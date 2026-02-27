Вышли олимпийские откровения Тутберидзе! Этери знает, чего не хватило Петросян в Милане?

Этери Тутберидзе наконец-то честно заговорила об Олимпиаде в Милане. Неделя прошла с выступления Аделии Петросян в женском личном турнире, все спортсмены и наставники вернулись домой, и тренер нашла время для того, чтобы высказаться.

В эксклюзивном интервью Okko Тутберидзе разложила по полочкам судейство на Играх, высказалась о четверном тулупе Аделии Петросян, предположила, чего не хватило её фигуристке в Милане. Досталось и Томасу Баху – Этери Георгиевна до сих помнит высказывания экс-президента МОК с Олимпиады в Пекине и требует официальных извинений.

«Чемпионат» записал самое важное из разговора Этери Тутберидзе с Okko.

О позднем приезде Петросян на Олимпиаду

– Это Адель приняла решение, что хочет приехать как можно позже, потому что я находилась там раньше. И по две-три тренировки в день у девочек были. И, конечно, потренироваться там можно было. Это определённое ограничение, это одно включение, ты выбираешь – или у тебя включение короткой программы, или у тебя включение произвольной программы. И это не всегда, когда тебе удобно. Это может быть через шесть минут разминки, когда ты ещё не готов к прыжкам, а у тебя уже это включение пошло. То есть определённые ограничения это за собой влечёт. Здесь, конечно, три часа льда и включений столько, сколько понадобится, и поэтому Адель попросила приехать прям вот к старту практически. То есть была одна тренировка общая, и всё, уже соревновательная.

Это было решение Адель. Я попыталась так очень мягко, без давления, попробовать не отговорить, а сказать, что там будут тренировки. Но её желание было приехать к старту. Ей казалось, что будет как-то спокойнее. Это выбор спортсмена.

О своей реакции на результаты Олимпиады

– Конечно, я расстроена. Мы можем попробовать переложить на других спортсменов… допустим, Анна Щербакова. У неё же тоже в олимпийский сезон не шли четверные. И на чемпионате России, даже на предыдущем чемпионате мира ни одного четверного мы не смогли выехать. То есть она без четверных стала чемпионкой мира. Чистых прокатов не было. Но она же нашла в себе уверенность, желание, горящий взгляд, что это её, она не отпустит.

Саша Трусова пошла на Олимпиаде на столь рискованный контент, потому что это борьба за медали, борьба за первое место. Конечно, это ценно, но на самом деле ни мы не стали там слабее, ни ситуация не поменялась. Просто четверной – это не то, что ты пошел в магазине и купил. Это не то, чему ты обязательно научишься, если даже очень сильно хочешь. Здесь определённо должны складываться характер, непреодолимое желание и, конечно, физические качества.

Мы можем учить, подводить, давать возможность, предоставлять лёд. Мы знаем путь этот, но просто что-то мы не можем сделать. Мы рисуем теми красками, которые у нас есть. Других красок в нашем наборе сейчас не было, какие есть. И Адель прекрасна, она умеет танцевать, она умеет передавать образ. У неё тоже очень много положительных качеств.

Аделия Петросян в произвольной программе на Олимпиаде в Милане Фото: РИА Новости

О том, чего не хватило Аделии на Олимпиаде

– В разминке перед началом произвольной программы Аделя исполнила идеальный четверной тулуп? Это говорит о том, что прыжок есть, прыжок был на соревнованиях. Но был ли он, когда мы встали в начальную позу, когда мы волнуемся, когда очень хочется исполнить его и его нужно поехать и вот с начала программы исполнить? И я здесь, допустим, мы как тренеры, наверное, не смогли Адель дисциплинировать в это тренировочное русло, когда проводятся соревновательные такие прокаты. Когда это одно включение, когда нельзя бросить, когда…

Вот этого не хватало. Я считаю, вот этого не хватило. Вот такой вот, мы будем говорить, соревновательной практики. Не знаю. Это соревновательный прокат, это в тренировочном процессе всё создаётся. Конечно, нам там хотелось, чтобы вот понимание – эта Олимпиада здесь, но это мы понимаем. Где-то для меня Адель всё равно ребёнок.

О тройном акселе Петросян, который пропал перед Играми

– Его практически не было, давайте честно. Он появлялся какими-то там проблесками, да, он появлялся. На чемпионате России можно было совершенно спокойно рисковать, можно было идти, и на адреналине она его там сделала, но он где-то там появлялся. То, как сложилось, оно и так могло хватить.

О том, строго ли судили Петросян в Милане

– Её на самом деле, чтобы ничего не говорили, очень хорошо судили. Она впервые получила четвёртый уровень дорожки в произвольной программе. Она у нас на соревнованиях его ни разу не получала, потому что наши судьи строже, и им казалось, что там корпуса и рёбер недостаточно. И, возможно, это так где-то и было. Так что судили щедро – и ничего… вот для меня ничего не поменялось.

То есть, если ты хочешь быть сильнее, если ты хочешь бороться за пьедестал, нужно делать ультра-си. Сделай один тулуп – и совершенно спокойно математически она бы была на третьем месте, а там, может быть, даже и на втором, потому что немножко компоненты подросли бы. Ну, скорее всего, третье. Сделала два тулупа, чистый прокат — и это было бы первое место.

Есть анекдот, я его не буду рассказывать, но девиз из этого анекдота: «Дорогу мы знаем, работать мы умеем». Вот ничего не поменялось. То есть, если готовиться, если ты хочешь отличаться, выходить с запасом, так и надо всё.

О том, что не могла выводить на старт Петросян в Пекине и Милане

– Опять-таки это наши журналисты, которые умеют куда-то там достучаться, куда даже не нужно. И уже [мы] перестраховывались, и МОК перестраховывался. Сказали: давайте, на тренировке можно, а на старты всё-таки не нужно. Может быть, если бы наши журналисты вели себя поспокойнее, то и первоначально не было бы вот этой ситуации, которая была в Китае, когда поначалу всё было можно, а потом сказали, что лучше не нужно.

О высказываниях Томаса Баха про Тутберидзе и Валиеву в Пекине

– На той Олимпиаде господин Бах высказался, что как-то там я не так приняла Камилу Валиеву при выходе со льда. Ну, наверное, не ему вообще обсуждать это, ему есть чем заняться. И я вообще до сих пор ожидаю от него извинения прямо официально, и так же официально, как он высказался, он обязан, наверное, передо мной извиниться. Потому что там не было ничего, кроме разбора проката. Что является моей основной обязанностью — со спортсменом разобрать прокат. И не надо драматизировать.

Камила Валиева по результатам Олимпиады на тот момент стала четвёртой. Для многих спортсменов за счастье попасть на Олимпиаду, а не то что там прокатать на четвёртое место. Поэтому не надо здесь драматизации никакой. Да, вот так она прокаталась. Сейчас Адель приехала шестая, и что – надо было убиваться? А Малинин там какой приехал? Восьмой. Ну и тоже при выходе со льда никто его не обнимал, не утешал. Но не надо утешать – это спорт. Это спорт.

О словах главы ВАДА Витольда Баньки про присутствие Тутберидзе на Олимпиаде

– Господин Банька сказал, что ему некомфортно от моего присутствия. У меня какие-то мысли пробежали, как будто бы я была его экс-девушкой и приехала куда-то без его ведома, и ему очень некомфортно. Вообще, это какие-то личные, абсолютно личные высказывания, которые, конечно, такое лицо, как Банька, должно было держать при себе. Ну не знаю, я извиняюсь, что ему от меня, от моего присутствия некомфортно, потому что мне было абсолютно безразлично от его присутствия на Олимпиаде. Я не чувствовала ничего.

Я была удивлена, удивлена. На самом деле, не открывала новости и только через два дня услышала, что ему некомфортно. Я думаю: «Ну, покажите хотя бы, как он выглядит». Что, подойду, извинюсь. Я даже там полистала, чтобы, если увижу его где в толпе, подойти обязательно.