Не выдержали олимпийское давление? Психолог разобрал, что случилось с Петросян и Малининым

Помимо рекордов, громких побед и спортивных достижений, Олимпийские игры — 2026 запомнятся болельщикам и зрителям ещё и двумя громкими драмами. Явные фавориты мужского и женского турнира не сумели выиграть медали в личном турнире, хотя объективно были сильнее всех — речь об Илье Малинине и Аделии Петросян. Это два выдающихся фигуриста, у которых было всё, чтобы обойти соперников и взять заветное золото Игр. Однако судьба сложилась иначе. Почему так случилось? И что происходит со спортсменами? Разобрался спортивный психолог Андрей Гребнев.

Малинин не сломлен и находится в фазе пересборки?

Илья Малинин признался, что не был «готов справиться» с олимпийским давлением и ожиданиями общественности. На своей странице в социальных сетях он опубликовал пост, где упомянул «невидимые битвы внутри», «жестокую ненависть в интернете» и то, как шум вокруг может испортить даже счастливые моменты. Спортсмен отметил, что, возможно, был «слишком уверен» перед выходом на лёд, но сама олимпийская атмосфера оказалась совершенно иной, не такой, как он ожидал. Несмотря на «опустошение», он заявил, что не сдаётся и намерен извлечь уроки из ошибок к следующим Играм.

«Я всё испортил. Всё просто ушло из рук».

Это классический сбой автоматизмов. У спортсменов такого уровня тело работает на подсознательных программах. Однако избыточное давление заставляет мозг переключиться на сознательный контроль каждого движения. В спортивной психологии это ведёт к микрозадержкам в передаче нервных импульсов. И там, где была важна миллисекундная точность, этот «сознательный контроль» стал фатальным.

«На меня хлынул поток мыслей и негативных воспоминаний прямо перед стартом».

В момент экстремального стресса префронтальная кора головного мозга (отвечающая за логику) может отключиться, уступая место амигдале (центру страха), и мозг вместо фокусировки на технике начинает обрабатывать сценарии провала. Это говорит о том, что его предстартовая рутина (психологический якорь) была разрушена масштабом события.

Илья Малинин Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

«Я не робот, я человек, который совершает ошибки и чувствует боль».

Илья сам выстроил бренд «Бог четверных», который не подразумевает права на ошибку. Психологически он стал заложником собственного образа.

Когда реальность Олимпиады (где цена ошибки выше, чем на ЧМ) вошла в резонанс с его титулом, возник когнитивный диссонанс. Его комментарий – это попытка дистанцироваться от навязанной роли непобедимого атлета и вернуть себе право на человечность.

«Подлая ненависть в интернете атакует разум».

Мы видим переход от жёсткой самокритики («Я всё испортил») к поиску внешних причин. В долгосрочной перспективе это здоровая защитная реакция. Если бы он остался в фазе «я виноват», это привело бы к депрессивному эпизоду. Перенос части ответственности на социальное давление и хейт позволят ему сохранить целостность своего «Я» и продолжать карьеру, не считая себя «сломанным». Однако упоминание «ненависти в интернете» подтверждает, что Малинин страдает от кибербуллинга. Для молодых атлетов (зумеров) цифровая среда – это первичная реальность. Илья признал, что слова незнакомцев в Сети имеют над ним власть. И это первый шаг к установке ментальных фильтров.

«На поражениях учишься больше, чем на победах, я не сдаюсь».

Это заявление указывает на высокую резильентность (психологическую гибкость) и использование стратегии рефрейминга – перекодирование катастрофического провала в «дорогой урок». Илья Малинин не сломлен и находится в фазе пересборки своей ментальной подготовки.

Почему Петросян направляет весь гнев внутрь?

Аделия Петросян – уникальный объект для спортивной психологии. В отличие от Ильи Малинина, который борется с внешним давлением мирового статуса, Аделия работает в условиях внутренней конкуренции и сверхтребовательности школы Этери Тутберидзе. После своих неудачных прокатов её комментарии часто сводятся к жёсткому самоанализу.

«Я недовольна собой», «Это был ужасный прокат», «Не имею права так ошибаться», «Я понимаю, что сама во всём виновата», «Я просто не дожала себя ментально».

В её словах виден деструктивный перфекционизм. С точки зрения психологии она не разделяет свою личность и результат. Если прокат плохой – значит, «я плохая». Это создаёт колоссальное напряжение. В отличие от Малинина, который винит «шум вокруг», Петросян направляет весь гнев внутрь. Это даёт краткосрочный прогресс, но повышает риск эмоционального выгорания.

«Хочется просто закрыться и никого не видеть».

Это состояние сенсорной перегрузки. Аделия – очень эмоциональный, «взрывной» тип личности (холерик на льду). Для таких спортсменов любой технический сбой ощущается как трагедия. Это называется низкий порог фрустрационной толерантности, когда трудно переносить ситуацию, если реальность не совпадает с идеальным планом.

«Мне очень стыдно перед Этери Георгиевной и всем штабом. В меня столько вложили, а я не смогла выдать максимум в самый нужный момент. Чувствую, что подвела людей».

Здесь проявляется внешний локус контроля. Её мотивация сильно завязана на одобрении значимого взрослого – тренера. С точки зрения психологии спорта это «мотивация долженствования». Аделия прыгает не только для себя, но и чтобы оправдать вложенные в неё ресурсы. Это мощный стимул, но в моменты стресса он становится «гирей» на ногах.

«Я вышла какая-то пустая. Не смогла поймать тот кураж и ту спортивную злость, которые обычно меня вытягивают. Внутри было как-то слишком тихо».

Аделия Петросян использует агрессию как копинг-механизм. Для её психотипа злость – это топливо. Когда она «добрая» или «спокойная», она теряет концентрацию. Её комментарии подтверждают, что она осознанно вводит себя в состояние контролируемого гнева, чтобы исполнять элементы ультра-си. Её слова о «пустоте» – это классический признак эмоционального выгорания на пике стресса. Психика Аделии настолько привыкла работать на «топливе злости», что, когда этот ресурс исчерпался под весом олимпийских ожиданий, наступила защитная реакция – апатия. Она не смогла «завести» себя, и тело ответило вялостью.

«Я на мгновение отвлеклась и не могу это объяснить. Может, серёжка застряла – а может, я отвлеклась на какую-то ненужную тревожную мысль. Я не знаю».

Упоминание того, что она «отвлеклась», указывает на децентрацию внимания в критический момент. На таком уровне сложности (ультра-си) любая посторонняя мысль разрушает автоматизм прыжка, что и произошло у Аделии, как и ранее у Ильи Малинина.