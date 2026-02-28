«Прочитал, что Алёна – девчонка с характером – окей, вызов». Беседа с партнёром Косторной

«Ледниковый период» в самом разгаре. Пока мы следили за Олимпиадой в Милане, проект постепенно шёл к своей развязке. Одной из самых ярких и необычных пар стал дуэт фигуристки Алёны Косторной и хоккеиста Никиты Ушнева. Интересно, что они оба ещё не завершили профессиональную карьеру. Никита в последние годы играет в Европе — недавно провёл год в Италии, как раз в легендарной олимпийской Кортине. Об опыте выступления в различных хоккейных лигах Европы у нас будет впоследствии отдельное большое интервью.

А пока что в беседе с «Чемпионатом» хоккеист рассказал, как его занесло в проект по фигурному катанию (спойлер: он из «фигурной» семьи и занимался этим видом спорта в детстве), как наладил взаимоотношения с Косторной и как оценивает атмосферу в «Ледникового периоде».

Никита Ушнев и Алёна Косторная в «Ледниковом периоде» Фото: РИА Новости

«Не стал разбирать психотип Косторной, действовал по интуиции, на своём вайбе»

– Как вам поступило предложение принять участие в «Ледниковом периоде»? Как вы отреагировали?

– Предложение поступило лично от Ильи Авербуха. Он сам мне позвонил, спросил, хотел бы я принять участие в таком проекте или нет. Я сразу ответил: вообще кайф! У меня мама с бабушкой смотрят, просто обожают это шоу. И я сам такой – вот он, мой шанс вернуться в фигурно-катательное прошлое.

– Вы не удивились интересу к себе, потому что обычно на проект приглашают звёзд шоу-бизнеса?

– Я понимал, что всё-таки достиг в хоккее приличных высот, в «Титанах» снимался. Так что был заметным. И вот шанс поучаствовать в проекте от Первого канала. Почему нет? Мне интересно.

– Вы скатывались с разными партнёршами? В какой момент остановились на варианте с Алёной Косторной?

– Нет. Помню, на первую пробу пришёл ещё в хоккейных коньках, и мне говорят, что буду кататься с Алёной Косторной. Я такой: давайте попробуем. Других вариантов, по сути, мне даже не предлагали. Как я слышал, Алёна с мужем выбрали меня сами, потому что я лучше всех катаюсь.

– Получается, вам дали Алёну, а вы уже спорить не стали?

– Конечно, зачем спорить? Именитая спортсменка.

– Насколько быстро удалось как-то понять друг друга на льду и вне льда?

– Я прочитал, что Алёна — девчонка с характером. И понял – окей, это вызов. Но я умею вообще располагать людей к себе. Помню первые несколько тренировок, даже первая съёмка – мы вообще коннект никакой друг с другом найти не могли. Я немного расстроился. А потом в дальнейшем уже начали шутить, с её мужем хороший контакт наладили. Уже как-то всё нормально пошло. Сейчас всё окей, прикалываемся на тренировках. Всё легко проходит, по кайфу. Не думаешь, что говоришь — всё на доверии. И видно по ней, что она тоже довольна.

– Образование психолога помогло найти взаимопонимание с Алёной?

– Наверное, моё образование в области психологии мне помогло в чём-то, но я больше двигался на каких-то интуитивных ощущениях. То есть я не стал разбирать какой-то подтип, психотип. Скорее действовал на своей интуиции и вайбе.

– Для чего вы в принципе пошли в спортивную психологию? Что она вам дала?

– Когда поехал играть в Европу, меня спросили, не хочу ли я отучиться в университете. Предложение было от достаточно известного европейского университета, он входит в топ вузов континента. Как бонус при подписании контракта, можно сказать. И я такой: отлично, давайте. Почему нет?

Когда наступило время выбора специальности, было несколько вариантов. Спортивная психология мне показалась наиболее интересным из них. Разумеется, мне сильно помогала окончить университет команда, сам бы я, не знаю, смог его закончить или нет. Как минимум это было бы очень сложно.

Никита Ушнев и Алёна Косторная в «Ледниковом периоде» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Я правдолюб: мне непонятно, как отыгрывать какие-то чувства – в актёрском мастерстве уступаю»

– Навыки фигурного катания из детства быстро вспомнили?

– На удивление весьма быстро. Вообще, я думал, что это всё уже никогда мне не пригодится. Но как меня мама учила и троечки делать, и четырёхшажные, и перебежки, и даже перекидные — всё реально пригодилось. Ярче всего видно в сравнении: другим участникам долго приходилось учиться. Люди не понимали, что надо делать, а я даже в хоккейной карьере иногда определёнными навыками фигурного катания пользовался, выделялся катанием, скольжением.

Конечно, я не показывал фигурное катание в хоккее, когда ты вытягиваешь ножку, всё так медленно, аккуратно, притупились уже фигурные навыки. И даже сейчас, когда уже встал на фигурные коньки, всё равно катаюсь по-хоккейному, но они пытаются меня переделать. Не знаю, конечно, как у них это получится.

– В чём вы видите основные различия в катании хоккеиста и фигуриста?

– Фигурист должен скользить, делать чистые шаги, не шкрябать, так сказать. В хоккее самое главное – скорость и эффективность. А в фигурном катании – эстетика и эффектность. Эффективность и эффектность – звучит похоже, но между этими словами огромная разница.

– Насколько сложно было вновь впитывать в себя хореографию?

– Невероятно сложно. Что касается актёрского мастерства – для меня это очень сложно. Тут у нас есть профессиональные актёры — вот у них это всё очень хорошо получается. Доносить какую-то тему, отыгрывать что-то… Я больше думаю всё равно о прокате, про шаги, про элементы, но забываю порой оттягивать ручку, делать какое-то лицо, показывать задумчивость какую-то, расстройство. У меня нет на это ресурса, потому что я думаю об элементе. А оставлять концентрацию и при этом ещё делать что-то лицом, телом – для меня пока непонятно, как это уместить.

Так что пока у нас есть небольшое преимущество в плане спорта, моих навыков на коньках, однако в актёрском мастерстве я уступаю. Вообще, я правдолюб, за правду, а тут надо, например, отыгрывать какие-то чувства – для меня непонятно, как это сделать. А ещё и баллы за технику, про них не забывать.

– С непривычки наверняка уже забыли эти ощущения, не падали с зубцов, когда только попробовали вновь фигурные коньки?

– Тут все, на самом деле, все до одного падают через зубцы. Я понимал, что это будет большая проблема. И изначально наклонялся чуть больше назад. Ни разу не упал с зубцов до какого-то одного проката. И потом перед всеми на тренировке случайно задел их, споткнулся и упал. Мне предложили передний зубец скосить, болгаркой его срезали. После этого стало полегче, уже не падаю. Переучиваться с хоккейных коньков очень непросто.

– У вас даже был опыт соревнований по конькобежному спорту. Как вы там оказались?

– Был турнир «Петровский лёд». Но я не бегал в конькобежных коньках — пришёл в обычных хоккейных, прогулочных. В любых коньках можно было приходить. Услышал случайно о таких соревнованиях, стало интересно. Я за любой движ. Не думал, что у меня будут какие-то шансы, но выиграл.

Никита Ушнев Фото: photo.khl.ru

«Были люди, которые упали, но у них оценки за технику выше – обидно»

– Илья Авербух рассказывал, что приглашал в «Ледниковый период» Илью Ковальчука и Павла Дацюка, но они отказались. Вам было бы интересно увидеть таких легенд хоккея в подобном проекте?

– Мне было бы трудно их здесь представить, особенно Дацюка — он очень серьёзный обычно. Однако это было бы интересно! Ковальчука уговорить думаю попроще, он более движовый, харизматичный, весёлый, живёт в кайфе. Мне было бы забавно на него посмотреть в такой роли – как он тянет ручку, ножку, показывает влюблённость. Посмеялся бы от души.

– Как в целом оцените атмосферу в «Ледниковом периоде»?

– Классно! Мне очень нравится, потому что это что-то совершенно другое. И когда я только пришёл сюда, начал тренироваться, с ходу практически понял, что это всё сложно. Самое сложное даже не кататься и делать какие-то поддержки, а запомнить всю программу, каждый шаг, движение, переступы – мозг взрывается. А если ещё надо две программы подготовить… Ох!

Я подхожу к проекту как к соревнованиям. Некоторые участники, возможно, подходят как к шоу. Люди думают, что это шоу, потому что оценки ставят судьи. При этом в их оценках нет какой-то конкретики, такой, что один элемент даёт такое количество баллов, другой – следующее. Всё на усмотрение судей: как им понравится или не понравится. Поэтому со стороны может восприниматься как шоу, но для нас – это соревнования, мы готовимся как к соревнованиям.

– Зрителям не всегда понятно, за что и как ставят оценки. А участникам?

– И нам не всегда понятно.

– Бывает обидно? Есть желание поговорить с судьями?

– Было такое во второй серии. Мы по технике из всех пар выполнили самые сложные элементы, сделали их чисто, однако нам поставили такие себе оценки, как будто мы ничего не показали. Были люди, которые упали, но у них оценки за технику выше, чем у нас. Призна́юсь, было обидно. Однако судьи объяснили это тем, что мы актёрское мастерство не до конца проявили. Нам и техническую оценку срезали. Что тут скажешь, будем работать дальше.

– Выпуски «Ледникового периода» выходят в эфир с определённой задержкой. Сложно ли сдерживать себя, чтобы не опубликовать результаты заранее?

– Съёмки проходят, как правило, в начале недели. Условно говоря, в среду мы записались, в субботу вышел выпуск. Не так долго ждать. Нет такого, что неделями ожидать приходится. Конечно, хотелось что-то выложить, но проблем с этим нет, мы обсуждаем, что допустимо выкладывать, что доступно прессе.

– Вы также участвовали в шоу «Титаны». Как всё успеваете?

– Мы уже отсняли последние выпуски перед Новым годом. Всё в порядке.

– Есть какие-то схожие черты между проектами?

– Их мало, но так же, как и в «Титанах», в «Ледниковом периоде» я прохожу больше испытание головой, а не силой. Надо думать головой.

– Глядя сейчас на мир фигурного катания изнутри, не ловили себя на мысли, что, возможно, зря выбрали именно хоккей? Никогда не жалели о своём решении?

– Нет, я точно ни о чём не пожалел. Мы сейчас общаемся с Ильёй Авербухом, Александром Жулиным, Татьяной Навкой, они говорят мне, что из меня получился бы отличный фигурист. Скорее не одиночник, но отличный парник. И, с одной стороны, задумываешься, а правильно ли я поступил, возможно, в фигурном катании где-то большего успеха бы достиг. Кто знает.

Но с другой – я сделал так, как сделал. Как я хотел сделать. И в хоккее, как по мне, достиг больших высот, не факт, что их повторил бы в фигурном катании. Да и хоккей для меня всё равно более мужской вид спорта, более привычный. И прикольный тем, что есть команда, партнёры, это игра. Общение с ребятами, совместные моменты. Ты не занимаешься спортом, а играешь.