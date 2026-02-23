«На ЧР по прыжкам — 2026 я был фаворитом на бумаге». Интервью с Никитой Сарновским

В текущем сезоне Никита Сарновский дебютировал на взрослых турнирах. На первом в карьере чемпионате России он стал 11-м, но на национальном первенстве по прыжкам, которое состоялось в конце января в Москве, ученик Евгения Плющенко стал победителем, обойдя в финале таких сильных соперников, как Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин. Недавно спортсмен выступил на первенстве Москвы и пообщался с «Чемпионатом», где рассказал, как готовился к ЧРПП-2026, появилось ли к его персоне больше внимания, а также высказался о том, как выступления в шоу помогают его профессиональной карьере.

«Каково было вернуться на юниорские старты? Весело, чё»

— Какие у вас мысли по поводу проката короткой программы на первенстве Москвы?

— Да нечего говорить. Пятое место после короткой программы, что тут ещё скажешь… Сам виноват, вращения не доделал. Эмоции только отрицательные насчёт короткой. Нет даже никаких положительных сторон, за которые я мог бы себя похвалить. Просто одни отрицательные и негативные мысли.

— Можете ли похвалить себя за технику, например?

— На технику не смотрел. Я понял, что все три вращения сделал максимально плохо. Прыжковый контент уже сразу у меня отошёл на другой план. Я не сделал даже ту работу, которую надо было. Хотя ехалось легко… Честно, обидно.

— На ваш взгляд, чего именно не хватило?

— Я даже сейчас на этот вопрос не смогу ответить, потому что сам не знаю, что должен был сделать, чтобы получились эти вращения. Наверное, надо было больше вращаться на тренировках. Хотя я вроде бы тоже вращался, не знаю.

— Что сказал тренер про короткую программу?

— Сразу Сергей Андреевич [Алексеев] сказал, что какая-то беда с вращениями. Я по ходу проката и сам понял, что с ними беда, потому что в либеле вообще какую-то ерунду сделал. В чиняне (прыжок во вращение. — Прим. «Чемпионата») тоже ерунду сделал, но я бы не сказал, что как-то плохо… Просто, честно, нет слов, ничего не хочется говорить. Часто ли такое происходит? Нет.

— Была ли какая-то конкретная установка от тренера перед выступлением в короткой программе?

— Просто чисто откатать и сделать всё, что можно. Сделать ту работу, которую надо было, а я не сделал. Обидно.

— Волнение сказалось?

— Я даже не волновался. Это же просто короткая программа с тройными прыжками. Что тут делать, тройные да и всё, иди домой отдыхать. А вот нет, я даже эту работу не смог сделать, в итоге пятым стал после короткой.

— Как шла подготовка к турниру?

— Да спокойно, своим чередом. Накатывал программы, готовил короткую, произвольную.

— Стояла ли на этот старт какая-то задача? Была ли цель отобраться на первенство России старшего возраста?

— Задача была чисто откатать программы. Чистый прокат равен отбору на первенство России.

— Какие у вас впечатления от возвращения на юниорские старты?

— Ну чё? Весело (улыбается). Видеть старые знакомые лица тоже приятно.

— Было ли непривычно перестраивать контент в соответствии с юниорскими правилами? Не появилась ли ностальгия от возвращения?

— Да. Не суперсложно это далось, но непривычно было. Непривычно себя перестраивать с четверных прыжков на тройные. Ностальгия не появилась.

— Был ли план защитить тут титул?

— Честно, вообще глубоко. Главное — это делать свою работу. Чистый прокат равен отбору на первенство, а также защите своего звания.

«Посмеялся, что Захарова вручала мне призы на первенстве Москвы»

— В итоге вы на первенстве Москвы поднялись с пятого места после короткой на итоговое первое. Какие впечатления от золота? Что думаете про произвольную программу?

— По поводу произвольной программы вообще доволен, вращения все четвёртого уровня, кроме одного. Пять четверных сделал, рад! Тренеры поздравили с победой.

— Как долго готовили «пятиквадку»?

— Недолго. Все-то думали, что я пойду четыре четверных делать, но в мыслях у меня было совсем другое — пять четверных.

— Вы по ходу проката перестроили контент? Советуетесь ли с тренерами по такому поводу?

— Я иногда того контента, который на бумаге, не придерживаюсь. То есть понимаю, что если по силам всё хорошо, то могу что-то переделать в ту или иную сторону. Сергей Андреевич [Алексеев] даже не знал, что я пойду даже в тот же самый четверной лутц.

— Какие мысли насчёт камбэка? Как настраивались на произвольную после короткой программы?

— После короткой программы настроение вообще было… Не вау. Рад, что хотя бы попал на первенство России старшего возраста, уже доволен. Насчёт настроя — просто поспал с этими мыслями, что надо делать свою работу, вот и всё.

Никита Сарновский и Мария Захарова Фото: Из личного архива Никиты Сарновского

— На первенстве Москвы на награждении вам вручала призы Мария Захарова (фигуристка и бронзовый призёр чемпионата России. – Прим. «Чемпионата»). Знали, что у неё будет такая роль?

— Честно говоря, я не знал. Какая реакция была? Посмеялся, угарнул немного. С Машей у нас дружеские отношения.

— А за её выступлениями на чемпионате России по прыжкам следили?

— Да, я после своего выступления пошёл смотреть. Обидно, что на второй день она как-то не очень себя хорошо показала. А так четверной тулуп у неё хороший, нравится.

— На прыжковом турнире вы стали победителем. Как готовились к нему?

— На шоу напрыгал прыжки. У меня прыжки и так были более-менее. А там они просто понадобились в нужное время и в нужном месте.

— Какие эмоции от золота сейчас, спустя время?

— Эмоции только положительные. Приятно, что прокаты были более-менее.

— Как долго готовили секвенцию лутц-аксель-аксель к тому турниру? Тут вы, кстати, прыгнули похожую комбинацию (Никита исполнил 4Lz+3A+3A на чемпионате России по прыжкам и 4Lz+3A+2A в произвольной программе на первенстве Москвы. — Прим. «Чемпионата»).

— Прям долго готовил. Я её напрыгивал очень долго. И сейчас её просто… Никто не думал, что я пойду в четверной лутц-тройной аксель. Все думали, что сделаю более упрощённый контент. Потом по силам понял, что можно попробовать.

«На чемпионате России по прыжкам понимал, что победа может быть»

— Смотрели выступления дуэтов на чемпионате по прыжкам? Почему вам не удалось поучаствовать?

— Да, смотрел. Насчёт участия — не знаю. Это тот секрет, который до сих пор мне неизвестен. Но как будто бы это и хорошо, что меня не было в дуэте. Сил больше осталось на второй день.

— Хотели бы выступить? И с кем?

— Да, интересно. С кем угодно, с любым было бы здорово попробоваться в таком дуэте. Прикольная коллаборация получилась бы.

— А Мария Захарова вам не предлагала выступить в дуэте?

— А я говорю, сам не знал по поводу дуэтов, для меня это была новинка. Да я даже не знаю, как они отбирались. Если бы мне предложили, я бы с радостью согласился.

— Вы говорили, что потратите призовые на ремонт машины. Переделали, что хотели?

— Я перепутал тогда (смеётся). Я хотел сказать, что на тюнинг, но потом подумал, что машина ещё в рабочем состоянии. Там ничего не надо менять. Подумал, что просто отложу их на какой-то другой момент.

Никита Сарновский с тренером Евгением Плющенко после победы на ЧРПП Фото: РИА Новости

— Вообще, на что обычно тратите призовые с соревнований?

— Иногда можно на вещи потратить. Больше я тратил на отдых, откладывал на него и на машину. Сейчас больше, наверное, на одежду потрачу, потому что тоже сделать себе приятное можно.

— Как у вас машина появилась?

— Просто долго зарабатывал. Даже долго копил, так скажем. В итоге прошлым летом купил и как раз тогда сдал на права. Папа на ней ездил, смотрел состояние.

— Как отреагировали тренеры на победу на чемпионате России по прыжкам?

— Сказали, что молодец, сделал то, что надо было.

— Ожидали ли свою победу над чемпионате по прыжкам?

— Как мне сказали, я был фаворитом на бумаге. Но я даже не заглядывал наперёд, я просто понимал, что если всё своё сделаю, то победа может быть.

— На ваш взгляд, повысилось ли к вам внимание после этого? Читаете ли комментарии в соцсетях?

— Я думаю, да, повысилось. Некоторые поздравили, приятно. А комментарии я нигде не читаю, ни под какими постами. Мне просто не очень интересно.

— Как на критику реагируете?

— Смотря от каких людей. От диванных аналитиков? Ох! Я критику не читаю. То есть, если мне говорят в лицо люди, которые для меня имеют значение в том или ином смысле, я всегда принимаю эту критику и пытаюсь исправиться. Если это люди, которые в каком-то другом положении, я даже не читаю и не хочу даже слушать.

— На ваш взгляд, чего вам глобально не хватает как фигуристу?

— Второй оценки. Ну, я всегда это буду повторять, твердить везде. Второй оценки нет.

«Четверной аксель пока не чувствую, не ощущаю»

— В октябре вы говорили, что у вас была травма голеностопа. Как сейчас у вас со здоровьем?

— Ох, про здоровье я не говорю, чтобы не сказать лишнего и не сглазить.

— Как вы вообще получили ту травму? Навернулись с какого-то прыжка?

— По своей же неосторожности. Даже не с прыжка навернулся, а толчок был не совсем уж приятный.

— Было ли тяжело тренироваться, выступать с той травмой?

— Конечно. Там сразу уходит нагрузка, подготовка сразу же в минус. Ты ходишь и думаешь только о своей травме, нежели о прокатах.

— Вы говорили, что у вас травма правой ноги. Насколько трудно было восстанавливать прыжки с той ноги?

— То, что я не прыгал два месяца, было очень… Нога отвыкла и мозг отвык, что надо прыгать ещё и с правой ноги. Первые дня два вообще летал как… Непривычно было, в общем.

— Было ли страшно заходить на какие-то элементы?

— На тройные больше было страшно. На четверные спокойно заходил.

— Как вас поддерживал тренерский штаб в такой непростой период? Как залечивали ту травму?

— Говорили, что надо полечиться, своим чередом. Со спортивным врачом лечился, который в академии. Он говорил, что и как делать, какие упражнения ЛФК. Все компрессы делал, то есть всё, нога залечилась.

— Не так давно вы попытались исполнить четверной аксель на одном из шоу Евгения Плющенко. Как решили зайти на этот элемент? Почему не удалось выехать, как думаете?

— Это было больше спонтанно. Понял, что если у меня есть возможность, то почему бы не попробовать. Понимал, что я его не сделаю, вкрутиться-то я вкрутился, а дальше не знаю как. Я пока его не чувствую, не ощущаю.

— Сейчас тренируете четверной аксель?

— Нет, не тренирую. Планирую ли дальше пытаться на шоу? Сейчас в сезоне — нет, в межсезонье — посмотрим.

— На соревновании не планировали попытаться прыгнуть его?

— Нет, пока нет. Если буду понимать, что ни на что не претендую, то можно будет зайти на него.

— На каких шоу мы сможем вас увидеть?

— Сейчас на шоу в Екатеринбурге буду, оно пройдёт 7 марта. Дальше посмотрим, как будет.

— В связи с этим, как будет проходить подготовка к первенству России старшего возраста?

— Своим уже чередом. Ну то есть у меня ещё две-три недели будет, спокойно подготовлюсь. Всё хорошо будет.

Никита Сарновский Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

«Шоу помогают не бояться людей, публики на соревнованиях»

— Вы постоянно принимаете участие в шоу Евгения Плющенко. А с чего всё началось? Как вы попали в них?

— Пришёл к Евгению Викторовичу в группу, он сказал: «Не хотите попробовать в шоу?». Это хороший опыт выступлений на публике, плюс всегда приятно подзаработать.

— Какое у вас было первое шоу? Что за роль вам дали?

— Золушка, а роль — гном. В том шоу вроде было четыре гнома, я со своим братом исполнял эту роль. Впечатления положительные от того шоу. Любимый номер, который исполнял? Все номера хорошие, в которых участвовал, я пытаюсь принести свой вклад в общее дело, свои эмоции.

— Каково вам выступать на шоу? Что вам дал такой опыт в профессиональную карьеру?

— Я кайфую от атмосферы, от компании, от людей. Что я нахожусь в той или иной компании, где мне очень приятно быть. По поводу опыта — не бояться людей, публики на соревнованиях вроде этапов Гран-при, чемпионата России.

— Какое шоу вам запомнилось больше всего?

— Первый «Союз чемпионов», когда мы были в Питере. Это было, когда Женя Семененко, как мы все помним… (на том шоу Евгений Семененко упал с четверного прыжка и его увезли со льда на носилках. — Прим. «Чемпионата»). Вообще, было настроение ужасное, но больше всего запомнилось именно это шоу.

— А есть самое яркое и положительное воспоминание?

— Да от всех шоу положительные эмоции. Я больше всего кайфую от дружеской атмосферы, от всей рутины, когда ты сидишь на репетиции и вроде устал, а вроде бы и весело. И ты это больше всего запоминаешь.

— Как удаётся совмещать шоу и соревнования?

— Спокойненько ночью репетируем, потом спим и утром уже спокойно на тренировках катаемся. Это вообще не составляет никакого труда. Правда, режим портится — вот это самое плохое. Спишь мало, выходишь на утреннюю тренировку сонный.

— Одновременно с первенством Москвы проходила Олимпиада. Какие у вас эмоции от того, что наши спортсмены всё-таки смогли выступить на Играх?

— Приятно видеть, что хотя бы кто-то выступает на международном уровне.