Приятная ностальгия из детства. Что фигуристы группы Тутберидзе думают о Масленице?

Масленица — время тёплых семейных традиций, ароматных блинов и шумных гуляний. Но как проходит эта неделя у профессиональных спортсменов, для которых каждый день расписан по минутам, а лишний блин может повлиять на форму?

Пока страна провожает зиму, фигуристы продолжают подготовку к важным стартам и масштабному ледовому шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду». Тренировки, строгий режим и контроль питания — всё это не отменяется даже в праздничную неделю.

Мы спросили спортсменов, что для них значит Масленица, какие воспоминания о ней сохранились с детства и удаётся ли им почувствовать атмосферу праздника в разгар сезона. Андрей Мозалёв, Алиса Двоеглазова и Дарья Садкова поделились своими мыслями и воспоминаниями.

Андрей Мозалёв: «У меня остались очень тёплые воспоминания о Масленице из детства»

Андрей Мозалёв

«Я не отмечаю Масленицу — по крайней мере сейчас. В данный момент у меня идёт активная подготовка к соревнованиям, и я строго слежу за весом. Даже один лишний блин может отразиться на форме, поэтому в сезон я себе такого не позволяю. При этом у меня остались очень тёплые воспоминания о Масленице из детства.

Помню, как мама пекла блины и всю неделю я ел их на завтрак, обед и ужин. Это было прекрасное время — домашняя атмосфера, запах свежих блинчиков и ощущение настоящего праздника. Особых традиций проводов зимы в нашей семье не было: мы просто собирались вместе, пекли блины, иногда выбирались за город погулять.

Сам я блины практически не пеку. Один раз попробовал — получилось вроде бы неплохо, но дальше дело не пошло. Сейчас тем более не готовлю: сезон, режим, дисциплина. Больше всего люблю блины со сгущёнкой или со сметаной. Ем такое редко, но если позволяю себе — то именно с этими начинками.

Для меня Масленица — это скорее народный праздник, чем духовная подготовка к Великому посту. Папа у меня соблюдает пост, а я воспринимаю эту неделю прежде всего как часть традиции и культуры. Если описать Масленицу тремя словами, то для меня это вкусно, калорийно и больно — особенно когда ты спортсмен и должен держать себя в форме».

Алиса Двоеглазова: «В своей семье в будущем хочу создать традицию и отмечать Масленицу»

Алиса Двоеглазова

«Я не придаю Масленице особого значения — думаю, это связано с тем, что я спортсменка. Для меня эта неделя скорее ассоциируется с приближением весны, чем с самим праздником. Самые яркие воспоминания о Масленице у меня остались из детства. Я помню, как стояла с бабушкой у плиты и мы вместе пекли блины: у неё была большая сковородка, а у меня — маленькая. Это были очень тёплые, домашние моменты, которые до сих пор вызывают улыбку.

Каких-то устоявшихся традиций в семье у нас нет, но в это время мы любим выбираться в разные места — музеи, цирки, театры. Сама Масленичная неделя у меня проходит в обычном рабочем режиме, хотя по возможности стараюсь выбраться на прогулку в центр города.

Я люблю готовить блины из специальных смесей — в них меньше калорий и больше белка. Для меня как для спортсменки это один из самых оптимальных вариантов. А самая любимая начинка — варенье, которое готовит бабушка. В массовых гуляниях и праздничных мероприятиях я участия не принимала.

Честно говоря, пока мне не удавалось в полной мере прочувствовать атмосферу Масленицы именно как праздника, скорее как подготовку к Великому посту. Иногда кажется, что люди и вовсе забывают про него. Но в будущем в своей семье мне бы хотелось создать традицию и отмечать Масленицу по-настоящему. Если описывать этот праздник образами, то для меня это блинчики, чучело и костёр».

Дарья Садкова: «Здорово, что традиции сохраняются»

Дарья Садкова

«Если честно, я почти не отмечаю Масленицу и особого значения этому празднику не придаю. Сейчас моя жизнь — это тренировки и спортивный режим. Но до шестого класса, когда я активно училась в школе, мы с классом могли выбраться на природу, в лес: ели блины, играли, сжигали чучело — и это было по-настоящему весело.

Самое яркое воспоминание как раз связано с одной такой поездкой. Мы с одноклассниками бегали по снегу, кидались снежками, смеялись — было ощущение беззаботного детского счастья. Тогда всё воспринималось легко и радостно.

В семье у нас нет особых традиций проводов зимы. Сейчас масленичная неделя для меня проходит так же, как и любые другие дни: тренировки, режим, подготовка. Максимум — могу позволить себе пару блинчиков в честь праздника, но не больше: спортсменам всё-таки нельзя увлекаться такой едой.

Сама я блины не пеку. Зато мой брат умеет и даже добавляет в тесто красители — у него получаются яркие и вкусные блинчики. У меня своего рецепта нет, а вот у брата, думаю, скоро появится свой — и это будут уже его фирменные блины. Я разве что когда-то давно готовила панкейки, но даже не помню, когда это было в последний раз.

В народных гуляниях и ярмарках сейчас я участия не принимаю. Чучело сжигала только в детстве — тогда это вызывало радость и восторг. Сейчас такие воспоминания вызывают скорее приятную ностальгию. Начинки люблю самые разные: со сгущёнкой, с другими сладкими добавками, иногда – с мясом. Можно сказать, что мне нравятся почти все варианты.

Я воспринимаю Масленицу и как народный праздник, и как подготовку к Великому посту. Но сама пост не соблюдаю — из-за спорта. Моё питание выстроено так, чтобы давать силы и энергию для тренировок, и менять его я не могу. Вообще, мне кажется, отношение к празднику у каждого своё. При этом здорово, что традиции сохраняются и люди продолжают их поддерживать. Если описать Масленицу тремя словами, для меня это блины, веселье и традиция».