Гуменника встретила толпа, Петросян – без багажа! Фигуристы вернулись в Россию с Олимпиады

Пётр даже успел пообщаться с журналистами по прибытии в Петербург.

Наши фигуристы наконец-то дома! Аделия Петросян и Пётр Гуменник вернулись в Россию после Олимпиады в Милане. «Чемпионат» рассказывает, как это было.

В ночь с 23 на 24 февраля Пётр прилетел сразу в Санкт-Петербург – его тренер Вероника Дайнеко уже давно вернулась с Игр, а вот фигурист оставался до самой церемонии закрытия.

Тёплый приём в родном городе Петру устроила его фан-группа – с букетом, тортом, баннерами в поддержку и фирменными кричалками.

«Спасибо, что вынес почётное бремя, какое счастье жить с тобой в одно время», – такими словами олимпийца встретили в аэропорту. Неважно, что на дворе полвторого ночи, в аэропорту собралось огромное число поклонников Гуменника.

Встречал олимпийца и его родной вуз ИТМО, члены клуба SkateMo организовывали просмотр Олимпиады в стенах альма-матер, а в Пулково приехали с баннерами и плакатами. Были в аэропорту и родные – папа Олег и сестра Дарья.

Аделия Петросян столкнулась в Москве с проблемами – её багаж не доставили, пришлось долго разбираться, из-за чего к публике фигуристка вышла поздно, в районе трёх часов ночи.

От общения с журналистами фигуристка отказалась, а болельщики устроят встречу фигуристке позже, по согласованию с самой Аделией. В Москву Петросян вернулась вместе с мамой и тренером Даниилом Глейхенгаузом.

Пётр же, наоборот, общался с публикой – ниже его первые слова по возвращении с Олимпиады.

«Буду надеяться, что в следующем сезоне получится на каких-нибудь международных соревнованиях выступить»

– Как добрался от Милана до Санкт-Петербурга?

– Отлично долетел, быстро. В полёте покушал. Всё супер.

– Ожидал ли, что так встретят дома?

– Меня предупредили, но такого приёма я не ожидал.

– Как удалось сохранить олимпийское спокойствие?

– Благодаря хорошей стратегии. В первый день я был немного рассеян, потому что увидел много друзей, всяких развлечений. Потом пришлось немного сконцентрироваться, чтобы прийти к выступлению в хорошей форме.

– Волновались ли родители? Можно ли подвести какой-то общий итог выступлениям?

– Родители всегда волнуются на всех соревнованиях, Олимпийские игры не исключение. Всегда был с ними на связи.

Своим выступлением доволен, сделал всё, что мог, к чему готовился, то и показал.

– Как планируешь провести первый день дома?

– Сегодня у брата день рождения, наверное, будем отмечать.

– Удалось ли что-то попробовать из итальянской кухни после соревнований?

– И после соревнований, и во время в скейтинг-лаунже, там были паста, итальянская колбаса, ризотто, лазанья, тирамису – всё попробовал.

– Успел ответить на все поздравления?

– Постарался ответить родным и близким, фанатов очень много написало. Когда открывал соцсети, счётчики сообщений зашкаливали – плюс 100 сообщений. Пока ответить не смог, просто пост написал: «Спасибо всем большое!» Здесь на интервью тоже могу поблагодарить своих фанатов, спасибо большое за ваши поздравления, за вашу поддержку – и тех, кто был в Милане, и тех, кто из Питера, это приятно, гораздо легче выступать, когда видишь, сколько у тебя фанатов и как они за тебя переживают, болеют.

– Какие спортивные планы – чемпионат мира, следующая Олимпиада?

– Пока план – финал Гран-при России, самое первое соревнование, которое будет в марте. На этот чемпионат мира нас ещё не допустили, буду надеяться, что в следующем сезоне получится на каких-то международных соревнованиях выступить. Если так, то буду к ним готовиться, как-то прогрессировать, чтобы смотреться на международной арене наилучшим образом.

– Как можешь оценить выступления соперников на этой Олимпиаде?

– Мне кажется, все и так видели. Я даже не все выступления соперников на Олимпиаде посмотрел. Это было удивительно, результат невообразимый. Лучше всех откатал Миша Шайдоров, он сделал всё, большой молодец. В такой ситуации, когда лидеры допустили ошибки, он смог реализовать свою программу и свой шанс по максимуму использовал, смог стать олимпийским чемпионом. Общались ли мы? Да, немножко общались.