой. Главный фаворит Игр — та самая ученица Этери Тутберидзе, которой пророчили двукратный титул, — оказалась в центре допингового скандала. Долго решался вопрос об участии спортсменки в прокатах, но, когда разрешение было получено, ничего не изменилось — тень предстоящей катастрофы нависала над самыми талантливыми фигуристками нашей страны.

В короткой программе чисто выступить удалось только Ане — Саша и Камила не справились с тройным акселем, и если Трусова почти не расстроилась, уверенная в своих силах, то Валиева, переживающая худший момент в карьере, начала паниковать, поскольку запаса по баллам было определённо недостаточно. Ошибки, последовавшие в произвольной программе, вывели её из гонки, оставив после себя смеющееся «зато будет церемония награждения».

Одновременно с этим тысячи болельщиков услышали от Саши: «Зато будет церемония награждения». Она сделала невозможное: собрала «пятиквадку», допустив несколько неточностей, но проиграла. Трусова, которая ставила рекорд за рекордом, оказалась без золота. Его получила Аня, которая весь сезон была в числе аутсайдеров, преодолевала травму, чинила коньки, меняла программы, почти не питалась и тем не менее нашла в себе силы бороться, выехать три четверных и впечатлить судей владением конька так сильно, что те без раздумий отдали первенство ей.

Вот только улыбалась Щербакова в «кисс энд край», скорее, на автомате, пока её подруги по команде плакали от горя.

Петросян не продолжила победную серию России на Играх

Четыре года с тех событий пролетели как день, и вот для всех настал новый момент истины. К Олимпиаде-2026 у сборной России не осталось ни флага, ни гимна, ни половины команды — допущены оказались двое избранных, а спортивные пары и танцевальные дуэты вылетели после «досмотра» без объяснения причин. Нейтральный статус удалось подтвердить только Аделии Петросян и Петру Гуменнику. Перед ними стояла архисложная задача – защитить наши интересы на международной арене. Но если от Пети не ждали борьбы за медали, то на Аделию регулярно давили, навешивая на шею злополучную золотую медаль.

Именно она должная была продолжить победную серию наших одиночниц на Играх. И именно у неё были с этим большие проблемы.

В сезоне Петросян выиграла все старты, включая чемпионат России, однако ни разу не показала чистые прокаты с ультра-си. И без них она была довольно грозной соперницей, но все, включая наставницу спортсменки, ждали от Аделии тройной аксель и четверной тулуп. Логика была проста — выступая в первой разминке, без международного рейтинга, даже с прекрасными вращениями и дорожкой шагов ты должна впечатлять многооборотными элементами. Это и не давало фигуристке покоя — на каждом турнире она прокручивала эти мысли и совершала ошибки. Фоном же служила травма, которая также внесла коррективы в подготовку Петросян.

Тем не менее в короткой программе в Милане Петросян неожиданно отказалась от тактики с ультра-си, и чистый прокат позволил фигуристке завершить выступление в топ-5 сильнейших. В произвольной же Аделии в любом случае надо было рисковать, однако, судя по тренировкам, она не была вполне готова к этому. Увы, в решающий момент ученица Этери Тутберидзе упала с четверного тулупа, а затем лишилась каскада 3+3, сдвоив второй прыжок. Все элементы спортсменка в целом сделала, но, во-первых, чисто визуально они выглядели тяжело, во-вторых, шли на пересмотр судьям — те, хоть и отменили некоторые свои решения, повысив оценку за технику, не впечатлились презентацией россиянки и поставили невысокие баллы относительно других участниц — 141,64 и в сумме 214,53.

В этот момент стало совершенно ясно, что гегемония побед российских фигуристок на Олимпийских играх прервалась. Грустный синдром текущей реальности, когда национальность спортсменов влияет на отношение арбитров. Нельзя отрицать, что уровень женского одиночного катания в России упал в сравнении с прошлыми годами, но и закрывать глаза на избирательное судейство больше не получается — не после случившегося с Аделией Петросян и Петром Гуменником…